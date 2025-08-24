Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Здоровые привычки и красота
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:06

Секрет сияющей кожи: как белок и вода работают на вашу красоту

Врач-эндокринолог Наталья Балашова назвала продукты для здоровья кожи и волос

Сияющая кожа и густые волосы — это не только генетика и косметический уход. Правильное питание и грамотная гидратация способны заметно повлиять на внешний вид. О том, какие продукты стоит включить в рацион и почему воду можно считать лучшим "эликсиром красоты", рассказывает НьюсИнфо врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Наталья Балашова.

Белок — главный строитель красоты

По словам эксперта, без достаточного количества белка синтез коллагена снижается, а кожа теряет упругость и свежесть. Белковые продукты должны быть на столе каждый день.

Особое внимание стоит уделять и витаминам. Для здоровья кожи важны витамины группы B и витамин А. Их источники — морковь, тыква, облепиха, рыба, а также молочные продукты. Балашова отмечает: даже сливки и немного сливочного масла в умеренных количествах могут сыграть положительную роль.

Волосы любят железо и йод

Волосы состоят из кератина, а значит, полноценное белковое питание нужно им не меньше, чем коже. Но есть и другие важные элементы. Недостаток железа нередко приводит к выпадению и ломкости, а дефицит йода отражается на густоте и блеске волос. "У людей с анемией или сниженной функцией щитовидной железы волосы редко выглядят здоровыми", — подчёркивает врач.

Сколько воды действительно нужно?

Нормы потребления жидкости давно вызывают споры. Одни специалисты советуют пить по три литра в день, другие считают это перебором. Балашова приводит ориентировочную формулу: около 30 миллилитров воды на каждый килограмм массы тела.

Так, человеку весом 70 кг достаточно примерно 2 литров жидкости в день. Но многое зависит от погоды и физической активности: в жару и при нагрузках потребность выше, а зимой — ниже.

Кофе, чай и даже бокал шампанского

А как же напитки, без которых многие не представляют свой день? Врач отмечает: при умеренном употреблении кофе, чая и даже алкоголя вреда для кожи и волос нет. Более того, зелёный чай — мощный антиоксидант, который улучшает состояние и кожи, и волос.

Любопытный факт: в натуральном пиве содержится много витаминов группы B, а шампанское благодаря дрожжам тоже может быть их источником. "Конечно, речь идёт о качественных продуктах и небольших количествах, иначе печень не скажет спасибо", — добавляет эндокринолог.

Красота начинается с тарелки

Главный вывод, который делает Наталья Балашова: состояние кожи и волос напрямую зависит от образа жизни и питания. Достаточное количество белка, витамины и микроэлементы, грамотная гидратация и умеренность в привычных напитках — это простая формула, которая работает лучше любых чудо-баночек.

Начните день с стакана воды и завтрака, богатого белком и витаминами. Например, омлет с овощами и чашка зелёного чая. Через пару недель кожа и волосы обязательно отблагодарят вас здоровым видом.

