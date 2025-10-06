Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Mrcsifkin is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:38

Пляжи, на которых забываешь о телефоне: зачем туристы возвращаются на Скиатос

Главный пляж Скиатоса — Кукунарьес — признан одним из самых красивых в Греции

Скиатос — это остров, где встречаются синее море, белоснежные пляжи и густые сосновые леса. Самый развитый из Северных Спорадов, он сочетает природу, культуру и уют курортной жизни. Южное побережье летом кипит от туристов и солнечного драйва, а весной и осенью остров замирает, превращаясь в место для прогулок и созерцания. Стоит отойти от пляжей — и перед вами откроется другой Скиатос: тихие монастыри, старинные улочки, ароматные оливковые рощи и теплое гостеприимство жителей.

Культурное сердце острова

В городе Скиатос, на юго-восточном побережье, сосредоточены главные музеи и культурные достопримечательности. Набережная и пешеходная улица Пападиаманти полны жизни: кафе, бары, лавки с оливковым маслом и изделиями ручной работы. Но стоит свернуть вглубь кварталов, и вы окажетесь в мире старинных белых домов с голубыми дверями и узкими улочками, ведущими к морю.

Один из интереснейших музеев — Skiatitiko Spiti, старинный дом, превращённый в этнографическую выставку. Семья Пападопулис, хранители музея, делятся историями о прошлом острова и угощают гостей домашними закусками. Здесь можно увидеть ковры ручной работы, антикварную мебель, свадебное платье XIX века и другие предметы быта, создающие живую атмосферу островного прошлого.

Ещё одно место, обязательное для посещения, — дом-музей Александроса Пападиамантиса, известного писателя XIX века. В его скромном доме с деревянными полами выставлены личные вещи, рукописи и фотографии. Это место помогает почувствовать дух греческой литературы и понять, чем жил автор, которого называют "душой Скиатоса".

"Его произведения — это остров, воплощённый в слове", — отметил директор музея Георгиос Андреу.

После культурных прогулок загляните в таверну Bakaliko - здесь подают свежую рыбу, традиционные мезе и лёгкое вино местного производства.

Монастырь, где родился греческий флаг

Монастырь Мони Евангелистрия расположен всего в пяти километрах от города, среди сосновых холмов. Основанный монахами с Афона в XVIII веке, он стал не только духовным центром, но и символом свободы. Именно здесь в 1807 году впервые был поднят современный флаг Греции.

В музейной части монастыря хранится оригинальный ткацкий станок, облачения священников и редкие иконы. Приятный бонус — магазин с монастырскими продуктами: джемами, вином и оливковым маслом, сделанными руками монахов. Виноградник на склоне и маленькое кафе рядом делают посещение особенно атмосферным.

Совет: летом сюда ходят автобусы из города, но лучше уточнить расписание на остановке — рейсы нечастые.

Кастро — древняя столица над морем

На севере острова, на скалистом мысе, стоят руины старинного города Кастро. Это была укреплённая столица Скиатоса, защищавшая жителей от пиратов. Город пережил византийскую, венецианскую и турецкую эпохи, но к XIX веку опустел.

Сегодня по его территории можно гулять самостоятельно: увидеть старые церкви, остатки крепостных стен и пушку, сохранившуюся с времён обороны. Особенно выделяется храм Христа XVII века с выцветшими фресками, которые придают месту особое очарование. Внизу у подножия скалы — крошечный галечный пляж с кафе, где приятно отдохнуть после экскурсии.

Весной здесь часто можно увидеть редких птиц: бакланов, каменных дроздов и других обитателей Эгейского побережья.

Морские прогулки вокруг острова

Чтобы ощутить Скиатос во всей красе, отправьтесь в морское путешествие. Из старого порта ежедневно отходят катера, совершающие круг по острову. Они заходят в Кастро, пещеры Трипия Петра, на пляжи Лалария и Галазия, а иногда — на соседние острова Скопелос и Алонисос. Любителям спокойствия подойдёт прогулка на яхте Argo III, где можно купаться, нырять с маской и обедать прямо на борту.

