Дед Мороз
Дед Мороз
© freepik by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:55

Сказку отменили раньше времени — и что-то пошло не так: чем оборачивается разоблачение Деда Мороза

Образ Деда Мороза поддерживает детскую веру в будущее — психолог Сергиенко

Вера в новогоднего волшебника играет куда более важную роль, чем просто элемент праздничного антуража. Она помогает детям формировать базовые представления о добре, надежде и будущем, а потому взрослым не стоит торопиться разрушать этот образ. Ребёнок должен прийти к пониманию условности Деда Мороза самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мнение специалистов в области психологии.

Почему не стоит "разоблачать" Деда Мороза

Доктор психологических наук Елена Сергиенко считает, что Новый год и Рождество обладают особой ценностью как для детей, так и для взрослых. Эти праздники связаны с ожиданием чуда, ощущением начала нового этапа и внутренней опорой на будущее. В этом контексте образ Деда Мороза выступает не как обман, а как символ.

"Самые лучшие праздники на свете — Новый год и Рождество. Они дают нам надежду, укрепляют веру в будущее, позволяют с оптимизмом смотреть вперед. Для детей и взрослых Дед Мороз — прекрасный символ. Даже если взрослые понимают, что Дед Мороз — это условная фигура, это не значит, что нужно рассказывать об этом детям. Они сами все постепенно поймут и постигнут. Для них главное, что он — фигура добра, будущего, надежды и уверенности в себе", — сказала доктор психологических наук Елена Сергиенко.

По её словам, преждевременное "развенчание" сказки лишает ребёнка важного эмоционального и смыслового опыта.

Польза веры для детского мышления

Эксперт подчёркивает, что вера в сказочные образы положительно влияет на развитие мышления. Она помогает детям выходить за рамки прямой логики и расширяет представление о мире, в котором возможны разные сценарии и события. Именно это, по мнению психолога, формирует гибкость мышления и внутреннюю устойчивость.

"Верить — это некоторая способность, расширяющая наши когнитивные и ментальные способности. Вера помогает раздвигать реальный мир до возможных и невозможных вариантов, где существуют разные события и явления. Дед Мороз очень поддерживает детей и дает надежду на то, что мечты исполнятся. Это очень необходимые вещи для детского мышления. И для взрослого, только в других формах", — отметила Сергиенко.

Таким образом, вера в сказку становится инструментом психологической поддержки, а не наивностью.

Суеверия и вера во взрослом возрасте

Сергиенко обращает внимание, что элементы веры в удачу сохраняются и у взрослых, хотя принимают иные формы. В качестве примера она приводит студенческие приметы перед экзаменами, которые помогают справляться с тревогой и неопределённостью.

"Когда студенты сдают экзамены, они верят в приметы. Нельзя мыть голову или нужно пойти на экзамен в определенной одежде, потому что в ней точно повезет. Суеверия создают опору на то, что успех будет сопутствовать. Вера в удачу, а без нее невозможно жить. Десять раз выучишь, но если веры в удачу нет, то все может пойти прахом", — подчеркнула психолог.

По её словам, вера — это важный психологический ресурс, который поддерживает человека в ситуациях неопределённости и стресса, независимо от возраста.

