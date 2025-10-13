Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:01

Эти 5 привычек работают лучше любого салона: кожа сама начнёт сужать поры

Дерматологи: после 40 лет поры расширяются из-за снижения выработки коллагена

Кожа — это живой орган, который постоянно работает: дышит, выделяет, защищает. И именно поры — крошечные отверстия, едва заметные на поверхности лица, — играют ключевую роль в этом процессе. Через них выходят продукты работы сальных желёз, формируя тонкую защитную плёнку. Но если баланс нарушен, поры становятся расширенными, кожа теряет гладкость и здоровый блеск. Разберёмся, почему это происходит и как вернуть коже ровную текстуру.

Что такое поры и зачем они нужны

Поры — это микроскопические каналы, соединённые с волосяными фолликулами и сальными железами. Через них кожа выделяет себум — естественный жир, который защищает её от пересушивания и поддерживает здоровый pH.

Ширина пор зависит в первую очередь от генетики и типа кожи. У обладателей сухого или нормального типа они узкие и почти незаметные. А вот при жирной и комбинированной коже активность сальных желёз выше — и отверстия становятся более выраженными, особенно в Т-зоне: на носу, лбу и подбородке.

Интересный факт: у людей славянского и азиатского происхождения жирная кожа и широкие поры встречаются чаще, чем у представителей северных и западноевропейских народов.

Почему поры становятся шире

Расширенные поры — не приговор, но всегда сигнал, что кожа испытывает нагрузку. Причины различаются в зависимости от возраста и привычек ухода.

До 30 лет: гормональные бури и активный себум

Главный фактор молодости — гормоны. Именно они регулируют работу сальных желёз. В подростковом возрасте под действием тестостерона железы начинают работать особенно активно, выделяя больше жира. Себум забивает протоки, в них скапливаются ороговевшие клетки, и поры растягиваются.

Параллельно создаются идеальные условия для бактерий Cutibacterium acnes, которые провоцируют воспаления и появление акне.

Когда гормональный фон стабилизируется (примерно к 25-30 годам), сальные железы работают спокойнее, но если уход подобран неправильно, проблема остаётся.

После 40 лет: возрастные изменения

С годами кожа теряет упругость — и не только из-за недостатка влаги. В глубоких слоях замедляется выработка коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Ослабленная ткань растягивается, а вместе с ней и поры.

К тому же процесс обновления клеток замедляется: если в молодости он занимает около месяца, то после 40 лет — уже 70 дней. Ороговевшие клетки скапливаются, мешают "дышать" коже, делают её тусклой и неровной.

Уходовые ошибки, которые делают хуже

Расширенные поры часто — результат не только биологических процессов, но и наших привычек.

  1. Агрессивное очищение.
    Средства с SLS или спиртом удаляют не только загрязнения, но и защитный слой кожи. В ответ она выделяет ещё больше жира.

  2. Горячая вода.
    Частые умывания горячей водой усиливают приток крови, расширяют сосуды и стимулируют выработку себума.

  3. Скрабы с крупными частицами.
    Они травмируют поверхность, вызывая микровоспаления. Лучше использовать энзимные пилинги или мягкие кислотные средства.

  4. Отказ от SPF.
    Без солнцезащитного крема ультрафиолет разрушает коллаген, делает кожу дряблой и провоцирует фотостарение.

  5. Масла для лица.
    Некоторые масла (например, кокосовое или какао) — комедогенные: они закупоривают поры, вызывают чёрные точки и воспаления.

  6. Сладости и фастфуд.
    Избыток сахара и трансжиров повышает уровень инсулина, который, в свою очередь, стимулирует работу сальных желёз.

  7. Стресс и недосып.
    Кортизол, "гормон стресса", усиливает секрецию жира и мешает обновлению клеток.

Как сузить поры: пошаговый уход

Чтобы кожа стала более ровной, важен системный подход — от очищения до восстановления.

1. Демакияж

Сначала снимите макияж гидрофильным маслом или мицеллярной водой. Это позволит растворить жир и загрязнения, не разрушая защитный барьер.

2. Мягкое очищение

Выбирайте гели и пенки с мягкими ПАВ: Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Cocamide DEA. Для молодой кожи оптимальный pH — 6,5, для зрелой — около 5,0.

3. Себорегуляция

После умывания нанесите сыворотку с активами, регулирующими жирность: цинк PCA, ниацинамид, ретинол в мягких формах.

Они уменьшают секрецию кожного сала и делают поры визуально уже.

4. Восстановление упругости

Ключевые компоненты антивозрастного ухода — пептиды. Copper Tripeptide-1 улучшает питание клеток. Palmitoyl Tetrapeptide-7 стимулирует выработку коллагена и эластина.

Добавьте в рутину крем или сыворотку с этими веществами — кожа станет плотнее и поры будут менее заметны.

5. Увлажнение и защита

Выбирайте лёгкие кремы-флюиды без масел, с пометками oil-free и non-comedogenic. В жаркий сезон обязательно наносите SPF-крем с фильтрами UVA/UVB.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Умывание горячей водой Расширение пор и жирный блеск Тёплая или прохладная вода
Использование спиртовых тоников Пересушивание, раздражение Тоник с гиалуроновой кислотой
Частые пилинги Нарушение барьера, воспаления Энзимная маска 1-2 раза в неделю
Отказ от SPF Потеря упругости и пигментация Санскрин SPF 30+
Тяжёлый крем Комедоны и жирный блеск Крем-флюид на водной основе

А что если… поры не сужаются?

Если при правильном уходе кожа остаётся неровной, стоит обратиться к косметологу. Современные методы включают лазерные процедуры, микротоковую терапию, мезотерапию с пептидами и кислотами. Эти техники стимулируют обновление клеток и уплотняют дерму.

Плюсы и минусы популярных процедур

Процедура Плюсы Минусы
Лазерная шлифовка Быстрое сужение пор, выравнивание рельефа Требует реабилитации
Химический пилинг Мягкое обновление кожи Возможны покраснения
Микротоки Улучшение тонуса, лимфодренаж Курс 5-10 процедур
Мезотерапия Питает кожу изнутри Нужен профессионал

FAQ

Как выбрать средство для умывания при расширенных порах?
Ищите формулу с мягкими ПАВ и нейтральным pH. Избегайте спирта и ароматизаторов.

Можно ли использовать масла при жирной коже?
Да, но только лёгкие и некомедогенные, например, жожоба или виноградной косточки.

Как часто делать пилинг?
1-2 раза в неделю для жирной кожи и раз в 10 дней для сухой.

Что лучше: крем или сыворотка?
Сыворотка действует глубже, но требует закрепления кремом для эффекта окклюзии.

Мифы и правда

Миф: поры можно закрыть навсегда.
Правда: их можно лишь визуально сузить и поддерживать в чистоте.

Миф: холодная вода сужает поры.
Правда: она лишь временно уменьшает отёк и придаёт тонус.

Миф: жирная кожа не нуждается в увлажнении.
Правда: обезвоженная кожа выделяет ещё больше себума.

3 интересных факта о порах

  1. На лице у человека около 300 тысяч пор — большинство на лбу и носу.

  2. У мужчин поры шире из-за большего уровня тестостерона.

  3. Регулярное использование SPF реально уменьшает их диаметр со временем.

