Красота не требует жертв, но требует логики: чего нельзя делать с лицом ни утром, ни вечером
Порой уход за кожей превращается в бесконечный эксперимент: десятки баночек, советы блогеров и обещания "сияния изнутри". Но дерматологи уверены — чем сложнее ритуал, тем выше шанс всё испортить. Как избежать распространённых ошибок и не навредить коже — рассказываем ниже.
Ошибка №1. Отказ от увлажнения при акне
Многие, кто сталкивается с прыщами, боятся кремов, полагая, что они "забьют поры". Но кожа, лишённая влаги, начинает активно вырабатывать себум, провоцируя новые воспаления.
"Пациенты с акне думают, что им нельзя использовать увлажняющий крем, потому что он вызовет новые высыпания", — сказала дерматолог Габриэлла Василь.
Чтобы не усугубить проблему, выбирайте лёгкие формулы — гели или флюиды с гиалуроновой кислотой. Например, Neutrogena Hydro Boost Water Gel моментально впитывается и не оставляет жирного блеска. Более премиальный вариант — Tata Harper Clarifying Moisturizer: он делает кожу ровной и здоровой, не перегружая её.
Что делать:
-
После умывания наносите немного крема — буквально "горошину".
-
Не бойтесь сочетать увлажнение с лечебными средствами против акне.
-
Избегайте продуктов с маслами, если кожа склонна к жирности.
Ошибка №2. Средства с ароматизаторами
Ароматная косметика часто становится причиной раздражения, особенно при чувствительной или атопичной коже. Даже натуральные отдушки — потенциальные аллергены.
"Я большой сторонник использования на коже средств без отдушек", — отметила Габриэлла Василь.
Лучше выбирать марки, где на упаковке чётко указано "fragrance-free", а не "unscented" — это не одно и то же. Среди безопасных брендов дерматологи выделяют La Roche-Posay, CeraVe и Cetaphil. Их очищающие и увлажняющие линии признаны золотым стандартом ухода для чувствительной кожи.
Советы:
• Для умывания подойдёт La Roche-Posay Toleriane Purifying Cleanser.
• Для защиты барьера кожи — CeraVe Ultra-Light Moisturizing Gel.
• А если нужна универсальная формула — Cetaphil Moisturizing Lotion.
Ошибка №3. Чистите лицо до чистки зубов
Кажется мелочью, но именно остатки зубной пасты могут вызвать покраснения и мелкие прыщики вокруг рта — пероральный дерматит.
"Если вы заметили маленькие красные прыщики вокруг рта, возможно, виновата зубная паста, которая остаётся на коже", — пояснила Габриэлла Василь.
Что делать:
Сначала чистите зубы, а затем умывайтесь — это смоет все следы пасты. Для удобства можно использовать аксессуары: мягкие махровые повязки Whaline Spa Headband и впитывающие манжеты Crosize Microfiber Wrist Bands - чтобы вода не текла по рукам.
Ошибка №4. Чрезмерное использование ретиноидов
Ретиноиды — мощные союзники против морщин и высыпаний, но при неверном подходе они вызывают шелушение и раздражение.
"С ретиноидами многие перебарщивают: используют слишком много или слишком часто. На всё лицо достаточно порции размером с горошину", — предупредила Габриэлла Василь.
Оптимальный старт — адапален 0,1% (Differin Gel или La Roche-Posay Effaclar Adapalene Gel). Наносите его всего два-три раза в неделю на ночь, затем увеличивайте частоту. Обязательно дополняйте уход питательным кремом — он снизит сухость и чувство стянутости.
Ошибка №5. Пренебрежение солнцезащитой
Солнцезащитный крем — не только для пляжа. Ультрафиолет ускоряет старение, вызывает пигментацию и мешает заживлению акне.
"Адекватная защита от солнца — самая важная часть любого ухода за кожей", — заявила дерматолог Пуджа Рамбхия.
Даже если день пасмурный или вы работаете в офисе, SPF обязателен. Для лица достаточно объёма в две длины пальцев. Особенно удобны тонированные минеральные фильтры — они убирают серость тона и не оставляют белых разводов.
Лучшие варианты:
• Alastin HydraTint Pro Mineral SPF 36 - лёгкий оттеночный крем с сияющим финишем.
