Почему одна женщина "морщинится", а другая "плывёт": врачи объяснили разные сценарии старения

Мелкие морщины, сухость, пигментные пятна или потеря упругости — у каждого старение проявляется по-своему. Как рассказала "Известиям" дерматокосметолог Екатерина Константиновская, на этот процесс влияют не только возраст, но и наследственность, гормональный фон и образ жизни.

Основные типы старения

Специалисты выделяют четыре классических варианта:

Пастозный — кожа склонна к отёкам.

Мелкоморщинистый — ранняя сухость и множество мелких морщин.

Мускульный — лицо долго сохраняет тонус, но со временем становится резким, с выраженными заломами.

Деформационный — связан с нарушением лимфооттока и набором веса, из-за чего овал лица теряет чёткие очертания.

Другие формы

Кроме классических, существуют и иные варианты:

Хронологическое старение — естественное снижение коллагена и эластина, кожа становится суше и тоньше.

Фотостарение — результат воздействия ультрафиолета, особенно заметен у людей со светлой кожей: проявляются пятна и глубокие морщины.

Гормональное старение — чаще в период менопаузы: при снижении эстрогенов кожа быстрее теряет упругость.

Старение образа жизни — ускоряется из-за курения, недосыпа, стресса и неправильного питания.



Можно ли замедлить процесс?

Полностью остановить старение невозможно, но замедлить — вполне реально. Важен регулярный уход:

очищение мягкими средствами,

качественное увлажнение,

защита от солнца.

При этом крем с SPF, по словам Константиновской, нужен только тогда, когда УФ-индекс превышает 3.