Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белокачанная капуста
Белокачанная капуста
© pixabay. com by congerdesign is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:29

Скажи, кто рядом с тобой растёт: капуста тоже выбирает друзей и врагов

Капуста получает защиту от вредителей при посадке с бархатцами и календулой

Совместные посадки давно доказали свою эффективность: они позволяют рационально использовать землю, снизить риск нашествия вредителей и даже повлиять на вкус урожая. Но секрет успеха прост — нужно правильно выбрать "соседей" для капусты. Одни растения насыщают почву, другие действуют как природные репелленты, а третьи просто не мешают кочанам расти. Однако есть и нежелательные компаньоны, которые способны свести все усилия на нет.

Сравнение: удачные и неудачные соседи капусты

Категория Лучшие соседи Неудачные соседи
Овощи свекла, картофель, бобовые, кабачки, огурцы, чеснок, лук шпинат, морковь, перец, тыква, виноград, томаты, крестоцветные
Зелень укроп, мята, кориандр, тимьян, розмарин петрушка, фенхель
Цветы ромашка, пиретрум, бархатцы, календула, тысячелистник настурция (часто притягивает вредителей)

Советы шаг за шагом

  1. При планировке грядки учитывайте потребности растений в воде и питании.

  2. Высаживайте бобовые (горох, фасоль, бобы) — они обогащают почву азотом.

  3. По краям грядок разместите тимьян, розмарин или мяту для защиты от моли и блошек.

  4. Между кочанами посадите укроп или кориандр — они улучшат вкус и отпугнут вредителей.

  5. Используйте бархатцы и календулу: они одновременно украсят грядку и защитят капусту от гусениц.

  6. Следите, чтобы рядом не оказалось томатов или другой капустной "родни" — болезни быстро передаются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадить шпинат между кочанами.
    Последствие: он вытянет влагу и нарушит водный баланс.
    Альтернатива: использовать укроп или кинзу, они компактны и полезны.

  • Ошибка: сажать томаты рядом с капустой.
    Последствие: конкуренция за питание и общий набор вредителей.
    Альтернатива: разместить томаты подальше, а к капусте добавить бархатцы.

  • Ошибка: разместить крестоцветные культуры рядом.
    Последствие: быстрая передача болезней и вредителей.
    Альтернатива: отделить грядки с капустой и редисом максимально далеко.

А что если…

А что если совместить капусту не только с овощами, но и с декоративными растениями? Например, посадка лаванды и шалфея не только защитит урожай от насекомых, но и создаст красивый и ароматный уголок в огороде. Такой подход позволяет объединить эстетику и практичность.

Плюсы и минусы совместных посадок

Плюсы Минусы
Экономия места на участке Требует тщательного планирования
Защита от вредителей без химии Возможен конфликт за ресурсы
Улучшение вкуса капусты Ошибка в подборе соседей сводит эффект на нет
Укрепление почвы (азот, минералы) Не все растения совместимы по влажности
Возможность создания декоративных грядок Нужно соблюдать дистанцию и ротацию культур

FAQ

Какие цветы лучше всего защитят капусту?

Бархатцы, календула и пиретрум — они отпугивают бабочек, тлю и гусениц.

Можно ли сажать картофель рядом с капустой?

Да, особенно ранние или поздние сорта, если соблюдать дистанцию.

Что посадить между кочанами?

Компактную зелень — укроп, кориандр, тимьян, которые не мешают росту и улучшают вкус.

Мифы и правда

  • Миф: капуста растёт сама по себе, соседи не важны.
    Правда: правильно подобранные компаньоны защищают урожай и улучшают его качество.

  • Миф: любые цветы подходят рядом с капустой.
    Правда: настурция может привлечь больше вредителей, чем отпугнуть.

  • Миф: петрушка и укроп одинаково полезны.
    Правда: укроп улучшает вкус, а петрушка угнетает капусту.

Исторический контекст

  1. Совместные посадки практиковались ещё в Древнем Египте, где смешивали овощи и травы для защиты от насекомых.

  2. В Европе в Средние века монахи выращивали капусту в огородах вместе с лекарственными травами.

  3. В XX веке идея компаньонов снова стала популярна среди органических фермеров.

  4. Сегодня этот метод активно используется в эко- и пермакультурных хозяйствах.

Три интересных факта

  1. Запах розмарина и мяты настолько силён, что сбивает с толку капустную моль.

  2. Бархатцы выделяют в почву вещества, губительные для нематод.

  3. Укроп в посадках с капустой увеличивает привлечение божьих коровок — естественных врагов тли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Посадка местных растений и отказ от пестицидов создают естественную среду для опылителей сегодня в 4:48

Больше урожая без затрат: как насекомые работают на вас

Узнайте, как без больших затрат создать сад, в который будут слетаться пчёлы и бабочки. Легкие советы помогут вам стать другом природы.

Читать полностью » Гвоздика действует как натуральный репеллент против клещей и насекомых сегодня в 4:01

Аромат, который кусается в ответ: растения создают естественный барьер от клещей

Бархатцы, гвоздика и даже фасоль способны отпугнуть клещей. Какие растения посадить на даче, чтобы отдых стал безопасным и комфортным?

Читать полностью » Флорист Ондреа Кидд: для продления цветения рудбекии нужно срезать отцветшие бутоны сегодня в 3:36

Ошибка, которая лишит сад солнца: чем опасна глубокая обрезка рудбекии

Узнайте, как правильно обрезать черноглазые Сьюзан осенью, чтобы продлить их цветение и защитить от болезней. Четыре метода, советы и ошибки.

Читать полностью » Луковичные цветы болеют чаще при совместной посадке тюльпанов и лилий сегодня в 3:01

Соседство, которое убивает: какие цветы нельзя сажать рядом на клумбе

Не все красивые растения могут жить бок о бок. Узнайте, какие цветы нельзя сажать вместе, чтобы сад не превратился в поле битвы.

Читать полностью » Папоротник девичий волос и жабья лилия требуют весеннего деления из-за долгого укоренения сегодня в 2:43

Деление, которое обернётся потерей куста: тонкий момент, о котором забывают

Деление многолетников осенью может обернуться печальными последствиями. Узнайте, какие 10 растений лучше делить весной и как избежать ошибок.

Читать полностью » Ананас плодоносит в квартире через 2–3 года при правильном уходе сегодня в 2:01

Фрукт из супермаркета оживает: верхушка ананаса превращается в новое растение

Вырастить ананас дома реально: достаточно купить плод в магазине и укоренить верхушку. Как заставить его зацвести и получить свой первый плод?

Читать полностью » Эксперты Homes & Gardens: тёплый сухой воздух от батарей вытесняет влагу и вредит растениям сегодня в 1:36

Листья сохнут, бутоны опадают: типичная ошибка, из-за которой комнатные цветы не доживают до весны

С приходом зимы ваше отопление может негативно сказаться на здоровье растений. Узнайте, как создать для них комфортные условия и избежать ошибок.

Читать полностью » Подкормка моркови золой защищает от морковной мухи и повышает урожайность сегодня в 1:01

Сожжённые дрова кормят морковь: пошаговые правила применения золы на даче

Хотите получить сладкую и ровную морковь без черноты? Узнайте, как правильно применять золу, чтобы собрать богатый урожай.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Эксперты назвали главные блюда вьетнамской кухни для гастротуристов
Дом

Ремонт прихожей: плитка, ламинат и линолеум для зоны у входа
Наука

NASA и ESA разрабатывают технологии защиты Земли от астероидов и космических угроз
Садоводство

Подсолнухи привлекают жуков, моль и птиц, повреждающих листья и семена
Еда

Маффины из тыквенного пюре с орехами и лимонным кремом получаются воздушными
Еда

Курица в медово-соевом маринаде с апельсинами сохраняет сочность при запекании
Красота и здоровье

Врач Горн назвала пользу регулярного употребления рыбы для иммунитета и сосудов
Авто и мото

Эксперт Тимкин назвал самые проходимые кроссоверы на российском рынке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet