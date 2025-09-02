Кремы не помогают, а пигментация становится ярче: что вы делаете не так

Тёмные пятна на коже — одна из самых распространённых эстетических проблем. Даже при регулярном уходе и использовании дорогих средств они исчезают медленно: в среднем на это уходит от месяца до трёх. Но нередко сами того не замечая, мы совершаем ошибки, из-за которых гиперпигментация становится более заметной и уходит ещё дольше.

Почему пятна держатся так долго

Пигментация появляется, когда в коже вырабатывается избыток меланина. Спровоцировать это могут солнечные лучи без защиты, гормональные изменения, воспаления после прыщей или даже укусов насекомых. Поэтому, чтобы пятна быстрее исчезали, важно не только пользоваться косметикой, но и пересмотреть свои привычки.

Ошибка №1. Слишком много активных средств

Многие думают, что чем больше ярких ингредиентов сразу нанести, тем быстрее будет результат. В ход идут витамин С, ретинол, кислоты. На деле такая смесь раздражает кожу и усугубляет воспаление. Гораздо эффективнее выбрать одно средство и протестировать его в течение пары недель. Можно чередовать: витамин С утром, ретинол вечером, или использовать их в разные дни.

Ошибка №2. Игнорирование акне

Часто люди стремятся убрать следы постакне, не решив саму проблему воспалений. Пока кожа продолжает покрываться прыщами, новые пятна будут появляться снова. Поэтому сначала стоит заняться лечением акне — с помощью дерматолога или доступных безрецептурных средств вроде ретинола, кислот и ниацинамида.

Ошибка №3. Недостаток солнцезащиты

Даже самое лучшее средство от пигментации не поможет, если не защищать кожу от солнца. Ультрафиолет усиливает выработку меланина и делает пятна ярче. Использовать стоит крем с SPF 30 и выше, а если вы на улице или активно двигаетесь — обновлять его каждые два часа. Минеральные фильтры с оксидом цинка или диоксидом титана дают особенно надёжную защиту.

Ошибка №4. Воздействие чрезмерного тепла

Не только солнце, но и перегрев может спровоцировать усиление пигментации. Горячие души, сауны, занятия йогой при высокой температуре усиливают приток крови и воспаление. Это заставляет меланоциты работать активнее. Полностью отказываться от любимых процедур не нужно, но стоит сократить время пребывания в жаре.

Ошибка №5. Неправильный или частый пилинг

Эксперты отмечают, что многие пытаются буквально "стереть" пятна скрабами с крупными абразивными частицами. Но такие средства только травмируют кожу и стимулируют пигментацию. Химические пилинги с кислотами работают мягче, но и их важно использовать с осторожностью: начинать раз в неделю и наблюдать за реакцией кожи.

Ошибка №6. Путаница между типами пятен

Не все следы на коже — это поствоспалительная гиперпигментация (PIH). Бывают и поствоспалительные эритемы (PIE) — красные или фиолетовые отметины, связанные с повреждением сосудов. Для них лучше подходят успокаивающие ингредиенты: ниацинамид, азелаиновая кислота, центелла азиатская. В то время как PIH лечат средства, тормозящие выработку меланина — например, койевая кислота, экстракт солодки или транексамовая кислота.

Как действовать грамотно

Главный принцип ухода при тёмных пятнах — последовательность и мягкость. Не перегружайте кожу сразу несколькими активами, не забывайте про SPF и подбирайте средства под конкретный тип пигментации. Если сомневаетесь, лучше обратиться к дерматологу, который поможет составить индивидуальную схему.