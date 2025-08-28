Почему одна женщина "морщинится", а другая "плывёт": врачи объяснили разные сценарии старения
Мелкие морщины, сухость, пигментные пятна или потеря упругости — у каждого старение проявляется по-своему. Как рассказала "Известиям" дерматокосметолог Екатерина Константиновская, на этот процесс влияют не только возраст, но и наследственность, гормональный фон и образ жизни.
Основные типы старения
Специалисты выделяют четыре классических варианта:
- Пастозный — кожа склонна к отёкам.
- Мелкоморщинистый — ранняя сухость и множество мелких морщин.
- Мускульный — лицо долго сохраняет тонус, но со временем становится резким, с выраженными заломами.
- Деформационный — связан с нарушением лимфооттока и набором веса, из-за чего овал лица теряет чёткие очертания.
Другие формы
Кроме классических, существуют и иные варианты:
Хронологическое старение — естественное снижение коллагена и эластина, кожа становится суше и тоньше.
Фотостарение — результат воздействия ультрафиолета, особенно заметен у людей со светлой кожей: проявляются пятна и глубокие морщины.
Гормональное старение — чаще в период менопаузы: при снижении эстрогенов кожа быстрее теряет упругость.
Старение образа жизни — ускоряется из-за курения, недосыпа, стресса и неправильного питания.
Можно ли замедлить процесс?
Полностью остановить старение невозможно, но замедлить — вполне реально. Важен регулярный уход:
- очищение мягкими средствами,
- качественное увлажнение,
- защита от солнца.
При этом крем с SPF, по словам Константиновской, нужен только тогда, когда УФ-индекс превышает 3.
