Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
© kremlin.ru by Павел Бедняков is licensed under Public domain
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 12:46

Курорты Кавказа получат мощный импульс: Мишустин направил средства на развитие горнолыжной инфраструктуры

Правительство РФ вложит 12 млрд рублей в горнолыжную инфраструктуру Северного Кавказа

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил финансирование в размере более 12 миллиардов рублей на развитие туристической и горнолыжной инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа в 2025–2027 годах.

Новые объекты на Кавказском хребте

Как сообщили в правительстве, средства будут направлены на создание и модернизацию объектов на склонах Главного Кавказского хребта. В частности, планируется строительство:

  • канатных дорог и горнолыжных трасс;
  • систем искусственного снегообразования;
  • противолавинных и противооползневых сооружений;
  • а также других элементов туристической инфраструктуры.

Туризм как двигатель развития

Ранее на заседании правительства Мишустин отметил, что уникальные природные условия Северного Кавказа дают возможность развивать регион как круглогодичный туристический центр.

"Нужно максимально использовать преимущества Северного Кавказа, чтобы создавать комфортные условия для отдыха и привлекать туристов со всей страны", — подчеркнул премьер-министр.

По мнению экспертов, вложения в инфраструктуру помогут повысить туристическую привлекательность региона, создать новые рабочие места и увеличить доходы от внутреннего туризма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Кавказе свадебные автопоказы превратились в риск для дорог, власти усилили контроль — Mash 12.09.2025 в 12:17
Свадебный дрифт и лобовые удары: почему веселье на Кавказе закончилось патрулями

На Кавказе свадьбы окажутся под строгим контролем ГИБДД: древняя традиция превратилась в опасное автошоу, и теперь за каждым кортежем будут следить.

Читать полностью » СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка в роддоме Хасавюрта 01.09.2025 в 18:24
Трагедия в роддоме: следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного в Дагестане

В Дагестане начата процессуальная проверка в связи с информацией о гибели новорожденного ребенка в родильном отделении одной из медицинских организаций Хасавюрта. Поводом для проведения доследственной проверки послужили данные, выявленные в ходе мониторинга социальных сетей, где появились сообщения о трагическом инциденте.

Читать полностью » В Осетии скончался народный артист России Вячеслав Вершинин 31.08.2025 в 23:10
Ушла легенда: Северная Осетия прощается с народным артистом России

Во Владикавказе на 84-м году жизни скончался выдающийся актер и режиссер, народный артист России Вячеслав Вершинин. О его смерти сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, выразивший глубокие соболезнования родным и близким артиста. Церемония прощания с народным артистом России состоится 2 сентября.

Читать полностью » Более 1000 атлетов из 119 городов собрал фестиваль 30.08.2025 в 23:21
Бег во благо: как спортивный фестиваль в Пятигорске помог оснастить коррекционную школу

В Пятигорске состоялся масштабный спортивный фестиваль "Пятигорское кольцо", объединивший более 1000 участников из 119 городов России. В мероприятии, приуроченном к 245-летию курортной столицы Ставрополья и Дню солидарности в борьбе с терроризмом, предложили атлетам на выбор несколько дистанций.

Читать полностью » Пожарные ликвидируют возгорание сухой травы в Карачаево-Черкесии 30.08.2025 в 20:59
Стихия против огнеборцев: как сильный ветер мешает тушить пожар в КЧР

В Карачаево-Черкесии пожарные подразделения продолжают ликвидацию возгорания сухой травянистой растительности, возникшего на территории между городом Черкесск и поселком Кавказский. К тушению привлечены силы и средства Прикубанского пожарно-спасательного гарнизона.

Читать полностью » В чеченских детских лагерях провели образовательный 30.08.2025 в 19:42
Искусственный интеллект на каникулах: как школьники Чечни осваивали цифровые технологии

В детских оздоровительных лагерях Чеченской Республики состоялось образовательное мероприятие "День цифры", направленное на знакомство подрастающего поколения с современными технологиями. Организацией события занималось Министерство образования и науки региона под руководством Хож-Бауди Дааева.

Читать полностью » В Архызе готовится к созданию новой зоны катания в 2028 году 29.08.2025 в 23:19
На архызском курорте построят 11 км новых трасс и две канатные дороги

Крупномасштабное расширение ожидает всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Согласно решениям рабочей группы под председательством заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, к 2028 году курорт получит новую зону катания с современной инфраструктурой.

Читать полностью » Чеченский театр представит в Москве спектакли из народного эпоса и испанскую классику 28.08.2025 в 23:28
От трагедии Лорки до народного юмора: два лика чеченского театра на вахтанговской сцене

Один из старейших театральных коллективов Северного Кавказа — Чеченский государственный академический драматический театр имени Ханпаши Нурадилова — привезет в столицу две знаковые постановки. Гастроли пройдут на сцене Театра имени Вахтангова 30 и 31 августа, представив московской публике многогранность современной чеченской сцены.

Читать полностью »

Новости
УрФО
В Тюмени стартовала программа поддержки первокурсников из регионов "Один в большом городе"
Авто и мото
Специалисты назвали безопасный способ удаления льда со стекла — смесь воды и изопропилового спирта
Авто и мото
Историки напомнили, что в начале XX века около 40% автомобилей были электрическими
СЗФО
Музыканты из Венгрии, Ирана и Китая откроют Международную неделю консерваторий в Петербурге
Наука
Микроорганизм Acidithiobacillus ferrooxidans способен извлекать металлы из батарей естественным путём — Дунвэй Ван
Еда
Фуршетные мини-пирожки получаются сытными и сочными
Питомцы
Самыми популярными для дома стали императорский и азиатский лесной скорпионы
Питомцы
Автоматические кормушки с таймером позволяют сохранять идеальный режим питания для кошки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet