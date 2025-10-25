Курорты Кавказа получат мощный импульс: Мишустин направил средства на развитие горнолыжной инфраструктуры

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил финансирование в размере более 12 миллиардов рублей на развитие туристической и горнолыжной инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа в 2025–2027 годах.

Новые объекты на Кавказском хребте

Как сообщили в правительстве, средства будут направлены на создание и модернизацию объектов на склонах Главного Кавказского хребта. В частности, планируется строительство:

канатных дорог и горнолыжных трасс;

систем искусственного снегообразования;

противолавинных и противооползневых сооружений;

а также других элементов туристической инфраструктуры.

Туризм как двигатель развития

Ранее на заседании правительства Мишустин отметил, что уникальные природные условия Северного Кавказа дают возможность развивать регион как круглогодичный туристический центр.

"Нужно максимально использовать преимущества Северного Кавказа, чтобы создавать комфортные условия для отдыха и привлекать туристов со всей страны", — подчеркнул премьер-министр.

По мнению экспертов, вложения в инфраструктуру помогут повысить туристическую привлекательность региона, создать новые рабочие места и увеличить доходы от внутреннего туризма.