8,3 миллиона уже было — дальше больше: горы становятся главным зимним направлением

Российские горнолыжные курорты входят в высокий сезон с ожиданиями заметного увеличения турпотока. Зимний отдых в горах становится всё более востребованным форматом отпуска, а инфраструктура, по оценке профильных ведомств, готова к приёму гостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева.

По словам депутата, интерес к горнолыжным направлениям стабильно растёт, а предстоящий сезон каникул и отпусков может подтвердить эту тенденцию в количественных показателях.

Прогноз по турпотоку и итоги прошлого сезона

Сангаджи Тарбаев отметил, что по итогам зимнего сезона 2024-2025 годов российские горнолыжные курорты посетили 8,3 млн человек. В текущем сезоне ожидается дальнейший рост.

"Можно смело говорить о том, что российские горнолыжные курорты к очередному сезону отпусков и каникул, к приему туристов готовы. <…> По итогам зимнего сезона 2024-2025 российские горнолыжные курорты посетило 8,3 млн человек. В этом сезоне прогнозируется рост не ниже 10%", — сказал председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Таким образом, прирост аудитории может составить не менее нескольких сотен тысяч человек по сравнению с прошлым годом.

Кто выбирает горнолыжный отдых

При этом активными горнолыжниками и сноубордистами, по данным депутата, являются лишь около 3% россиян. Тем не менее интерес к поездкам в горы значительно шире, чем круг тех, кто регулярно занимается зимними видами спорта.

По словам Тарбаева, 87% любителей горнолыжного отдыха планируют поездку на курорт в текущем сезоне. Более половины туристов — 53% — собираются ехать с детьми, 39% предпочитают отдых вдвоём, а 28% выбирают поездки в компании друзей. Эти данные указывают на семейный и групповой характер спроса.

Инфраструктура и безопасность

На сегодняшний день в России насчитывается 350 горнолыжных курортов и около 1230 километров трасс. Кроме того, в стадии строительства находятся ещё 17 курортов, общий объём инвестиций в которые оценивается в 76 млрд рублей.

Самым популярным месяцем для поездок, по словам депутата, традиционно остаётся январь, далее следуют февраль и декабрь. Он также подчеркнул, что в сезоне усилен контроль за безопасностью туристов: проводится проверка всех канатных дорог и постоянный мониторинг состояния горнолыжных склонов.