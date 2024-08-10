Популярные российские курорты планируют объединится в течение ближайших нескольких лет

К 2025 году планируется введение единого ски-пасса для курортов Красной Поляны и "Архыза"

В 2025 году планируется введение единого ски-пасса для курортов Красной Поляны и всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, который уже пилотно протестирован на курортах Красной Поляны. Роман Киранчук, гендиректор курорта, рассказал о работе по изменению пропускной системы в "Архызе" и планах на расширение этой практики на другие курорты Северного Кавказа.

Курорт "Архыз", популярное место для активного семейного отдыха, в 2024 году планирует принять более 1 млн туристов после посещения более 800 тыс. гостей в 2023 году, сообщает ТАСС.

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