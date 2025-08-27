Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:42

Пьёшь 3 литра, а кожа всё равно сухая: в чём настоящая причина

Врачи опровергли миф о пользе обильного питья для кожи — She Finds

Совет "пей больше воды — кожа станет чище" знаком каждому. Но дерматологи предупреждают: прямой связи между количеством выпитой жидкости и здоровьем кожи пока не доказано.

Что говорят врачи
Эксперты издания She Finds объясняют: увеличение потребления воды не избавит от акне, розацеа или шелушения.

Вода нужна коже, но её недостаток редко становится причиной сухости. Чаще виноваты внешние факторы: холодный ветер, слишком агрессивное очищение или ослабленный защитный барьер кожи.
Прыщи и воспаления чаще связаны с гормональными изменениями, нарушениями гигиены или внутренними проблемами организма, которые нужно решать вместе с врачом.

Миф о "выводе токсинов"
Ещё одно популярное убеждение, что вода "вымывает токсины через кожу", врачи называют мифом.

Эту работу выполняют печень и почки, а не поры.
Дополнительные литры жидкости не ускоряют процесс — максимум делают мочу менее концентрированной.

Сколько пить на самом деле?
Универсальной нормы нет, но есть ориентиры:

  • для мужчин — около 3 литров в день;
  • для женщин — примерно 2,2 литра.

Объём зависит от климата, физической активности и рациона. Важно помнить: овощи и фрукты тоже насыщают организм влагой.

При этом злоупотребление водой может быть опасно. Чрезмерное питьё иногда приводит к гипонатриемии — снижению уровня натрия в крови, что угрожает здоровью.

