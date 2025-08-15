Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:02

В России сварщик зарабатывает больше врача: рынок труда перевернулся

Профессор Сафонов: ряд рабочих профессий в России оплачивается выше труда врачей и учителей

В России рабочие профессии начинают приносить больший доход, чем труд врачей и учителей. Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в интервью рассказал о сдвигах на рынке труда и изменении баланса между востребованностью и оплатой разных специальностей.

Какие рабочие профессии сегодня в цене

По словам эксперта, особенно востребованы специалисты, работающие с современным оборудованием: операторы станков с ЧПУ, монтажники и мастера по обслуживанию сложной техники.

"Рабочие профессии рабочим профессиям рознь. Есть спрос на освоение таких профессий, которые приносят приличные деньги и интересны с точки зрения развития. Например, хороший сварщик всегда будет при деле и зарабатывать достойно".

Почему такие специалисты ценятся

Сафонов отметил, что освоение этих профессий требует много времени и усилий.

"Чтобы стать хорошим сварщиком, нужно лет десять, как минимум. Нельзя обучиться этому за год. Очень важен опыт работы: чем он выше, тем лучше".

Растёт спрос не только на самих специалистов, но и на курсы по их подготовке — многие хотят повысить свои шансы на стабильный и высокий доход.

Дисбаланс на рынке труда

Ситуация приводит к тому, что рабочая профессия порой ценится выше, чем труд педагогов и врачей, которые учатся много лет.

"Квалифицированный врач зачастую получает меньше, чем специалист с рабочей профессией, освоенной за два-три года", — отметил профессор.

Такой перекос усиливает дефицит кадров в медицине и образовании.

Итог

Сегодня рынок труда всё чаще вознаграждает практические навыки и техническое мастерство выше, чем традиционно престижные профессии. Но при этом встаёт серьёзная задача — пересмотреть систему мотивации и поддержки специалистов, чья работа требует долгой подготовки и отвечает за ключевые социальные сферы.

