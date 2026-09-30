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Уход за кожей
Уход за кожей
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Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:39

Кожа устала от десятка баночек: простой принцип ухода помогает не перегружать лицо

Циркадные ритмы Земли и Солнечной системы напрямую определяют состояние кожных покровов человека, заявила косметолог, кандидат медицинских наук Олеся Вишня. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что эффективность бьюти-процедур зависит от синхронизации ухода с биологическими часами организма.

Ранее экспертное сообщество подчеркивало, что классического разделения на утренний и вечерний ритуалы ухода за кожей становится недостаточно. Современная хронобиология учитывает суточные колебания температуры тканей, интенсивность кровотока и уровень естественной увлажненности. В разное время суток кожа демонстрирует разную проницаемость барьера и скорость восстановления.

По словам кометолога, состояние эпидермиса напрямую коррелирует с работой внутренних систем: легких, кишечника и почек. Любые сбои в пищеварении или раздражение слизистых оболочек моментально отражаются на лице в виде воспалений, так как нарушаются базовые процессы жизнеобеспечения тканей.

"У кожи, как у каждого органа и системы в организме есть всего три функции. Это дыхание, питание и выделение. Поддерживая эти три функции кожи в хорошем состоянии и в балансе между собой, можно иметь хорошую идеальную кожу", — рассказала Вишня.

Специалист рекомендует не перегружать ежедневную рутину, а фокусироваться на одной задаче в сутки. Например, первый день стоит посвятить стимуляции газообмена, используя эксфолианты. При этом важно помнить, что чрезмерно агрессивное умывание способно спровоцировать гиперфункцию сальных желез и нарушить естественный защитный слой.

"Один день усиливаем дыхательную функцию кожи, то ест делаем скраб. Снимаем омертвевшие клетки, кожа радостно и легко дышит. Завтра, например, занимаемся функцией питания", — пояснила эксперт.

На втором этапе эксперт советует использовать активные концентраты и сыворотки, восполняющие дефицит минералов и витаминов. Врачи подчеркивают, что грамотный антивозрастной уход требует системного подхода, где увлажнение выступает базовым элементом.

Завершающим циклом становится работа с выделительной функцией, говорит косметолог. Для этого подходят массажные техники и очищающие маски, раскрывающие поры. Стоит учитывать, что некоторые комедогенные масла могут препятствовать детоксикации, забивая протоки.

Помимо внешнего воздействия, необходимо анализировать состояние организма в целом. Нередко кожные высыпания становятся следствием нехватки нутриентов. Так, включенная в рацион клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, что мгновенно улучшает цвет лица. Если же проблемы носят локальный характер, эффективными могут оказаться домашние маски, при условии отсутствия аллергических реакций на компоненты.

Проверено экспертом: косметолог Анастасия Шевелева, косметолог Марина Кравцова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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