Серый оттенок лица легко принять за усталость: организм в этот момент может просить о помощи

Серый или землистый оттенок кожи часто становится первым сигналом о развитии гипоксии и хронической интоксикации, рассказал терапевт, невролог Игорь Орлов. В беседе с NewsInfo специалист пояснил, что изменение цвета лица является важным диагностическим маркером, позволяющим выявить скрытые патологии еще до появления боли или явного дискомфорта.

По словам врача, в медицинской практике цвет кожных покровов помогает определить состояние кровообращения и уровень насыщения крови кислородом. Если естественный румянец указывает на нормальное содержание железа, то бледность или зеленоватый отлив могут свидетельствовать о железодефиците.

Особое внимание стоит уделить ситуациям, когда внешние изменения сопровождаются постоянной вялостью. Для точной диагностики важно своевременно выявить первые симптомы снижения гемоглобина в организме.

"Есть такой диагноз, как девичий хлороз, когда бледный цвет лица сопровождается зеленым оттенком", — рассказал Орлов.

Серый или землистый тон часто указывает на кислородное голодание тканей, отметил доктор. В группе риска находятся курильщики, чей организм постоянно борется с последствиями вдыхания продуктов горения. Нередко даже нахождение в одном пространстве с дымящей сигаретой провоцирует ухудшение питания клеток кожи.

Однако наиболее тревожным признаком эксперт назвал землистый оттенок, характерный для запущенных стадий онкологических заболеваний, когда к общей слабости добавляется тяжелая раковая интоксикация и поражение печени.

"Цвет становится не только сероватым, больше землистый, поскольку бывают метастазы в печени, цвет глины подмешивается", — пояснил эксперт.

Помимо дефицитных состояний, на внешность влияют и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, дополнил терапевт. Синюшный оттенок в сочетании с темно-красным цветом лица может говорить о застойных явлениях, характерных для гипертонии.

Медики предупреждают, что при таких симптомах необходимо обследовать сердце, чтобы исключить опасный сбой в сосудах мозга или риск инфаркта. Чтобы вернуть здоровый вид, специалист рекомендует ежегодную диспансеризацию.

Регулярная диагностика позволяет вовремя обнаружить нехватку микроэлемента до начала болезни и скорректировать образ жизни. Также важно пересмотреть рацион, так как некоторые привычные перекусы заставляют внутренние фильтры гаснуть, что моментально отражается на состоянии эпидермиса.

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