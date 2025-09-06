Жёлтые точки и складка на ухе: что скрывают малозаметные метки организма

Когда мы думаем о болезнях сердца, в первую очередь на ум приходят такие симптомы, как боли в груди, одышка или усталость. Но врачи предупреждают: иногда первые тревожные сигналы можно заметить на коже. Наш самый большой орган способен отражать внутренние изменения организма, включая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кожа как зеркало здоровья сердца

Специалисты уверены: кожа может многое рассказать о состоянии сосудов и сердца. Некоторые высыпания, пятна или отеки — это не только дерматологическая проблема, но и возможный признак нарушений работы сердца или повышенного холестерина.

"Ваша кожа — это самый большой орган в организме, который является отражением вашего системного благополучия", — сказал кардиолог Каруппия Аруначалам.

Ксантомы: сигнал о высоком холестерине

Одним из наиболее характерных проявлений являются ксантомы — плотные желтоватые или оранжевые узелки на коже. Чаще всего они образуются из-за высокого уровня холестерина и жиров в крови.

"Высокий уровень холестерина или высокого уровня холестерина ЛПНП (плохого) или высокого уровня триглицеридов напрямую увеличивает риск сердечных заболеваний", — пояснила дерматолог Анджела Мур.

Избыточный холестерин способствует образованию бляшек на стенках артерий, что приводит к атеросклерозу и может вызвать инфаркт или инсульт.

Существует несколько типов ксантом:

ксантелазма (возникает вокруг век);

эруптивные ксантомы;

туберозные и сухожильные ксантомы;

плоские ксантомы.

Они могут появляться на локтях, ладонях, коленях, сухожилиях или стопах. Хотя ксантелазма чаще носит доброкачественный характер, врачи советуют проверить уровень холестерина, если такие образования стали заметны.

Другие изменения кожи, на которые стоит обратить внимание

Ксантомы — не единственный внешний сигнал. Медики выделяют и другие признаки:

Синюшный оттенок пальцев может указывать на врожденные пороки сердца у детей. Горизонтальные складки на мочке уха иногда связаны с атеросклерозом. Красные точки на ладонях и ногтях — возможный симптом инфекции сердечных клапанов. Хронические кожные болезни (псориаз, атопический дерматит, гнойный гидраденит) усиливают воспаление и повышают риск атеросклероза. Отечность и застойный дерматит на голенях часто встречаются при сердечной недостаточности.

Эти проявления не всегда напрямую означают серьезную болезнь сердца, но игнорировать их нельзя.

Диагностика и лечение

При подозрительных изменениях кожи врач может назначить биопсию для исключения других заболеваний. Однако опытный дерматолог зачастую способен определить характер ксантомы уже при осмотре.

Лечение напрямую связано с контролем холестерина и образа жизни. Регулярные физические нагрузки, правильное питание и отказ от вредных привычек помогают снизить риск.

К продуктам, полезным для снижения холестерина, относят: овсянку, лосось, яблоки, морковь, малину, темный шоколад, цельнозерновой хлеб, оливковое масло, зеленый чай, кешью и бобовые.

Почему важно реагировать вовремя

Своевременное обращение к врачу помогает предупредить развитие тяжелых осложнений, таких как инфаркт или инсульт.

"Своевременная диагностика помогла бы предотвратить осложнения, связанные с высоким уровнем холестерина", — отметил кардиолог Каруппия Аруначалам.

Дерматолог Анджела Мур добавила: "Если вы не уверены в постоянном или незаживающем поражении или отеке, вам, возможно, придется обратиться к врачу или дерматологу".

Кожа действительно может служить индикатором состояния сердца. Присматриваясь к изменениям на ней, можно заметить тревожные сигналы задолго до появления явных сердечных симптомов.