• Isdin Eryfotona Ageless SPF 50 - защищает и ухаживает за возрастной кожей.
• TiZO3 Primer SPF 40 - база под макияж с матирующим эффектом.
• EltaMD UV Clear SPF 46 - идеален для жирной и чувствительной кожи.
• Etude Sunprise Airy Finish SPF 50+ - корейский вариант с воздушной текстурой.
Ошибка №6. Использование салфеток вместо полноценного очищения
Макияжные салфетки — удобный экспресс-способ, но не замена умыванию. Они часто оставляют на лице поверхностную плёнку, которая мешает коже "дышать".
"Некоторые просто протирают лицо салфеткой и оставляют этот состав на коже", — отметила Мара Вайнштейн Велес.
Альтернатива:
-
После салфетки обязательно промойте кожу мягким гелем или хотя бы водой.
-
Ещё лучше — заменить их на мицеллярную воду (La Roche-Posay Micellar Water, Garnier Micellar Cleansing Water) или масла и бальзамы для снятия макияжа (Farmacy Cleansing Balm, DHC Deep Cleansing Oil).
-
Наносите очищающее средство сухими руками, массируйте лицо и смывайте тёплой водой.
Таблица "Сравнение": базовые продукты для разных типов кожи
|Тип кожи
|Увлажнение
|Очищение
|SPF
|Жирная
|Neutrogena Hydro Boost
|CeraVe Hydrating Cleanser
|EltaMD UV Clear
|Сухая
|Tata Harper Clarifying
|Cetaphil Cream Cleanser
|Isdin Ageless
|Чувствительная
|La Roche-Posay Toleriane
|Cetaphil Foaming Cream
|TiZO3 Primer
|Комбинированная
|CeraVe Gel
|La Roche-Posay Foaming Cleanser
|Alastin HydraTint
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Отказ от увлажнения → пересушенная кожа, новые прыщи → лёгкий гель с гиалуроновой кислотой.
• Использование ароматизированной косметики → зуд, шелушение → продукты без отдушек.
• Переизбыток ретиноидов → раздражение, покраснение → постепенное введение и увлажнение.
• Отсутствие SPF → пигментация, морщины → ежедневный крем с SPF 30+.
• Салфетки вместо умывания → закупоренные поры → мицеллярная вода или бальзам.
А что если… сделать рутину проще?
Три шага — всё, что действительно нужно большинству людей:
-
Очищение.
-
Увлажнение.
-
Защита от солнца.
Дополнительные средства (сыворотки, пилинги, маски) стоит вводить постепенно и только при необходимости. Главное — слушать кожу, а не тренды.
Плюсы и минусы "минималистичного" ухода
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени и денег
|Требует подбора универсальных средств
|Меньше раздражений
|Эффект наступает медленнее
|Простота и дисциплина
|Ограниченные возможности для экспериментов
FAQ
Как выбрать увлажняющий крем?
Ориентируйтесь на тип кожи. Для жирной подойдёт гелевая текстура, для сухой — плотный крем с церамидами.
Сколько стоит качественный уход?
Базовый набор — очищение, крем и SPF — можно собрать в пределах 3-5 тыс. ₽. Средний сегмент включает аптечные бренды вроде La Roche-Posay или CeraVe.
Что лучше: химический или минеральный SPF?
Минеральный менее раздражающий и подходит для чувствительной кожи, химический — легче по текстуре и лучше ложится под макияж.
Мифы и правда
Миф: "Жирная кожа не нуждается в креме".
Правда: даже при избыточном себуме важно увлажнение — иначе нарушится барьер.
Миф: "Зимой можно не пользоваться SPF".
Правда: ультрафиолет активен круглый год, отражается от снега и стекла.
Миф: "Ретинол вызывает привыкание".
Правда: кожа адаптируется, но зависимость не формируется. Главное — не превышать дозу.
Интересные факты
-
Кожа обновляется примерно каждые 28 дней, но при регулярном уходе процесс ускоряется.
-
SPF 30 блокирует около 97% ультрафиолета.
-
Мицеллы в очищающей воде — это микроскопические частицы, притягивающие жир и загрязнения, как магнит.
