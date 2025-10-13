Красота не требует жертв, но требует логики: чего нельзя делать с лицом ни утром, ни вечером

Порой уход за кожей превращается в бесконечный эксперимент: десятки баночек, советы блогеров и обещания "сияния изнутри". Но дерматологи уверены — чем сложнее ритуал, тем выше шанс всё испортить. Как избежать распространённых ошибок и не навредить коже — рассказываем ниже.

Ошибка №1. Отказ от увлажнения при акне

Многие, кто сталкивается с прыщами, боятся кремов, полагая, что они "забьют поры". Но кожа, лишённая влаги, начинает активно вырабатывать себум, провоцируя новые воспаления.

"Пациенты с акне думают, что им нельзя использовать увлажняющий крем, потому что он вызовет новые высыпания", — сказала дерматолог Габриэлла Василь.

Чтобы не усугубить проблему, выбирайте лёгкие формулы — гели или флюиды с гиалуроновой кислотой. Например, Neutrogena Hydro Boost Water Gel моментально впитывается и не оставляет жирного блеска. Более премиальный вариант — Tata Harper Clarifying Moisturizer: он делает кожу ровной и здоровой, не перегружая её.

Что делать:

После умывания наносите немного крема — буквально "горошину". Не бойтесь сочетать увлажнение с лечебными средствами против акне. Избегайте продуктов с маслами, если кожа склонна к жирности.

Ошибка №2. Средства с ароматизаторами

Ароматная косметика часто становится причиной раздражения, особенно при чувствительной или атопичной коже. Даже натуральные отдушки — потенциальные аллергены.

"Я большой сторонник использования на коже средств без отдушек", — отметила Габриэлла Василь.

Лучше выбирать марки, где на упаковке чётко указано "fragrance-free", а не "unscented" — это не одно и то же. Среди безопасных брендов дерматологи выделяют La Roche-Posay, CeraVe и Cetaphil. Их очищающие и увлажняющие линии признаны золотым стандартом ухода для чувствительной кожи.

Советы:

• Для умывания подойдёт La Roche-Posay Toleriane Purifying Cleanser.

• Для защиты барьера кожи — CeraVe Ultra-Light Moisturizing Gel.

• А если нужна универсальная формула — Cetaphil Moisturizing Lotion.

Ошибка №3. Чистите лицо до чистки зубов

Кажется мелочью, но именно остатки зубной пасты могут вызвать покраснения и мелкие прыщики вокруг рта — пероральный дерматит.

"Если вы заметили маленькие красные прыщики вокруг рта, возможно, виновата зубная паста, которая остаётся на коже", — пояснила Габриэлла Василь.

Что делать:

Сначала чистите зубы, а затем умывайтесь — это смоет все следы пасты. Для удобства можно использовать аксессуары: мягкие махровые повязки Whaline Spa Headband и впитывающие манжеты Crosize Microfiber Wrist Bands - чтобы вода не текла по рукам.

Ошибка №4. Чрезмерное использование ретиноидов

Ретиноиды — мощные союзники против морщин и высыпаний, но при неверном подходе они вызывают шелушение и раздражение.

"С ретиноидами многие перебарщивают: используют слишком много или слишком часто. На всё лицо достаточно порции размером с горошину", — предупредила Габриэлла Василь.

Оптимальный старт — адапален 0,1% (Differin Gel или La Roche-Posay Effaclar Adapalene Gel). Наносите его всего два-три раза в неделю на ночь, затем увеличивайте частоту. Обязательно дополняйте уход питательным кремом — он снизит сухость и чувство стянутости.

Ошибка №5. Пренебрежение солнцезащитой

Солнцезащитный крем — не только для пляжа. Ультрафиолет ускоряет старение, вызывает пигментацию и мешает заживлению акне.

"Адекватная защита от солнца — самая важная часть любого ухода за кожей", — заявила дерматолог Пуджа Рамбхия.

