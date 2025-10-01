Рабочие профессии снова в моде: на Ямале за шлифовку платят, как за золото

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжает расти спрос на квалифицированных рабочих. По данным аналитиков "Авито Работы", в первой половине 2025 года увеличилось количество вакансий, а зарплатные предложения стали заметно привлекательнее. Средний уровень стартовых зарплат для новых сотрудников промышленной сферы составляет от 131 307 рублей в месяц.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий рабочих в ЯНАО

Токарь - 196 150 рублей/месяц

Лидирует в рейтинге благодаря высокой востребованности и сложности работы. Вакансии ориентированы на специалистов с профильным образованием и опытом, что объясняет уровень дохода. Шлифовщик - 180 000 рублей/месяц

Профессия требует точности и аккуратности, ведь шлифовщики доводят металлические изделия до идеального состояния. Высокая зарплата обусловлена ответственностью и дефицитом специалистов. Фрезеровщик - 176 563 рублей/месяц

Эксперты по обработке металлов на специализированных станках. Работа требует не только навыков, но и глубокого понимания технологических процессов. Оператор станка - 123 802 рубля/месяц

Эти специалисты отвечают за работу современного оборудования и производственных линий, обеспечивая выполнение технологических стандартов. Наладчик - 94 353 рубля/месяц

Ключевые фигуры промышленности, от которых зависит бесперебойная работа оборудования. Востребованы практически на всех крупных предприятиях региона.

Итог

Стабильный спрос на квалифицированных рабочих кадров в ЯНАО подтверждает значимость промышленного сектора для региона. Высокие зарплаты и устойчивый рынок вакансий делают профессии "синих воротничков" привлекательными для специалистов, готовых работать в условиях высокой ответственности и технической сложности.