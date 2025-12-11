Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лыжник спускается с горы
Лыжник спускается с горы
© Designed by Freepik by ArtPhoto_studio is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:10

Полмиллиона россиян штурмуют склоны: Новый год превращается в горнолыжный марафон

Около полумиллиона туристов выберут горные курорты на Новый год — Ромашкин

Новый год всё чаще встречают на склонах, и, как сообщает "Постньюс", интерес россиян к горнолыжным курортам остаётся высоким. По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, в зимние каникулы такие направления выберут около полумиллиона человек — показатель, который сохраняет стабильность даже на фоне роста цен.

Где проведут праздники любители горных трасс

По словам Ромашкина, распределение туристического потока складывается вполне предсказуемо.

"В лидерах, безусловно, Красная Поляна, которая в эти даты примет половину всего потока, то есть около 250 тыс. туристов. Оставшаяся половина распределится между Архызом, Приэльбрусьем, Домбаем, Кировском, Абзаково и Шерегешем", — сказал Ромашкин.

Таким образом, юг страны остаётся ключевой точкой притяжения для лыжников и сноубордистов, а остальные курорты формируют вторую половину внутреннего зимнего трафика.

Разнообразие направлений позволяет туристам выбирать между более доступными регионами и курортами с развитой инфраструктурой. Однако лидером по спросу стабильно остаётся Красная Поляна, где в праздничные недели фиксируют максимальную загрузку гостиниц и горнолыжных зон.

Во сколько обойдётся новогодняя поездка

Ромашкин отмечает, что отдых на популярнейшем курорте страны нельзя назвать бюджетным. По его словам, минимальная стоимость в Красной Поляне в новогодние дни составляет около 100 тыс. рублей на одного человека. В эту сумму входят перелёт, проживание и расходы на собственно катание.

Эксперт приводит детализацию: авиабилеты обойдутся примерно в 35-40 тыс. рублей, отель — в 25-30 тыс. рублей, а ски-пасс для доступа к склонам — около 30 тыс. рублей. Такой набор затрат формирует итоговый ценник, который становится своеобразным ориентиром для всех крупных курортов и отражает общую экономику зимнего туризма в стране.

Рост интереса и специфика зимнего спроса

Туроператоры отмечают, что на горнолыжных направлениях спрос традиционно концентрируется в короткий зимний период. Новогодние даты формируют пиковую загрузку, а стоимость туров в это время увеличивается за счёт сезонного спроса и ограниченной вместимости горнолыжных зон. Тем не менее популярность внутренних курортов растёт: значительная часть путешественников предпочитает предсказуемую инфраструктуру и отсутствие визовых формальностей.

Горнолыжные направления стали одним из заметных сегментов внутреннего туризма, и данные АТОР подтверждают, что интерес к ним устойчив независимо от экономической ситуации.