Для активного отдыха подойдут дайвинг-центры Скиатоса - они предлагают погружения и обучение подводному плаванию, особенно у островков Цугрия и Канапитса.

Пляжи, о которых мечтают

Главный пляж Скиатоса — Кукунарьес. Его белоснежный песок и прозрачная вода делают его одним из красивейших в Греции. Летом здесь многолюдно: шезлонги, бары, водные развлечения и шумная атмосфера. Но стоит пройти чуть дальше, и вас ждёт бухта Крифи Аммос - скрытый пляж с белым песком и лазурной водой. Это место любят дайверы и те, кто ищет уединение.

Если хотите сменить обстановку, можно прокатиться на автобусе вдоль южного побережья — он делает остановки почти у каждого пляжа, включая Ахладиес и Канапитсу.

Пешие маршруты и сосновые тропы

Скиатос известен своими прогулочными маршрутами — их здесь более двух десятков. Весной и осенью, когда жара спадает, можно пройтись по тропам, ведущим через оливковые рощи и долины. Маршруты составил энтузиаст Ортвин Видманн, автор путеводителя "Поход в Эгейский рай". Дорожки проложены даже для людей с ограниченными возможностями, что делает остров удобным для всех путешественников.

Совет: летом здесь дуют северные ветры мельтеми, принося прохладу и освежая воздух — идеальное время для лёгких походов.

Вино со вкусом Скиатоса

Первая винодельня острова — Parissis Winery - стала настоящей гордостью местных жителей. Её основатель Яннис Париссис однажды укрылся на Скиатосе от шторма и увидел монаха, ухаживающего за виноградником. Так родилась идея, ставшая делом всей жизни. Сегодня здесь выращивают ассиртико, ксиномавро, родитис и другие греческие сорта винограда.

Дегустации проходят каждый день, а к бокалам подают сыр, хлеб, оливки и свежие томаты. Винодельня расположена недалеко от церкви Профитис Илиас и открыта до позднего вечера.

Если же вы предпочитаете коктейли, зайдите в бар GinFish у старого порта. Здесь подают классические напитки в греческом исполнении — с видом на закат и парусники.

Культурные и природные маршруты Скиатоса

Формат отдыха

Где находится

Для кого подходит

Особенности

Музеи и монастыри

Город и центр острова

Любители истории

Спокойствие и аутентичность

Морские прогулки

Старый порт

Семьи, пары, друзья

Купание, дайвинг, фото

Пешие маршруты

Север и центр

Активные туристы

Виды и сосновые ароматы

Пляжи

Южное побережье

Все путешественники

Белый песок и развлечения

Винодельни

Предгорья Профитис Илиас

Ценители гастрономии

Дегустации и панорамы

FAQ

Как добраться до Скиатоса?
На остров можно попасть паромом из Волоса или на самолёте из Афин.

Когда лучше ехать?
Оптимальные месяцы — май, июнь, сентябрь и октябрь: меньше туристов, приятная погода.

Что попробовать из еды?
Рыбу на гриле, салаты с фетой, домашние вина и оливковое масло местного производства.

Мифы и правда

Миф: Скиатос — только пляжный курорт.
Правда: Здесь богатое культурное наследие, монастыри, музеи и пешие маршруты.

Миф: Всё дорого.
Правда: Весной и осенью цены снижаются почти вдвое, а качество отдыха не страдает.

Миф: На острове скучно без машины.
Правда: Общественный транспорт развит, а большинство пляжей легко достижимы на автобусе.

Интересные факты

  1. Скиатос был первой греческой территорией, где подняли национальный флаг.
  2. Здесь снимали сцены из мюзикла Mamma Mia!
  3. На острове всего около 2000 постоянных жителей, но летом их число увеличивается в десять раз.

