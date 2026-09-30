Кожа устала от десятка баночек: простой принцип ухода помогает не перегружать лицо

Циркадные ритмы Земли и Солнечной системы напрямую определяют состояние кожных покровов человека, заявила косметолог, кандидат медицинских наук Олеся Вишня. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что эффективность бьюти-процедур зависит от синхронизации ухода с биологическими часами организма.

Ранее экспертное сообщество подчеркивало, что классического разделения на утренний и вечерний ритуалы ухода за кожей становится недостаточно. Современная хронобиология учитывает суточные колебания температуры тканей, интенсивность кровотока и уровень естественной увлажненности. В разное время суток кожа демонстрирует разную проницаемость барьера и скорость восстановления.

По словам кометолога, состояние эпидермиса напрямую коррелирует с работой внутренних систем: легких, кишечника и почек. Любые сбои в пищеварении или раздражение слизистых оболочек моментально отражаются на лице в виде воспалений, так как нарушаются базовые процессы жизнеобеспечения тканей.

"У кожи, как у каждого органа и системы в организме есть всего три функции. Это дыхание, питание и выделение. Поддерживая эти три функции кожи в хорошем состоянии и в балансе между собой, можно иметь хорошую идеальную кожу", — рассказала Вишня.

Специалист рекомендует не перегружать ежедневную рутину, а фокусироваться на одной задаче в сутки. Например, первый день стоит посвятить стимуляции газообмена, используя эксфолианты. При этом важно помнить, что чрезмерно агрессивное умывание способно спровоцировать гиперфункцию сальных желез и нарушить естественный защитный слой.

"Один день усиливаем дыхательную функцию кожи, то ест делаем скраб. Снимаем омертвевшие клетки, кожа радостно и легко дышит. Завтра, например, занимаемся функцией питания", — пояснила эксперт.

На втором этапе эксперт советует использовать активные концентраты и сыворотки, восполняющие дефицит минералов и витаминов. Врачи подчеркивают, что грамотный антивозрастной уход требует системного подхода, где увлажнение выступает базовым элементом.

Завершающим циклом становится работа с выделительной функцией, говорит косметолог. Для этого подходят массажные техники и очищающие маски, раскрывающие поры. Стоит учитывать, что некоторые комедогенные масла могут препятствовать детоксикации, забивая протоки.

Помимо внешнего воздействия, необходимо анализировать состояние организма в целом. Нередко кожные высыпания становятся следствием нехватки нутриентов. Так, включенная в рацион клетчатка помогает нормализовать работу кишечника, что мгновенно улучшает цвет лица. Если же проблемы носят локальный характер, эффективными могут оказаться домашние маски, при условии отсутствия аллергических реакций на компоненты.

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