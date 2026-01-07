Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Башкирия
Башкирия
© commons.wikimedia.org by Ahuen is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:12

Не только для туристов: как ремонт дорог в Башкирии изменил жизнь десятков сел и деревень

В Башкирии отремонтировали 22 км дорог к горнолыжным курортам — РИАН

Обновленные подъезды к горнолыжным курортам становятся одним из ключевых факторов зимнего туризма: от качества трасс зависит и безопасность поездок, и привлекательность региона для гостей. В Башкирии как раз завершился очередной этап дорожных работ, который напрямую затрагивает самые популярные маршруты к горам и базам отдыха. Об этом, в частности, сообщает агентство "РИА Новости".

Какие дороги привели в порядок

В Республике Башкортостан завершен масштабный ремонт более 22 километров автомобильных дорог, ведущих к зимним курортам и туристическим локациям. Работы выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", который нацелен на обновление ключевых транспортных коридоров в регионах.

Дорожные бригады сосредоточились на двух стратегических направлениях: Уфа — Инзер — Белорецк и Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка. Ремонт затронул семь участков в Кармаскалинском, Нуримановском и Иглинском районах. На этих отрезках уложили новое асфальтовое покрытие, укрепили обочины и нанесли свежую дорожную разметку.

Значение трасс для туризма и жителей

Как пояснила глава регионального министерства транспорта Любовь Минакова, обновленные магистрали имеют двойное значение. С одной стороны, они связывают десятки населенных пунктов, обеспечивая повседневную мобильность жителей. С другой — служат важными туристическими артериями.

В теплое время года по этим дорогам едут к базам отдыха, природным паркам и озерам, а зимой основной поток направляется к горнолыжным комплексам Башкирии. Таким образом, состояние трасс напрямую влияет на развитие внутреннего туризма и экономику прилегающих районов.

Нагрузка и вопросы безопасности

По данным региональных властей, интенсивность движения на обновленных участках достигает 15 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная нагрузка приходится на выходные и праздничные дни, когда в горы направляются не только жители республики, но и гости из соседних регионов. Даже в наименее загруженные периоды по этим дорогам ежедневно проезжает около трех тысяч машин.

Министр подчеркнула, что при таком трафике вопросы безопасности выходят на первый план. Новое покрытие улучшает сцепление колес с дорогой в любую погоду, а четкая разметка помогает водителям ориентироваться в темное время суток и во время снегопадов, которые нередки в горных районах.

Контекст нацпроекта

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" стартовал в 2024 году и предполагает системную модернизацию дорожной сети по всей стране. Башкортостан вошел в число приоритетных регионов благодаря развитой туристической инфраструктуре и высокой нагрузке на транспортные коридоры, особенно в зимний сезон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Массовое ДТП с участием 20 машин произошло на трассе в Пензенской области из-за метели 13.12.2025 в 13:27
Одна дорога — десятки искорёженных авто: непогода спровоцировала массовое ДТП под Пензой

Сильная метель в Пензенской области привела к массовому ДТП и закрытию федеральной трассы — в аварии оказались замешаны десятки автомобилей.

Читать полностью » Дефицит врачей в Пензе сократился до 314 человек — Мельниченко 12.12.2025 в 9:57
Не только врачи: кому в пензенских ФАПах готовы платить больше и предоставить служебное жильё

Губернатор назвал цифры дефицита врачей в Пензенской области и меры поддержки медиков — от выплат и стипендий до служебных квартир. Что планируют в 2026-м?

Читать полностью » Пять парков Перми ждет комплексное содержание с апреля по октябрь — МАУК Пермьпарк 12.12.2025 в 9:38
Невидимая работа за 11,8 млн: что будут делать в парках Перми, пока мы гуляем и отдыхаем

"Пермьпарк" ищет подрядчика на содержание пяти парков Перми за 11,8 млн рублей. Какие работы включены и как разделили летний и зимний сезоны?

Читать полностью » Оползень повредил федеральную трассу в Саратовской области — Росавтодор 12.12.2025 в 8:01
Оползень против асфальта: кто победит в битве за федеральную трассу под Саратовом

Жители Саратовской области заявили, что трасса "ползет". Власти объяснили разрушение оползнем и рассказали, что нужно для начала капитального ремонта.

Читать полностью » Пензенская область сократила дефицит врачей почти вдвое — Олег Мельниченко 11.12.2025 в 20:04
Село снова дышит: молодые врачи возвращаются туда, где раньше закрывались ФАПы

Пензенская область почти вдвое сократила кадровый дефицит в здравоохранении и готовится запустить современную поликлинику в Кузнецке.

Читать полностью » В Чувашии зимой собирают лисички и опята — Ластухин 11.12.2025 в 8:08
Природа сошла с ума: одуванчики цветут, а грибники несут из леса полные корзины лисичек

Тёплая зима в Чувашии приносит декабрьский урожай лисичек, южных насекомых и северное сияние — учёные поясняют, какие перемены уже стали нормой.

Читать полностью » В Татарстане после оттепели ожидается резкое похолодание до минус 19 градусов 08.12.2025 в 18:40
Погода сорвалась в штопор: республика переходит от аномального тепла к почти двадцатиградусному морозу

После необычно тёплого начала зимы Татарстан ощутит арктический мороз: температура опустится до –19, а затем регион ждут снег, метель и новый перепад погоды.

Читать полностью » Казань начнет отбор шахматных талантов среди младших школьников — Мэр Метшин 06.12.2025 в 8:42
Не финиш, а старт: в Казани гроссмейстеров начнут растить прямо с первого класса

В Казани хотят начать отбор шахматных талантов уже в начальной школе: мэр поддержал программу, а федерация объяснила, почему важен ранний старт.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Германии нашли один из крупнейших источников лития — Neptune Energy
Культура и шоу-бизнес
Семён Бычков назначен музыкальным директором Парижской оперы — МК
Еда
Салат Нежность с курицей, черносливом и орехами подходит для праздничного стола — повар
Авто и мото
Первый образец тягача КАМАЗ-65956 сошел с конвейера в Челнах — ПАО КАМАЗ
Экономика
Курс юаня к рублю может достичь 10,80 при мирных переговорах — Потавин
Авто и мото
Новым владельцам авто дают 10 дней на оформление ОСАГО — ГИБДД
СФО
527 родителей отказались от вакцинации детей в Омской области в 2025 году — Минздрав
ДФО
В Приморье планируют привести в порядок 50 мостов в 2026 году — Правительство
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet