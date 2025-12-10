Обычная прогулка вместо зала: кому стоит попробовать скандинавскую ходьбу

Правильная техника скандинавской ходьбы помогает задействовать почти все мышцы и обеспечивает мягкую оздоровительную нагрузку на организм отметил инструктор по скандинавской ходьбе компании Nordic Fit Иван Минаев. О пользе этого вида физкультуры специалист рассказал NewsInfo.

Использование палок позволяет значительно увеличить объем работающих мышц и сделать тренировку более щадящей для суставов, подчеркнул специалист. Он отметил, что такая нагрузка подходит людям разных возрастов и уровней подготовки.

"Правильная техника скандинавской ходьбы позволяет задействовать девяносто процентов мышц тела за счёт того, что мы подключаем ещё в работу руки, верхнюю группу мышц. Ходьба получается на низком ритме сердца. Она эффективна для жиросжигания, поддержания физической активности, общеоздоровительная нагрузка. Скандинавской ходьбой можно заниматься от получаса до полутора часов легко, сколько времени есть у человека", — пояснил Минаев.

Он добавил, что мотивация к занятиям у молодежи и взрослых отличается: первым чаще важен контроль веса, вторым — поддержание подвижности и безопасность при ходьбе. По словам инструктора, палки помогают увеличить устойчивость и комфорт, а также делают выход на тренировку психологически проще.

"Чтобы больше пройти, легче пройти. Врачи рекомендуют ходить, двигаться. Нужно, чтобы кровь ходила по телу. Нужно, чтобы не было застоев, дышать воздухом. Палки помогают пожилым людям, легче выйти на улицу, легче начать заниматься скандинавской ходьбой", — подчеркнул инструктор.

Минаев напомнил, что любой вид спортивной активности в пожилом возрасте нужно обсудить с доктором, чтобы не навредить своему здоровью.