Не только для туристов: как ремонт дорог в Башкирии изменил жизнь десятков сел и деревень

Обновленные подъезды к горнолыжным курортам становятся одним из ключевых факторов зимнего туризма: от качества трасс зависит и безопасность поездок, и привлекательность региона для гостей. В Башкирии как раз завершился очередной этап дорожных работ, который напрямую затрагивает самые популярные маршруты к горам и базам отдыха. Об этом, в частности, сообщает агентство "РИА Новости".

Какие дороги привели в порядок

В Республике Башкортостан завершен масштабный ремонт более 22 километров автомобильных дорог, ведущих к зимним курортам и туристическим локациям. Работы выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", который нацелен на обновление ключевых транспортных коридоров в регионах.

Дорожные бригады сосредоточились на двух стратегических направлениях: Уфа — Инзер — Белорецк и Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка. Ремонт затронул семь участков в Кармаскалинском, Нуримановском и Иглинском районах. На этих отрезках уложили новое асфальтовое покрытие, укрепили обочины и нанесли свежую дорожную разметку.

Значение трасс для туризма и жителей

Как пояснила глава регионального министерства транспорта Любовь Минакова, обновленные магистрали имеют двойное значение. С одной стороны, они связывают десятки населенных пунктов, обеспечивая повседневную мобильность жителей. С другой — служат важными туристическими артериями.

В теплое время года по этим дорогам едут к базам отдыха, природным паркам и озерам, а зимой основной поток направляется к горнолыжным комплексам Башкирии. Таким образом, состояние трасс напрямую влияет на развитие внутреннего туризма и экономику прилегающих районов.

Нагрузка и вопросы безопасности

По данным региональных властей, интенсивность движения на обновленных участках достигает 15 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная нагрузка приходится на выходные и праздничные дни, когда в горы направляются не только жители республики, но и гости из соседних регионов. Даже в наименее загруженные периоды по этим дорогам ежедневно проезжает около трех тысяч машин.

Министр подчеркнула, что при таком трафике вопросы безопасности выходят на первый план. Новое покрытие улучшает сцепление колес с дорогой в любую погоду, а четкая разметка помогает водителям ориентироваться в темное время суток и во время снегопадов, которые нередки в горных районах.

Контекст нацпроекта

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" стартовал в 2024 году и предполагает системную модернизацию дорожной сети по всей стране. Башкортостан вошел в число приоритетных регионов благодаря развитой туристической инфраструктуре и высокой нагрузке на транспортные коридоры, особенно в зимний сезон.