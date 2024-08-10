Популярные российские курорты планируют объединится в течение ближайших нескольких лет

В 2025 году планируется введение единого ски-пасса для курортов Красной Поляны и всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, который уже пилотно протестирован на курортах Красной Поляны. Роман Киранчук, гендиректор курорта, рассказал о работе по изменению пропускной системы в "Архызе" и планах на расширение этой практики на другие курорты Северного Кавказа.
Курорт "Архыз", популярное место для активного семейного отдыха, в 2024 году планирует принять более 1 млн туристов после посещения более 800 тыс. гостей в 2023 году, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Grigorius m (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Экоактивисты из Letzte Generation устроили акцию в аэропорту Дортмунда
Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation провели акцию в аэропорту Дортмунда, разлив черный клейстер, символизирующий нефть, и устроив сидячий протест с плакатами "Нефть убивает".
Российские туристы, путешествующие с Pegas Touristik, не могут вылететь с острова Маргарита
Российские туристы, путешествующие с туроператором Pegas Touristik, столкнулись с проблемами при попытке покинуть остров Маргарита в Венесуэле. Им отказывают в выезде в аэропорту, при этом другие туристы могут свободно покидать остров.
Ксения Бородина публично упрекнула бывшего мужа Курбана Омарова
Звезда "Дома-2" Ксения Бородина напомнила Курбану Омарову о том, что у него есть дочка.
Миколог Захарьинский: некоторые грибы способы разрушать древесину
Грибы обладают впечатляющими возможностями и могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Миколог Алексей Захарьинский объяснил, что некоторые виды грибов способны разрушать древесину, пробивать асфальт, вызывать инфекции и даже контролировать поведение насекомых, превращая их в "зомби".