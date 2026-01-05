Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
студенты в университете
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:17

Скидки перестанут зависеть от доброй воли вузов: для многодетных готовят единые правила поддержки

Правительство утвердило план расширения льгот на платное обучение для многодетных — ТАСС

Расширение льгот на платное обучение может затронуть больше семей, для которых стоимость высшего образования становится критическим барьером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утверждённый правительством план, предусматривающий расширение перечня вузов, предоставляющих скидки детям из многодетных семей. Речь идёт о мерах, рассчитанных на несколько лет и ориентированных на постепенное увеличение числа образовательных организаций, где можно учиться на платной основе на льготных условиях.

Какой механизм поддержки предлагает правительство

Согласно документу, с которым ознакомился ТАСС, план рассчитан на период с 2025 по 2030 годы. Его ключевая цель — увеличить количество вузов, где студенты из многодетных семей смогут получать образование по платным программам со скидками. Таким образом государство делает акцент не только на бюджетных местах, но и на расширении доступа к обучению при коммерческой форме.

Поддержка ориентирована именно на детей из многодетных семей и предполагает, что льготные условия будут действовать в тех университетах, которые участвуют в инициативе. Властям важно не закрепить единичную практику, а распространить её на более широкую сеть образовательных учреждений, чтобы скидки не зависели от локальных решений отдельных вузов.

Кто будет отвечать за реализацию и что изменится для вузов

За выполнение инициативы будут отвечать Минобрнауки РФ и федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся высшие учебные заведения. Это означает, что внедрение меры будет проводиться не только на уровне профильного министерства, но и с участием ведомств, которые управляют университетами и формируют их образовательную политику.

Отдельно в плане предусмотрена подготовка методических рекомендаций для образовательных организаций. Такой шаг должен унифицировать подходы к предоставлению скидок и снизить риск того, что льготы будут различаться по условиям, объёму или порядку оформления. Для вузов это становится ориентиром на внедрение практики в рамках общих правил.

Контекст: новые меры поддержки семей с детьми с 2026 года

Расширение скидок на платное обучение в вузах укладывается в более широкий блок социальных решений, которые должны усилить поддержку семей с детьми. В частности, в России с 2026 года начнут действовать новые меры, включая семейные налоговые выплаты с возвратом части уплаченного НДФЛ. Об этом ранее заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии по итогам года.

Таким образом, образовательные льготы рассматриваются как часть долгосрочной политики, рассчитанной на несколько лет вперёд. Власти одновременно планируют расширять доступ к высшему образованию и вводить налоговые механизмы, способные снизить финансовую нагрузку на семьи.