Даже если день пасмурный или вы работаете в офисе, SPF обязателен. Для лица достаточно объёма в две длины пальцев. Особенно удобны тонированные минеральные фильтры — они убирают серость тона и не оставляют белых разводов.

Лучшие варианты:

• Alastin HydraTint Pro Mineral SPF 36 - лёгкий оттеночный крем с сияющим финишем.

• Isdin Eryfotona Ageless SPF 50 - защищает и ухаживает за возрастной кожей.

• TiZO3 Primer SPF 40 - база под макияж с матирующим эффектом.

• EltaMD UV Clear SPF 46 - идеален для жирной и чувствительной кожи.

• Etude Sunprise Airy Finish SPF 50+ - корейский вариант с воздушной текстурой.

Ошибка №6. Использование салфеток вместо полноценного очищения

Макияжные салфетки — удобный экспресс-способ, но не замена умыванию. Они часто оставляют на лице поверхностную плёнку, которая мешает коже "дышать".

"Некоторые просто протирают лицо салфеткой и оставляют этот состав на коже", — отметила Мара Вайнштейн Велес.

Альтернатива:

После салфетки обязательно промойте кожу мягким гелем или хотя бы водой. Ещё лучше — заменить их на мицеллярную воду (La Roche-Posay Micellar Water, Garnier Micellar Cleansing Water) или масла и бальзамы для снятия макияжа (Farmacy Cleansing Balm, DHC Deep Cleansing Oil). Наносите очищающее средство сухими руками, массируйте лицо и смывайте тёплой водой.

Таблица "Сравнение": базовые продукты для разных типов кожи

Тип кожи Увлажнение Очищение SPF Жирная Neutrogena Hydro Boost CeraVe Hydrating Cleanser EltaMD UV Clear Сухая Tata Harper Clarifying Cetaphil Cream Cleanser Isdin Ageless Чувствительная La Roche-Posay Toleriane Cetaphil Foaming Cream TiZO3 Primer Комбинированная CeraVe Gel La Roche-Posay Foaming Cleanser Alastin HydraTint

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Отказ от увлажнения → пересушенная кожа, новые прыщи → лёгкий гель с гиалуроновой кислотой.

• Использование ароматизированной косметики → зуд, шелушение → продукты без отдушек.

• Переизбыток ретиноидов → раздражение, покраснение → постепенное введение и увлажнение.

• Отсутствие SPF → пигментация, морщины → ежедневный крем с SPF 30+.

• Салфетки вместо умывания → закупоренные поры → мицеллярная вода или бальзам.

А что если… сделать рутину проще?

Три шага — всё, что действительно нужно большинству людей:

Очищение. Увлажнение. Защита от солнца.

Дополнительные средства (сыворотки, пилинги, маски) стоит вводить постепенно и только при необходимости. Главное — слушать кожу, а не тренды.

Плюсы и минусы "минималистичного" ухода

Плюсы Минусы Экономия времени и денег Требует подбора универсальных средств Меньше раздражений Эффект наступает медленнее Простота и дисциплина Ограниченные возможности для экспериментов

FAQ

Как выбрать увлажняющий крем?

Ориентируйтесь на тип кожи. Для жирной подойдёт гелевая текстура, для сухой — плотный крем с церамидами.

Сколько стоит качественный уход?

Базовый набор — очищение, крем и SPF — можно собрать в пределах 3-5 тыс. ₽. Средний сегмент включает аптечные бренды вроде La Roche-Posay или CeraVe.

Что лучше: химический или минеральный SPF?

Минеральный менее раздражающий и подходит для чувствительной кожи, химический — легче по текстуре и лучше ложится под макияж.

Мифы и правда

Миф: "Жирная кожа не нуждается в креме".

Правда: даже при избыточном себуме важно увлажнение — иначе нарушится барьер.

Миф: "Зимой можно не пользоваться SPF".

Правда: ультрафиолет активен круглый год, отражается от снега и стекла.

Миф: "Ретинол вызывает привыкание".

Правда: кожа адаптируется, но зависимость не формируется. Главное — не превышать дозу.

Интересные факты