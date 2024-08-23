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Академик Логачёв сообщил о старте монтажа оборудования линейного ускорителя СКИФ
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Начат монтаж оборудования российского коллайдера СКИФ, хотя построены ещё не все здания и сооружения

Академик Логачёв сообщил о старте монтажа оборудования линейного ускорителя СКИФ

Начат монтаж оборудования линейного ускорителя Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", сообщила пресс-служба СКИФ в четверг.

Линак СКИФа (линейный ускоритель) — это его стартовая ступень. Там образуется пучок излучения, разгоняется до 200 МэВ, затем он попадает в бустерный синхротрон, где происходит дальнейшее ускорение до 3 ГэВ.

"Поскольку перед нами стоит задача запустить инжекционный комплекс в 2024 году, мы начали его сборку, не дожидаясь окончательной готовности здания инжектора СКИФ. По-другому просто нельзя, потому что каждый день дорог, строители это понимают и идут нам навстречу", — пояснил директор ИЯФ СО РАН академик Павел Логачёв.

По его словам, основной тоннель ещё не достроен, но там уже устанавливают пьедесталы под гирдеры — тяжёлые подставки для мощных магнитов ускорителя.

"Следующий важный этап — сборка основного кольца. Как только здание будет соответствовать необходимым условиям, таким как температура, влажность и чистота, мы сразу же начнем сборку", — добавил учёный.

К слову, мощные клистроны для СКИФа предполагалось купить за рубежом, но помешали санкции. Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН в экстренном порядке разработали свои, и настолько успешно, что удостоились Государственной премии Новосибирской области 2024 года.

Фото: ИЯФ СО РАН (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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