Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:57

Скидки, которые заманивают в ловушку: как распознать фальшивые сайты с невероятными предложениями

Мошенники создают фальшивые сайты с доменами .top и .shop - ТАСС

Мошенники активно используют новогодние праздники как удобный момент для обмана граждан. Особенно популярными становятся так называемые сайты-двойники, создаваемые с целью введения людей в заблуждение. Они часто подделывают онлайн-ресурсы популярных маркетплейсов, театров или сервисов для покупки билетов.

Мошенники меняют всего один символ в адресе сайта или используют нестандартные домены, такие как. top, .shop или. store, вместо привычного. ru, что сразу же должно насторожить пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

Как отличить фальшивый сайт?

Как отметил Артем Шейкин, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, в новогодний период аферисты создают множество фальшивых сайтов. Они маскируются под известные ресурсы, предлагая товары или услуги по необычно выгодным ценам, чтобы заманить людей.

Одним из основных признаков поддельного сайта является изменение одного символа в доменном адресе. Например, вместо привычного сайта на. ru мошенники используют домен. top, .shop или. store. Это самый простой способ отличить подделку от настоящего ресурса.

Дополнительные признаки мошенничества

Но важно помнить, что существуют и другие признаки фальшивых сайтов. Одним из них является требование перевести деньги на карту третьего лица или предложения "огромных скидок" только на один день.

Мошенники также могут перенаправить пользователя на стороннюю страницу, где просят ввести личные данные для совершения оплаты. Это явный признак того, что сайт не является надежным. Для безопасности рекомендуется проверять сайты через поисковики и использовать известные агрегаторы, которые помогут избежать потери денег.

Как избежать потерь?

Артем Шейкин подчеркнул, что безопасные онлайн-ресурсы используют сертифицированные платежные системы, а не просят переводить деньги непосредственно на банковские карты.

Кроме того, на настоящих сайтах всегда можно найти юридическую информацию: адрес компании, ИНН и активные номера телефонов для связи. Если же на сайте указаны только мессенджеры, то перед вами, скорее всего, мошеннический ресурс.

Другие схемы мошенников

В новогодний период также распространяются другие схемы мошенничества, о которых ранее сообщили эксперты банка ВТБ. Они связаны с массовыми рассылками о "подарках от Деда Мороза", фальшивыми билетами и "новогодними розыгрышами".

Например, злоумышленники создают поддельные сайты маркетплейсов, где предлагают билеты на новогодние мероприятия, такие как детские елки или новогодние шоу. После того как человек оплачивает заказ, товара или билетов не поступает, а доступ на мероприятие оказывается недействительным.

Мошенники активно используют социальные сети и мессенджеры для распространения своих предложений. Они заманивают пользователей ограниченными по времени предложениями, которые на самом деле являются обманом. Поэтому важно всегда быть внимательным и не торопиться при совершении покупок, особенно в новогодний период, когда мошенники особенно активны.

