Рак кожи
Рак кожи
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:33

Дерматолог в шоке: выщипывание седых волос приводит к ужасным последствиям

Дерматолог предупреждает: почему нельзя выдергивать седые волосы - опасно для здоровья

Доктор-дерматолог Мария Иванова предостерегает от распространенной ошибки — выдергивания седых волос. Удаление седого волоса резким движением может привести к травмированию волосяного фолликула. Это, в свою очередь, может вызвать образование рубца, а также повышает риск развития инфекции. Поэтому, эксперт рекомендует более безопасные способы борьбы с сединой: подстричь седые волосы или закрасить их.

Заусеницы: тихие враги здоровья

Обдирание заусениц — еще одна привычка, которая может привести к неприятным последствиям. Обрывая кожу, мы создаем открытую ранку, через которую в организм могут проникнуть болезнетворные бактерии. Результатом может стать воспаление, а в худшем случае — инфекционное заражение. Мария Иванова советует: для удаления заусениц используйте стерильные инструменты, например, маникюрные ножницы или кусачки. После удаления обязательно обработайте место антисептиком, чтобы предотвратить инфицирование.

Летом укусы комаров становятся настоящей проблемой, вызывая нестерпимый зуд. Расчесывание мест укусов — распространенная реакция, но она может усугубить ситуацию. Постоянное расчесывание приводит к усилению воспаления и замедляет процесс заживления. Чтобы облегчить зуд, Мария Иванова рекомендует использовать гидрокортизоновую мазь или прикладывать ледяной компресс к месту укуса.

Прыщи: не давим, а лечим!

Борьба с прыщами — актуальная проблема для многих людей. Распространенная ошибка — попытка выдавить прыщ или черную точку. Это не только неэффективно, но и опасно. Выдавливая, мы травмируем кожу и усиливаем воспаление, что может привести к появлению шрамов. Если вас беспокоят прыщи, лучше обратиться к дерматологу. Специалист проведет диагностику и назначит подходящее лечение.

Когда мы получаем рану, на ней образуется корочка. Многие люди пытаются ее сдирать, но это большая ошибка. Корочка выполняет защитную функцию, предохраняя рану от внешних воздействий и способствуя заживлению. Преждевременное удаление корочки замедляет процесс регенерации кожи и увеличивает риск образования шрама. Мария Иванова советует: терпеливо дожидайтесь, пока корочка отпадет сама.

Интересные факты о коже и ее защите:

  • Кожа человека полностью обновляется примерно за 28 дней.
  • Кожа является самым большим органом человеческого тела.
  • В коже человека содержится около 3000 потовых желез.
  • Кожа выполняет множество функций, включая защиту от инфекций, регуляцию температуры тела и восприятие ощущений.

Здоровье нашей кожи во многом зависит от нашего бережного отношения к ней. Избегая вышеперечисленных ошибок, мы можем уберечь себя от неприятных последствий и сохранить кожу здоровой и красивой. Не забывайте, что правильный уход и своевременное обращение к специалистам — залог здоровья нашей кожи.

