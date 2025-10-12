Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:29

Революция в выпечке: торты теперь жарят как блины — и они вкуснее обычных

Коржи на сковороде без духовки станут отличной основой для любого торта

Когда хочется домашнего торта, но включать духовку некогда или просто не хочется — выручают коржи, приготовленные на сковороде. Они получаются пышными, ароматными и мягкими, а на вкус ничем не уступают выпечке из духовки. Такие коржи станут отличной основой для любого торта — со сгущёнкой, сметанным, заварным или масляным кремом.

Десерт, который всегда под рукой

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка. Минимум ингредиентов, ни грамма разрыхлителя и никаких кулинарных ухищрений. Всё, что нужно, — мука, яйцо, сгущёнка и сода. При этом результат удивит: тонкие слоёные коржи с карамельным вкусом, которые можно собрать в нежный торт хоть за час.

Главное преимущество рецепта — его универсальность. Коржи можно использовать для классических тортов вроде "Наполеона" или "Молочной девочки", а можно просто промазать варёной сгущёнкой и подать как быстрый десерт к чаю.

Сравнение: три варианта коржей

Вариант Особенности Для какого торта подойдёт
Классический На сгущёнке, жареные на сухой сковороде Любые кремовые торты
Шоколадный С добавлением какао Для тортов с орехами и вишней
Медовый С ложкой мёда в тесте Для домашних медовиков

Как приготовить (HowTo)

  1. Подготовьте ингредиенты. Просейте 1 стакан муки в миску, добавьте щепотку соли, 1 яйцо и 130 г сгущённого молока. Лучше использовать натуральную сгущёнку без добавок — от её качества зависит вкус.

  2. Добавьте соду. Погасите 0,3 ч. л. соды половиной чайной ложки лимонного сока — это придаст лёгкость тесту.

  3. Замесите тесто. Оно должно быть плотным, но эластичным. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут, чтобы клейковина "отдохнула".

  4. Разделите тесто. Скатайте колбаску и разрежьте на 6 равных частей. Каждый кусочек раскатайте очень тонко — почти до прозрачности.

  5. Обжарьте. Разогрейте сковороду (лучше антипригарную) на среднем огне. Выпекайте каждый корж по 30 секунд с каждой стороны до лёгкого золотистого цвета. Следите, чтобы не пересушить — коржи готовятся моментально.

  6. Остудите. Переложите готовые коржи на решётку, чтобы они не отсырели. После остывания можно собирать торт.

А что если добавить немного фантазии?

  • Какао. Добавьте 1 столовую ложку какао — получится шоколадная основа.

  • Ароматы. Щепотка ванили или корицы сделает вкус теплее и ярче.

  • Мёд. Добавив ложку мёда, вы получите мягкие, слегка карамельные коржи.

  • Кремы. Подойдут сметанный крем с сахаром, варёная сгущёнка с маслом, сливочный чиз-крем или заварной ванильный.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Готовятся без духовки Быстро подгорают при сильном огне
Минимум ингредиентов Требуют внимательности при жарке
Универсальны для любых кремов Сложно сделать идеально ровные
Подходят для экспресс-тортов Не подходят для "наполеонов" с большим количеством слоёв

Мифы и правда

Миф 1. Коржи на сковороде получаются сухими.
Правда: если не пересушить и правильно пропитать кремом, они остаются нежными и мягкими.

Миф 2. Такие коржи не поднимаются.
Правда: погашенная сода и сгущёнка создают воздушную текстуру без дрожжей.

Миф 3. Нельзя использовать обычную сковороду.
Правда: подойдёт любая с толстым дном — главное, чтобы не прилипало тесто.

FAQ

Можно ли сделать без сгущёнки?
Да, замените её смесью из 100 мл молока и 2 столовых ложек сахара.

Как хранить коржи?
Остывшие сложите в пакет или контейнер. Хранятся до 3 дней при комнатной температуре.

Нужна ли смазка при жарке?
Если сковорода антипригарная — нет. Иначе слегка протрите маслом.

Как быстро собрать торт?
Пропитайте коржи тёплым кремом и оставьте при комнатной температуре на 2-3 часа.

3 интересных факта

  1. Впервые коржи на сковороде начали готовить в деревнях, где не было духовок.

  2. Сгущёнка в тесте действует как натуральный подсластитель и заменяет часть жира.

  3. Чем тоньше корж, тем лучше он впитывает крем и становится мягче уже через час.

Исторический контекст

Идея готовить коржи на сковороде появилась как альтернатива классической выпечке. В советских семьях этот способ часто использовали летом — чтобы не перегревать кухню. Со временем рецепт стал классикой домашней кулинарии. Сейчас он возвращается в моду — ведь время ценно, а результат не уступает традиционным тортам из духовки.

