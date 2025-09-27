Скелеты исчезли, остался только пепел: археологи пересматривают историю захоронений на Пиренейском полуострове

Археологи из Университета Гранады представили сенсационное открытие: в мегалитическом некрополе Лос-Миланес (муниципалитет Абла, провинция Альмерия) они нашли уникальное свидетельство древней кремации, которое заставляет пересмотреть представления о погребальных обрядах Медного века на Пиренейском полуострове.

В одной из коллективных гробниц, где обычно находят скелетные захоронения, исследователи обнаружили исключительно слой обожжённых останков людей. Радиоуглеродное датирование показало, что они принадлежат эпохе около 4800 лет назад, то есть на полторы тысячи лет раньше, чем считалось началом практики кремации в регионе.

Сравнение: ингумация и кремация в Медном веке

Параметр Ингумация (захоронение в земле) Кремация (сожжение тел) Время распространения считалась основной практикой III тыс. до н. э. теперь доказано существование с середины IV тыс. до н. э. Символика связь с землёй, покой в недрах ритуал очищения и перехода через огонь Археологические находки скелеты, гробницы фрагменты костей, следы огня, пепел Технология простая укладка тел высокие температуры (650 °C и выше), текстильные обёртки

Советы шаг за шагом: как проводился ритуал

Отбирали тела умерших и готовили к обряду. Укладывали покойников на погребальный костёр, часто в тканевых обёртках. Кремация происходила при температурах выше 650 °C. Собирали и сортировали обугленные кости и зубы. Помещали останки в мегалитическую камеру — общее хранилище для нескольких поколений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : считать кремацию случайным действием.

Последствие : недооценка культурного уровня общества.

Альтернатива : признание её устоявшейся ритуальной практикой.

Ошибка: воспринимать погребальные практики как однородные.

Последствие: искажение представлений о социальной структуре.

Альтернатива: учитывать сосуществование ингумации и кремации.

А что если…

А что если кремация применялась выборочно, например, для особых членов общества? Это может говорить о различиях в статусе, вероисповедании или семейно-племенной принадлежности. Тогда найденные останки — ключ к пониманию не только ритуалов, но и социальной стратификации того времени.

Плюсы и минусы кремации в древности

Плюсы Минусы Символ очищения и перехода Требует специальных знаний и организации Возможность коллективного захоронения Уничтожение значительной части тела Отражает развитую духовную традицию Высокая энергозатратность обряда Подтверждает технологические навыки Сложность археологического анализа

FAQ

Сколько людей было кремировано в найденной гробнице?

Исследования показали останки как минимум 21 человека разного пола и возраста.

Какая температура достигалась при кремации?

Многие кости подвергались воздействию более 650 °C.

Для чего использовали тканевые покрытия?

Ткани, вероятно, служили саванами и усиливали символическую сторону обряда.

Мифы и правда

Миф : кремация в Испании появилась только в бронзовом веке.

Правда : новое открытие смещает её начало на 1500 лет раньше.

Миф : кремация — утилитарный способ утилизации тел.

Правда : найденные останки показывают сложный ритуал с чёткими этапами.

Миф: все члены общества хоронились одинаково.

Правда: сосуществовали разные формы погребения, отражающие культурное разнообразие.

Исторический контекст

В Европе практики погребения сильно различались по регионам. В то время как в Северной и Центральной Европе преобладала ингумация, на юге Пиренейского полуострова уже существовали двойственные традиции. Открытие в Лос-Миланес показывает, что культура смерти в Медном веке была гораздо богаче и сложнее, чем предполагали археологи XX века.

Три интересных факта