Геймер
Геймер
© Openverse by nodstrum is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:18

Skate вернулся, но не тот: почему фанаты радуются и злятся одновременно

Skate вернулась спустя 15 лет — новая часть вышла в раннем доступе

После пятнадцатилетнего перерыва культовая серия Skate вернулась на экраны игроков. Компания Electronic Arts совместно со студией Full Circle выпустила новый симулятор скейтбординга под лаконичным названием skate. Это четвёртая часть франшизы и первая с момента выхода Skate 3 в 2010 году. Проект стартовал в раннем доступе сразу на трёх платформах — ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

Главные особенности игры

В центре внимания оказалась переработанная система управления трюками Flick-It. Она стала гибче, анимации приобрели плавность, а количество возможных комбинаций значительно выросло. Игровая площадка — город Сан-Ванстердам, созданный в формате открытого мира. Его уникальная особенность в том, что со временем он развивается: появляются новые районы, точки для трюков и события.

Игроки могут свободно кататься, выполнять задания, участвовать в испытаниях и сражаться с другими участниками в онлайн-режиме. Такой подход делает проект не просто симулятором, а полноценной социальной площадкой для любителей скейтбординга.

Сравнение с предыдущими частями

Характеристика Skate 3 (2010) skate. (2025)
Платформы Xbox 360, PS3 ПК, Xbox Series X/S, PS5
Мир Локации, ограниченные районами Полностью открытый город
Система трюков Классическая Flick-It Обновлённая, с расширенной вариативностью
Онлайн Лобби и кооператив Массовый мультиплеер, совместные испытания
Доп. монетизация DLC Микротранзакции

Онлайн и отзывы игроков

Запуск оказался успешным: только в Steam одновременно играли более 78 тысяч человек. Однако реакция сообщества оказалась неоднозначной. Рейтинг отзывов остановился на отметке 41% — большинство комментариев смешанные.

Часть геймеров раскритиковала проект за отход от привычной концепции и введение микротранзакций. По их мнению, игра стала слишком "сервисной" и потеряла часть духа оригинала. В то же время многие отмечают сильные стороны: живой город, динамику катания и простор для экспериментов с трюками.

Советы шаг за шагом: как комфортно стартовать в skate.

  1. Освойте базовые движения Flick-It — без них сложно перейти к сложным трюкам.

  2. Начинайте с районов, где меньше игроков, чтобы потренироваться.

  3. Используйте задания и испытания для быстрого получения внутриигровой валюты.

  4. Не тратьте всё на косметику сразу — часть монет понадобится для новых зон и ивентов.

  5. Попробуйте мультиплеерные состязания: они приносят больше опыта и знакомят с механиками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сразу стремиться к сложным комбо.

  • Последствие: постоянные падения и потеря интереса.

  • Альтернатива: постепенное освоение движений, от простого к сложному.

  • Ошибка: игнорировать задания.

  • Последствие: медленное продвижение и ограниченный доступ к контенту.

  • Альтернатива: комбинировать свободное катание с челленджами.

  • Ошибка: тратить реальные деньги на старте.

  • Последствие: разочарование из-за неоправданных покупок.

  • Альтернатива: оценить игру в раннем доступе, а потом решать, стоит ли донат.

А что если…

А что если skate. станет "игрой-сервисом" на годы вперёд? В таком случае Сан-Ванстердам может расширяться новыми районами, появятся уникальные события, сезонные активности и кастомизация. По сути, проект сможет превратиться в цифровую "скейт-площадку", объединяющую миллионы игроков по всему миру.

Плюсы и минусы нового проекта

Плюсы Минусы
Возвращение культовой серии Микротранзакции вызывают споры
Открытый мир, который развивается Изменение концепции не всем понравилось
Большая вариативность трюков Сырость из-за раннего доступа
Онлайн-режимы и активное комьюнити Рейтинг отзывов ниже 50%

FAQ

Когда выйдет финальная версия игры?
Разработчики не называют точных сроков, но ориентировочно это произойдёт через год.

Можно ли играть в одиночку?
Да, но многие активности рассчитаны на мультиплеер.

Сколько стоит skate.?
Цена зависит от региона и платформы, однако в раннем доступе проект стоит дешевле финальной версии.

Мифы и правда

  • Миф: skate. — это ремейк Skate 3.
    Правда: это совершенно новая игра с обновлённым движком и механиками.

  • Миф: без доната играть невозможно.
    Правда: вся основная механика доступна бесплатно, микроплатежи касаются косметики.

  • Миф: игра вышла "готовой".
    Правда: это ранний доступ, проект будет дорабатываться вместе с сообществом.

Интересные факты

  1. Skate 3 за годы после релиза стал культовым и до сих пор имеет активное комьюнити на консолях прошлого поколения.

  2. Название skate. пишется с точкой — это дизайнерское решение разработчиков.

  3. Сан-Ванстердам создан с учётом реальных архитектурных элементов, вдохновлённых Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.

Исторический контекст

Жанр скейтборд-симуляторов зародился в конце 1990-х с серией Tony Hawk's Pro Skater. В 2007 году Electronic Arts предложила альтернативу — серию Skate с упором на реализм и уникальное управление Flick-It. Третья часть вышла в 2010 году и оставила заметный след, но на долгие годы франшиза замерла. Возрождение skate. спустя 15 лет показывает, что интерес к жанру жив и способен привлекать новых игроков.

