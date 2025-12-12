Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Звонок мошенника
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:00

Схема, которая живёт годами: почему социальная инженерия остаётся главным оружием мошенников

МВД зафиксировало массовую фальшивую рассылку от имени Госуслуг — ТАСС

Мошенники вновь используют доверие россиян в своих схемах — в мессенджерах массово распространяется ложная рассылка от имени "Госуслуг" с предложением получить несуществующую выплату. Об этом сообщает ТАСС. В МВД отмечают, что социальная инженерия остаётся главным инструментом злоумышленников, несмотря на развитие технической защиты.

Массовая рассылка и её последствия

По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, фальшивые сообщения были зафиксированы 11 декабря 2025 года. Получателям предлагалось "подать заявку" на декабрьскую выплату, что должно было привести к переходу по ссылкам, замаскированным под официальный сервис.

В реальности попытка выполнить инструкции инициировала подписку на нелегальные ресурсы. Среди них — сайты, продвигающие онлайн-казино, фиктивные финансовые инструменты и вредоносное программное обеспечение, выдаваемое за полезные приложения. Подобные действия могут привести как к утечке данных, так и к финансовым потерям.

"В профессиональной среде принято обсуждать сложные атаки… Однако основной ущерб гражданам по-прежнему наносят схемы с использованием социальной инженерии", — сообщили в управлении.

Почему схема работает годами

В ведомстве подчёркивают, что считать такие мошеннические рассылки угрозой исключительно для неопытных пользователей — ошибка. Социальная инженерия опирается на доверие, эмоциональное давление и имитацию официальных сообщений, что делает её эффективной даже среди тех, кто знаком с базовыми правилами цифровой безопасности.

Как отмечают специалисты управления, техническая защита совершенствуется, но схемы продолжают существовать именно из-за человеческого фактора. Отсутствие привычки проверять источники, поспешная реакция на "выгодное предложение" и неумение распознавать манипуляции позволяют злоумышленникам поддерживать массовые рассылки.

"Несмотря на развитие технической защиты, такие схемы могут жить годами из-за доверительных сценариев и отсутствия проверочных механизмов", — добавили в управлении.

Профилактика как основная защита

Представители УБК подчёркивают необходимость системной профилактики. Именно развитие цифровой грамотности, умение выдерживать паузу и проверять полученную информацию становятся ключевыми инструментами, которые способны предотвратить заражение устройств и финансовые потери. В МВД считают, что поведенческие навыки сегодня важнее любых технических фильтров.

"Критическое мышление — тот механизм, который способен остановить большинство сценариев ещё до первой ошибки пользователя", — отметили в УБК.

Регулярные информационные кампании, разъяснения механики мошеннических схем и повышение внимательности пользователей остаются центральными мерами защиты, особенно в условиях роста дистанционных коммуникаций.

