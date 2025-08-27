Пьёшь 3 литра, а кожа всё равно сухая: в чём настоящая причина
Совет "пей больше воды — кожа станет чище" знаком каждому. Но дерматологи предупреждают: прямой связи между количеством выпитой жидкости и здоровьем кожи пока не доказано.
Что говорят врачи
Эксперты издания She Finds объясняют: увеличение потребления воды не избавит от акне, розацеа или шелушения.
Вода нужна коже, но её недостаток редко становится причиной сухости. Чаще виноваты внешние факторы: холодный ветер, слишком агрессивное очищение или ослабленный защитный барьер кожи.
Прыщи и воспаления чаще связаны с гормональными изменениями, нарушениями гигиены или внутренними проблемами организма, которые нужно решать вместе с врачом.
Миф о "выводе токсинов"
Ещё одно популярное убеждение, что вода "вымывает токсины через кожу", врачи называют мифом.
Эту работу выполняют печень и почки, а не поры.
Дополнительные литры жидкости не ускоряют процесс — максимум делают мочу менее концентрированной.
Сколько пить на самом деле?
Универсальной нормы нет, но есть ориентиры:
- для мужчин — около 3 литров в день;
- для женщин — примерно 2,2 литра.
Объём зависит от климата, физической активности и рациона. Важно помнить: овощи и фрукты тоже насыщают организм влагой.
При этом злоупотребление водой может быть опасно. Чрезмерное питьё иногда приводит к гипонатриемии — снижению уровня натрия в крови, что угрожает здоровью.
