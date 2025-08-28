Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина выполняет упражнения для лица
Женщина выполняет упражнения для лица
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:28

Почему одна женщина "морщинится", а другая "плывёт": врачи объяснили разные сценарии старения

Дерматокосметолог объяснила, как образ жизни влияет на старение кожи

Мелкие морщины, сухость, пигментные пятна или потеря упругости — у каждого старение проявляется по-своему. Как рассказала "Известиям" дерматокосметолог Екатерина Константиновская, на этот процесс влияют не только возраст, но и наследственность, гормональный фон и образ жизни.

Основные типы старения
Специалисты выделяют четыре классических варианта:

  • Пастозный — кожа склонна к отёкам.
  • Мелкоморщинистый — ранняя сухость и множество мелких морщин.
  • Мускульный — лицо долго сохраняет тонус, но со временем становится резким, с выраженными заломами.
  • Деформационный — связан с нарушением лимфооттока и набором веса, из-за чего овал лица теряет чёткие очертания.

Другие формы
Кроме классических, существуют и иные варианты:

Хронологическое старение — естественное снижение коллагена и эластина, кожа становится суше и тоньше.
Фотостарение — результат воздействия ультрафиолета, особенно заметен у людей со светлой кожей: проявляются пятна и глубокие морщины.
Гормональное старение — чаще в период менопаузы: при снижении эстрогенов кожа быстрее теряет упругость.
Старение образа жизни — ускоряется из-за курения, недосыпа, стресса и неправильного питания.

Можно ли замедлить процесс?
Полностью остановить старение невозможно, но замедлить — вполне реально. Важен регулярный уход:

  • очищение мягкими средствами,
  • качественное увлажнение,
  • защита от солнца.

При этом крем с SPF, по словам Константиновской, нужен только тогда, когда УФ-индекс превышает 3.

