Скидки до 600 тысяч рублей на автомобили в России в августе 2024 года

В августе 2024 года в России подешевели автомобили шести марок, сообщает ресурс "Автоновости дня". Производитель кроссовера Citroen C5 Aircross, компания "Автомобильные технологии", снизила цену на модель на 400 тысяч рублей.
Цены на рестайлинговые кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max также снизились. Благодаря увеличению прямых скидок они стали доступнее на 90 и от 20 до 150 тысяч рублей соответственно.
Компания "МБ Рус", официальный дистрибьютор Foton в России, с начала августа по конец сентября предлагает китайский пикап Tunland G7 в топовой комплектации 2023 года со скидкой в 500 тысяч рублей.
Практически вся модельная линейка Changan также подешевела: некоторые модели стали дешевле, а у других увеличились прямые скидки, что позволяет сэкономить от 30 до 200 тысяч рублей.
Кроссовер DFSK ix5 Premium стал дешевле на 600 тысяч рублей. К концу августа бренд Exeed сначала снизил цены на рестайлинговый флагман VX, затем одновременно и на купе-кроссовер RX. В итоге две его версии вернулись к старым ценам, а одна подешевела в два раза — на 250 и 100 тысяч рублей.
В конце августа кроссовер VX получил новую базовую комплектацию Prestige и уменьшился в цене на 350 тысяч рублей, а через неделю стал доступнее на дополнительные 50 тысяч рублей.
Фото: commons.wikimedia.org/Jengtingchen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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