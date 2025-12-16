Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:45

Секрет идеальной кожи: когда менять крем — и почему это не всегда нужно делать

Кожа не привыкает к крему, если он не вызывает негативных реакций — дерматолог Сафонова

Крем для увлажнения кожи не нужно менять, если он подобран правильно и не вызывает негативных реакций, рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова. В интервью EcoSever она объяснила, как часто стоит менять крем для ежедневного ухода, опровергнув распространенное мнение о необходимости частой смены косметических средств.

Почему крем можно использовать долго

Сафонова подчеркнула, что с физиологической точки зрения у кожи нет механизма привыкания к косметическим средствам. Она объяснила, что мнение о том, что крем нужно менять через определенный промежуток времени, не имеет научного подтверждения. Если средство правильно подобрано и не вызывает нежелательных реакций, его можно использовать достаточно долго.

"Если крем подобран правильно, если он не является комедогенным (не вызывает закупорку сальных желез), то его можно использовать до тех пор, пока вам не надоест", — отметила косметолог.

Ощущения и субъективное восприятие

Эксперт добавила, что чувство снижения эффекта от крема связано чаще с субъективным восприятием, а не с реакцией кожи. Люди иногда хотят сменить продукт просто из-за усталости от однообразного использования. Важно помнить, что кожа не привыкает к крему, и его эффективность не снижается с течением времени, если средство подходит.

Как выбрать правильный крем

При выборе крема Сафонова порекомендовала ориентироваться на индивидуальные ощущения и реакцию кожи. Важно следить за такими признаками, как отсутствие высыпаний, покраснений и неприятного запаха. Также стоит учитывать, видите ли вы ожидаемый эффект: увлажнение кожи, уменьшение морщин или улучшение текстуры. Ключевым фактором является то, насколько крем удовлетворяет ваши потребности и соответствует состоянию кожи.

Таким образом, если крем не вызывает дискомфорта и подходит для вашего типа кожи, нет необходимости менять его без объективных причин.

