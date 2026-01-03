Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кибермошенничество
© flickr.com by Blogtrepreneur is licensed under CC BY 2.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:36

Схема повторяется — а наказания нет: единая база киберпреступлений должна закрыть эту дыру

Правительство РФ поручило создать платформу данных о киберпреступлениях — Михаил Мишустин

Россия намерена усилить системный контроль над цифровыми преступлениями и выстроить более скоординированную борьбу с интернет-мошенниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать единую платформу сбора и анализа данных о киберпреступлениях — срок установлен до 2 марта 2026 года.

Единая система на базе ГИС "Антифрод"

Платформа должна быть разработана на основе государственной информационной системы "Антифрод". Её ключевая задача — объединить данные о цифровых преступлениях и обеспечить их анализ в одном контуре. Предполагается, что такая архитектура позволит быстрее выявлять типовые схемы и оценивать масштабы угроз в интернете.

Сроки определены заранее и закреплены в перечне поручений главы правительства. До 2 марта 2026 года система должна быть создана и подготовлена к работе как единый инструмент для сбора и обработки информации о преступлениях в цифровой среде. В правительстве подчёркивают, что решение является частью более широкой программы противодействия интернет-мошенничеству.

Федеральный оперативный штаб как центр координации

Организационную координацию борьбы с интернет-мошенниками должен взять на себя федеральный оперативный штаб. Он будет отвечать за согласование работы и выстраивание единого подхода к противодействию кибермошенничеству. Такой штаб планируется сформировать как отдельную структуру, которая обеспечит управленческую связку между ответственными ведомствами.

Предложения по созданию штаба и его персональному составу должны быть представлены в те же сроки — до 2 марта 2026 года. Эти поручения были сформулированы по итогам стратегической сессии "О борьбе с кибермошенничеством", которая прошла 17 декабря 2025 года. Тем самым правительство параллельно запускает и технологическую платформу, и механизм оперативного управления.

