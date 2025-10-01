Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:28

Рабочие профессии снова в моде: на Ямале за шлифовку платят, как за золото

Средняя зарплата фрезеровщика в ЯНАО составила 176 тыс. рублей — исследование

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжает расти спрос на квалифицированных рабочих. По данным аналитиков "Авито Работы", в первой половине 2025 года увеличилось количество вакансий, а зарплатные предложения стали заметно привлекательнее. Средний уровень стартовых зарплат для новых сотрудников промышленной сферы составляет от 131 307 рублей в месяц.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий рабочих в ЯНАО

  1. Токарь - 196 150 рублей/месяц
    Лидирует в рейтинге благодаря высокой востребованности и сложности работы. Вакансии ориентированы на специалистов с профильным образованием и опытом, что объясняет уровень дохода.

  2. Шлифовщик - 180 000 рублей/месяц
    Профессия требует точности и аккуратности, ведь шлифовщики доводят металлические изделия до идеального состояния. Высокая зарплата обусловлена ответственностью и дефицитом специалистов.

  3. Фрезеровщик - 176 563 рублей/месяц
    Эксперты по обработке металлов на специализированных станках. Работа требует не только навыков, но и глубокого понимания технологических процессов.

  4. Оператор станка - 123 802 рубля/месяц
    Эти специалисты отвечают за работу современного оборудования и производственных линий, обеспечивая выполнение технологических стандартов.

  5. Наладчик - 94 353 рубля/месяц
    Ключевые фигуры промышленности, от которых зависит бесперебойная работа оборудования. Востребованы практически на всех крупных предприятиях региона.

Итог

Стабильный спрос на квалифицированных рабочих кадров в ЯНАО подтверждает значимость промышленного сектора для региона. Высокие зарплаты и устойчивый рынок вакансий делают профессии "синих воротничков" привлекательными для специалистов, готовых работать в условиях высокой ответственности и технической сложности.

