Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:13

Морщины появляются раньше, чем вы думаете: вот что тихо ворует молодость каждый день

Дерматологи: ежедневное очищение и защита SPF снижают риск новых морщин и пятен

Морщины и пигментные пятна — естественная часть процесса старения, но для многих людей они становятся серьёзным эстетическим дискомфортом, влияя на самооценку и уверенность в себе. Со временем кожа теряет упругость, эластичность и естественное сияние, что делает её более уязвимой к таким изменениям. Понимание причин этих процессов помогает подобрать эффективную стратегию ухода.

Что вызывает морщины

Основная причина появления морщин — снижение выработки коллагена и эластина. Эти белки отвечают за упругость и прочность кожи. Уже после 25–30 лет их синтез постепенно замедляется, а при определённых факторах процесс ускоряется:

  • Чрезмерное воздействие солнца без защиты.

  • Курение и загрязнённый воздух, усиливающие окислительный стресс.

  • Скудный рацион, бедный антиоксидантами.

  • Хронический стресс и недосып, нарушающие восстановление клеток.

  • Повторяющиеся мимические движения на протяжении многих лет.

Роль очищения и ежедневного ухода

Правильный уход за кожей — ключ к замедлению возрастных изменений. Ежедневное очищение помогает убрать загрязнения, излишки себума и остатки макияжа, а также подготовить кожу к впитыванию активных компонентов. В косметике для профилактики и коррекции морщин хорошо работают витамин C, ретинол, гиалуроновая кислота и ниацинамид — они способствуют обновлению клеток, увлажнению и выравниванию тона кожи.

Совет: защита от солнца — это must-have. Регулярное использование крема с SPF, даже в пасмурную погоду, значительно снижает риск появления новых морщин и пигментных пятен.

Как сохранить молодость кожи дольше

  • Поддерживайте водный баланс — пейте достаточно жидкости.

  • Включайте в рацион продукты с антиоксидантами (ягоды, зелёные листовые овощи, орехи).

  • Откажитесь от курения и минимизируйте контакт с загрязнённым воздухом.

  • Используйте солнцезащитные средства круглый год.

  • Следите за режимом сна — это время активного восстановления кожи.

Старение — неизбежный процесс, но регулярный и грамотный уход помогает сохранить здоровье кожи, продлить её упругость и уменьшить выраженность морщин и пигментных пятен.

