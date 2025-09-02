Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка без макияжа
Девушка без макияжа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:36

Кремы не помогают, а пигментация становится ярче: что вы делаете не так

Дерматологи назвали ошибки ухода, из-за которых дольше держатся тёмные пятна на коже

Тёмные пятна на коже — одна из самых распространённых эстетических проблем. Даже при регулярном уходе и использовании дорогих средств они исчезают медленно: в среднем на это уходит от месяца до трёх. Но нередко сами того не замечая, мы совершаем ошибки, из-за которых гиперпигментация становится более заметной и уходит ещё дольше.

Почему пятна держатся так долго

Пигментация появляется, когда в коже вырабатывается избыток меланина. Спровоцировать это могут солнечные лучи без защиты, гормональные изменения, воспаления после прыщей или даже укусов насекомых. Поэтому, чтобы пятна быстрее исчезали, важно не только пользоваться косметикой, но и пересмотреть свои привычки.

Ошибка №1. Слишком много активных средств

Многие думают, что чем больше ярких ингредиентов сразу нанести, тем быстрее будет результат. В ход идут витамин С, ретинол, кислоты. На деле такая смесь раздражает кожу и усугубляет воспаление. Гораздо эффективнее выбрать одно средство и протестировать его в течение пары недель. Можно чередовать: витамин С утром, ретинол вечером, или использовать их в разные дни.

Ошибка №2. Игнорирование акне

Часто люди стремятся убрать следы постакне, не решив саму проблему воспалений. Пока кожа продолжает покрываться прыщами, новые пятна будут появляться снова. Поэтому сначала стоит заняться лечением акне — с помощью дерматолога или доступных безрецептурных средств вроде ретинола, кислот и ниацинамида.

Ошибка №3. Недостаток солнцезащиты

Даже самое лучшее средство от пигментации не поможет, если не защищать кожу от солнца. Ультрафиолет усиливает выработку меланина и делает пятна ярче. Использовать стоит крем с SPF 30 и выше, а если вы на улице или активно двигаетесь — обновлять его каждые два часа. Минеральные фильтры с оксидом цинка или диоксидом титана дают особенно надёжную защиту.

Ошибка №4. Воздействие чрезмерного тепла

Не только солнце, но и перегрев может спровоцировать усиление пигментации. Горячие души, сауны, занятия йогой при высокой температуре усиливают приток крови и воспаление. Это заставляет меланоциты работать активнее. Полностью отказываться от любимых процедур не нужно, но стоит сократить время пребывания в жаре.

Ошибка №5. Неправильный или частый пилинг

Эксперты отмечают, что многие пытаются буквально "стереть" пятна скрабами с крупными абразивными частицами. Но такие средства только травмируют кожу и стимулируют пигментацию. Химические пилинги с кислотами работают мягче, но и их важно использовать с осторожностью: начинать раз в неделю и наблюдать за реакцией кожи.

Ошибка №6. Путаница между типами пятен

Не все следы на коже — это поствоспалительная гиперпигментация (PIH). Бывают и поствоспалительные эритемы (PIE) — красные или фиолетовые отметины, связанные с повреждением сосудов. Для них лучше подходят успокаивающие ингредиенты: ниацинамид, азелаиновая кислота, центелла азиатская. В то время как PIH лечат средства, тормозящие выработку меланина — например, койевая кислота, экстракт солодки или транексамовая кислота.

Как действовать грамотно

Главный принцип ухода при тёмных пятнах — последовательность и мягкость. Не перегружайте кожу сразу несколькими активами, не забывайте про SPF и подбирайте средства под конкретный тип пигментации. Если сомневаетесь, лучше обратиться к дерматологу, который поможет составить индивидуальную схему.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: прогулка после еды и медленное пережёвывание снижают уровень глюкозы в крови сегодня в 17:55

Маленькие шаги против большой болезни: как простые привычки сдерживают диабет

Измените свою жизнь с помощью семи простых привычек, которые помогут контролировать уровень сахара у диабетиков и преддиабетиков. Это поможет стабилизировать гликемию на долгий срок.

Читать полностью » Медики: сахар и трансжиры повышают риск жировой болезни печени сегодня в 17:49

Печень разрушается не от алкоголя: настоящая опасность скрыта в повседневных продуктах

Какие привычные продукты каждый день подтачивают здоровье печени и почему именно они несут скрытую угрозу — подробный разбор с рекомендациями эксперта.

Читать полностью » Врачи: синдром хронической усталости сопровождается нарушениями сна и когнитивными сбоями сегодня в 16:51

Когда отдых не помогает: скрытая природа синдрома хронической усталости

Синдром хронической усталости – реальное заболевание с мучительными симптомами. Узнайте, как его диагностировать и какие методы облегчения могут помочь в борьбе с ним.

Читать полностью » Диетологи: клетчатка в овсянке улучшает работу кишечника сегодня в 16:40

Каша, которую считают скучной, оказалась оружием против лишнего веса

Овсянка способна изменить самочувствие всего за несколько дней. Узнайте, как включить её в рацион так, чтобы получить максимум пользы.

Читать полностью » В Китае студент получил паралич из-за постоянного наклона головы к смартфону — Oddity Central сегодня в 16:08

Часы в телефоне и тяжёлый труд — рецепт паралича, о котором молчат

В Китае студент оказался парализован после чрезмерного использования смартфона и подработки. Врачи удалили тромб, и он идёт на поправку.

Читать полностью » Офтальмологи: откладывание операции при катаракте повышает риск осложнений сегодня в 15:48

Зрение без боли и долгой реабилитации: когда лучше соглашаться на операцию

Своевременное лечение катаракты критично для сохранения зрения. Узнайте о главных причинах откладывания визита к врачу и важности ранней диагностики!

Читать полностью » Диетологи: вода с гималайской солью и уксусом не сжигает жир сегодня в 15:24

Минералы вместо калорий: коктейль, который обещает похудение без усилий

Утренняя смесь розовой соли, воды и яблочного уксуса обещает лёгкий способ похудеть. Но скрывается ли за этим рецептом реальный эффект?

Читать полностью » Нутрициолог Башкирова: эти продукты ускоряют старение – избегайте их сегодня в 14:26

Секрет вечной молодости раскрыт: откажитесь от этих продуктов прямо сейчас и почувствуйте разницу

Нутрициолог Башкирова рассказала, как питание влияет на старение организма. Продукты с быстрыми углеводами и жареная пища ускоряют гликирование белков, что приводит к преждевременному старению.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные секвенировали геном чумы Юстиниана из Византии
Еда

Эксперты: сладкая газировка не может заменить квас или кефир в традиционной окрошке
Дом

Сантехники предупредили о риске поломки оборудования при одновременной стирке и приёме душа
Туризм

Блогер: китаец Шэнли назвал "дикостью" хождение босиком дома в России
Садоводство

Подготовка погреба к зиме: уборка, просушка и дезинфекция
Питомцы

Ветеринар Михаил Шеляков объяснил, как правильно взять домой кота с улицы
Авто и мото

Водители получают штраф от ГАИ за докатку
ПФО

Жительница Сердобска получила три года условно за нападение на собутыльника кувалдой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet