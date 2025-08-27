Пьёшь 3 литра, а кожа всё равно сухая: в чём настоящая причина

Совет "пей больше воды — кожа станет чище" знаком каждому. Но дерматологи предупреждают: прямой связи между количеством выпитой жидкости и здоровьем кожи пока не доказано.

Что говорят врачи

Эксперты издания She Finds объясняют: увеличение потребления воды не избавит от акне, розацеа или шелушения.

Вода нужна коже, но её недостаток редко становится причиной сухости. Чаще виноваты внешние факторы: холодный ветер, слишком агрессивное очищение или ослабленный защитный барьер кожи.

Прыщи и воспаления чаще связаны с гормональными изменениями, нарушениями гигиены или внутренними проблемами организма, которые нужно решать вместе с врачом.



Миф о "выводе токсинов"

Ещё одно популярное убеждение, что вода "вымывает токсины через кожу", врачи называют мифом.

Эту работу выполняют печень и почки, а не поры.

Дополнительные литры жидкости не ускоряют процесс — максимум делают мочу менее концентрированной.



Сколько пить на самом деле?

Универсальной нормы нет, но есть ориентиры:

для мужчин — около 3 литров в день;

для женщин — примерно 2,2 литра.

Объём зависит от климата, физической активности и рациона. Важно помнить: овощи и фрукты тоже насыщают организм влагой.

При этом злоупотребление водой может быть опасно. Чрезмерное питьё иногда приводит к гипонатриемии — снижению уровня натрия в крови, что угрожает здоровью.