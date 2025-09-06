Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина с ухоженной кожей лица
Женщина с ухоженной кожей лица
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:19

Жёлтые точки и складка на ухе: что скрывают малозаметные метки организма

Кардиолог Каруппия Аруначалам: изменения кожи могут указывать на болезни сердца

Когда мы думаем о болезнях сердца, в первую очередь на ум приходят такие симптомы, как боли в груди, одышка или усталость. Но врачи предупреждают: иногда первые тревожные сигналы можно заметить на коже. Наш самый большой орган способен отражать внутренние изменения организма, включая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кожа как зеркало здоровья сердца

Специалисты уверены: кожа может многое рассказать о состоянии сосудов и сердца. Некоторые высыпания, пятна или отеки — это не только дерматологическая проблема, но и возможный признак нарушений работы сердца или повышенного холестерина.

"Ваша кожа — это самый большой орган в организме, который является отражением вашего системного благополучия", — сказал кардиолог Каруппия Аруначалам.

Ксантомы: сигнал о высоком холестерине

Одним из наиболее характерных проявлений являются ксантомы — плотные желтоватые или оранжевые узелки на коже. Чаще всего они образуются из-за высокого уровня холестерина и жиров в крови.

"Высокий уровень холестерина или высокого уровня холестерина ЛПНП (плохого) или высокого уровня триглицеридов напрямую увеличивает риск сердечных заболеваний", — пояснила дерматолог Анджела Мур.

Избыточный холестерин способствует образованию бляшек на стенках артерий, что приводит к атеросклерозу и может вызвать инфаркт или инсульт.

Существует несколько типов ксантом:

  • ксантелазма (возникает вокруг век);
  • эруптивные ксантомы;
  • туберозные и сухожильные ксантомы;
  • плоские ксантомы.

Они могут появляться на локтях, ладонях, коленях, сухожилиях или стопах. Хотя ксантелазма чаще носит доброкачественный характер, врачи советуют проверить уровень холестерина, если такие образования стали заметны.

Другие изменения кожи, на которые стоит обратить внимание

Ксантомы — не единственный внешний сигнал. Медики выделяют и другие признаки:

  1. Синюшный оттенок пальцев может указывать на врожденные пороки сердца у детей.
  2. Горизонтальные складки на мочке уха иногда связаны с атеросклерозом.
  3. Красные точки на ладонях и ногтях — возможный симптом инфекции сердечных клапанов.
  4. Хронические кожные болезни (псориаз, атопический дерматит, гнойный гидраденит) усиливают воспаление и повышают риск атеросклероза.
  5. Отечность и застойный дерматит на голенях часто встречаются при сердечной недостаточности.

Эти проявления не всегда напрямую означают серьезную болезнь сердца, но игнорировать их нельзя.

Диагностика и лечение

При подозрительных изменениях кожи врач может назначить биопсию для исключения других заболеваний. Однако опытный дерматолог зачастую способен определить характер ксантомы уже при осмотре.

Лечение напрямую связано с контролем холестерина и образа жизни. Регулярные физические нагрузки, правильное питание и отказ от вредных привычек помогают снизить риск.

К продуктам, полезным для снижения холестерина, относят: овсянку, лосось, яблоки, морковь, малину, темный шоколад, цельнозерновой хлеб, оливковое масло, зеленый чай, кешью и бобовые.

Почему важно реагировать вовремя

Своевременное обращение к врачу помогает предупредить развитие тяжелых осложнений, таких как инфаркт или инсульт.

"Своевременная диагностика помогла бы предотвратить осложнения, связанные с высоким уровнем холестерина", — отметил кардиолог Каруппия Аруначалам.

Дерматолог Анджела Мур добавила: "Если вы не уверены в постоянном или незаживающем поражении или отеке, вам, возможно, придется обратиться к врачу или дерматологу".

Кожа действительно может служить индикатором состояния сердца. Присматриваясь к изменениям на ней, можно заметить тревожные сигналы задолго до появления явных сердечных симптомов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Травматолог Терновой предупреждает: использование смартфона в неправильной позе повышает риск инсульта сегодня в 12:40

Держите телефон на уровне глаз: простая хитрость, которая спасет от инсульта

Травматолог Константин Терновой предупреждает: неправильное использование смартфона может вызвать инсульт и инфаркт спинного мозга. Узнайте, как избежать рисков и сохранить здоровье позвоночника.

Читать полностью » Волкова: свежие ягоды содержат больше витаминов и антиоксидантов, чем привезённые аналоги сегодня в 12:19

Осень на вкус: свежие ягоды, которые заряжают энергией

Врач объяснила, почему свежие сезонные ягоды полезнее замороженных и привозных, и какие плоды особенно стоит включить в рацион.

Читать полностью » 300 минут спорта и средиземноморская диета: гериатр Прощаев рассказал о профилактике когнитивных нарушений сегодня в 11:40

Три цифры, которые перевернут ваше представление о старении — спрятаны в обычной диспансеризации

Врач-гериатр Кирилл Прощаев раскрыл методы снижения риска деменции: средиземноморская диета, 300 минут спорта в неделю, контроль сна и ИМТ. Узнайте, как сохранить ясность ума после 50 лет.

Читать полностью » Врач Мария Беляева предупредила об опасности бесконтрольного приёма витаминов сегодня в 11:16

Аптечные комплексы без назначения врача: скрытая угроза для здоровья

Врач рассказала, почему бесконтрольный приём витаминов может быть опасен и какие безопасные способы восполнить их запасы существуют.

Читать полностью » Министр здравоохранения: онкология остаётся главной задачей медицины будущего сегодня в 10:40

Онкология в России: какие секреты скрываются за ростом ранней диагностики

Министр здравоохранения РФ заявил об ухудшении прогноза по онкологии в мире. В России, несмотря на рост заболеваемости, отмечается положительная динамика выявления рака на ранних стадиях.

Читать полностью » Мамина: кофеин, выдержанные сыры и алкоголь ухудшают качество сна сегодня в 10:14

Еда, которая превращает ночь в мучение: скрытые враги сна

Врач рассказала, какие продукты способны нарушить ночной сон и почему даже сыр или шоколад вечером могут вызвать бессонницу.

Читать полностью » Почему антибиотики перестают работать: главные причины по данным ВОЗ сегодня в 9:40

Антибиотики и алкоголь — роковой дуэт: скрытые последствия, о которых молчат в аптеках

Узнайте о распространенных ошибках при приеме антибиотиков, которые могут навредить вашему здоровью и привести к развитию устойчивых бактерий. Как правильно принимать антибиотики, чтобы сохранить их эффективность?

Читать полностью » Гастроэнтеролог Вялов: день лучше начинать со стакана воды и зелёного чая сегодня в 9:11

Какие напитки запускают обмен веществ и помогают проснуться

Врач объяснил, какие два напитка помогут организму быстрее проснуться и сохранить концентрацию утром без тревожности и упадка сил.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Трамп снизил пошлины на японские автомобили до 15% вместо 27,5%
Красота и здоровье

Недостаток витаминов D и B12 приводит к истончению и выпадению волос
УрФО

В Свердловской области самые популярные подержанные авто — Toyota, BMW и Lada
Спорт и фитнес

Врачи назвали основные правила безопасных приседаний и бега
Наука и технологии

Учёные утверждают, что вода на Земле пришла от планеты Тейя
Туризм

Дания предлагает туристам пляжи, замки викингов и музеи современного искусства
Садоводство

Садоводы используют сахар как удобрение для нефритового дерева
Дом

Дизайнер Камила Костюкович объяснила, как создать интерьер, который будет актуален десятилетиями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet