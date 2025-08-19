Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Расширенные поры на носу
Расширенные поры на носу
© www.pexels.com by Sam Lion is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:21

Поры никуда не денутся — и именно поэтому их можно спрятать: средства, уменьшающие их видимость

Ультрафиолет разрушает коллаген и визуально увеличивает размер пор

Наверное, каждый хоть раз оказывался в ситуации: посмотрел слишком пристально в увеличивающее зеркало — и теперь не можешь перестать думать о том, как бы уменьшить поры. Но важно помнить: поры — это абсолютно нормальная часть кожи, и они есть у всех.

Причём, как отмечают дерматологи, "больших" или "маленьких" пор на самом деле не существует. Это всего лишь крошечные отверстия в коже, через которые выходят сальные железы. Поры не могут открываться или закрываться, как дверцы, и их размер во многом определяется генетикой.

Однако есть и хорошая новость: хотя сами поры изменить нельзя, можно уменьшить их видимость. Всё зависит от состояния кожи. Когда в порах скапливаются кожное сало, омертвевшие клетки и загрязнения, они растягиваются и кажутся больше. На ситуацию влияют также возраст и солнечные повреждения: со временем кожа теряет эластичность, а значит, поры визуально становятся заметнее.

1. Салициловая кислота и регулярное очищение

Самый надёжный способ визуально "сузить" поры — не допустить их закупорки. С этим отлично справляется салициловая кислота. Она работает сразу в двух направлениях:

  • отшелушивает верхний слой кожи;

  • проникает внутрь пор, растворяя излишки кожного жира.

Используйте гели, тоники или сыворотки с салициловой кислотой (1,5-2%). Это поможет не только очистить поры, но и предотвратить образование чёрных точек.

2. Ретиноиды и уход против старения

Ретиноиды стимулируют выработку коллагена и обновление клеток кожи. В результате улучшается поддержка тканей вокруг пор, и они выглядят более аккуратными.

Кроме того, не стоит забывать о пептидах и ежедневной защите от солнца (SPF не ниже 30). Ультрафиолет разрушает коллаген и эластин, а значит, делает поры визуально шире.

3. Увлажняющие компоненты (гумектанты)

Иногда достаточно хорошо напитать кожу влагой, чтобы текстура выглядела ровнее. Гиалуроновая кислота, полиглутаминовая кислота и другие гумектанты притягивают воду и "расправляют" кожу, делая поры менее заметными.

Совет: выбирайте средства, где такие компоненты сочетаются с матирующими частицами — они создают эффект гладкости и уменьшают жирный блеск.

4. Эксфолиация — но без фанатизма

Регулярное мягкое отшелушивание (с помощью кислот или ферментных средств) помогает удалять мёртвые клетки и не допускать расширения пор. Главное — не переусердствовать: слишком частые или жёсткие скрабы могут повредить кожу и вызвать обратный эффект.

5. Реальность: поры не исчезнут

Важно принять: поры никуда не денутся и "заставить" их закрыться невозможно. Но при правильном уходе можно сделать их почти незаметными. Чистая, увлажнённая и защищённая от солнца кожа всегда выглядит ровнее.

Итог: уменьшить генетически заданный размер пор нельзя, но реально сделать их визуально меньше. Для этого подойдут продукты с салициловой кислотой и ретиноидами, регулярное увлажнение и обязательный SPF.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жевание льда и грызение ручек приводят к трещинам и воспалению зубов сегодня в 12:06

Зубы ломаются не от сладкого: неожиданные причины сколов и воспалений

Стоматолог перечислил привычки, которые медленно разрушают зубы — от жевания льда до использования зубов вместо ножниц. Какие из них особенно опасны и как им найти безопасную замену?

Читать полностью » Диетолог Мизинова раскрыла секрет: как приучить ребенка к здоровому питанию без слез и уговоров сегодня в 12:03

Детские капризы в прошлом: этот трюк диетолога заставит ребенка есть полезные продукты

Как привить ребенку любовь к здоровой пище? Диетологи советуют не сдаваться после нескольких неудачных попыток и привлекать детей к приготовлению еды. Важность правильного питания с первых дней жизни.

Читать полностью » Луизе Альтезе-Исидори удалили селезёнку, часть желудка и яичники из-за рака сегодня в 11:19

Плановое обследование перевернуло жизнь: за слабостью скрывался рак

50-летняя американка считала себя абсолютно здоровой, пока повторное обследование не показало рак IV стадии. Как она пережила операции и вышла на ремиссию — в вдохновляющей истории.

Читать полностью » Ученые бьют тревогу: клиповое мышление разрушает мозг сегодня в 11:03

Секреты работы мозга: сколько мыслей в день он генерирует и где тут клиповое мышление

Клиповое мышление – серьезная угроза для интеллекта. В статье рассказывается об особенностях клипового и системного мышления, а также о влиянии современных медиа на развитие клипового мышления.

Читать полностью » Гематолог Евгения Томова: усталость у школьников может быть связана с железодефицитной анемией сегодня в 10:15

Когда каникулы не помогают: усталость у школьника может быть симптомом болезни

Гематолог рассказала, почему ребёнок может чувствовать сильную усталость уже в первые дни после каникул. Какие признаки указывают на дефицит железа и как можно своевременно предотвратить анемию?

Читать полностью » Психиатр Сычова: женщины в возрасте 25-40 лет более подвержены аэрофобии — как с этим бороться сегодня в 10:02

Аэрофобия скрутила в бараний рог: как усмирить панику в небе

Как побороть аэрофобию? Психиатр делится советами, как подготовиться к полету, использовать дыхательные упражнения и медитацию. Когнитивно-поведенческая терапия поможет справиться с тревогой.

Читать полностью » Ульяна Махова: комары в России могут переносить малярию и другие инфекции сегодня в 9:12

Комары в России переносят не только зуд, но и три опасные болезни

Эксперт предупредила, что обычные комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и западноевропейскую лихорадку. Какие симптомы вызывают эти болезни и как защититься от заражения?

Читать полностью » Врач Матвеева предупреждает: изменение веса – первый признак проблем со щитовидкой сегодня в 9:02

5 симптомов, которые нельзя игнорировать: щитовидка может быть виновником проблем с весом

Врач рассказал, как изменение веса может быть связано с заболеваниями щитовидной железы. Узнайте о симптомах гипо- и гипертиреоза и важности своевременной диагностики.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Клинический психолог рассказала, как помочь детям мягко войти в учебный год
Еда

Гренки с творогом и корицей превращаются в сладкий десерт к чаю
Туризм

Тревел-блогеры рассказали о необычных традициях и привычках во Вьетнаме
Дом

Советы по организации хранения косметики и украшений для ежедневного использования
Питомцы

Почему кошки перестают кормить потомство: мнение специалистов
Наука и технологии

Учёные впервые стабилизировали циклоуглерод — потенциальный материал для квантовых технологий
Питомцы

Рептилии: как выбрать подходящего домашнего питомца для квартиры
Садоводство

В Карелии жители украшают входные зоны хвойными и камнем
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru