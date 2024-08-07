11-летняя китаянка участвует в Олимпийских играх в Париже

11-летняя китаянка Чжэн Хаохао родилась в предпоследний день Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. На Играх-2024 в Париже она является самой юной участницей, сообщает BBC.
Чжэн Хаохао приняла участие в соревнованиях по женскому скейтбордингу в парке в Париже.
Чжэн набрал 63,19 балла и занял 18-е место в предварительном раунде, пропустив финал, который выиграла 14-летняя австралийка Ариса Тру.
Юная китаянка начала заниматься скейтбордингом в семь лет. Она стала самой юной участницей в истории Олимпийских игр.
11 августа, в день закрытия Олимпиады в Париже, ей исполнится 12 лет.
Возможно, через 4 года на Играх в Лос-Анджелесе Чжэн Хаохао будет уже в списке призеров. А на сегодня у нее за плечами богатый олимпийский опыт, а также участия в различных чемпионатах, где она завоевывала и призовые места.
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