Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
© https://i.pinimg.com/736x/ad/63/40/ad63402e9334bc7e7ac778fcaa6fb223.jpg
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:58

Обычная прогулка вместо зала: кому стоит попробовать скандинавскую ходьбу

Скандинавская ходьба полезнее обычной прогулки — инструктор Минаев

Правильная техника скандинавской ходьбы помогает задействовать почти все мышцы и обеспечивает мягкую оздоровительную нагрузку на организм отметил инструктор по скандинавской ходьбе компании Nordic Fit Иван Минаев. О пользе этого вида физкультуры специалист рассказал NewsInfo.

Использование палок позволяет значительно увеличить объем работающих мышц и сделать тренировку более щадящей для суставов, подчеркнул специалист. Он отметил, что такая нагрузка подходит людям разных возрастов и уровней подготовки.

"Правильная техника скандинавской ходьбы позволяет задействовать девяносто процентов мышц тела за счёт того, что мы подключаем ещё в работу руки, верхнюю группу мышц. Ходьба получается на низком ритме сердца. Она эффективна для жиросжигания, поддержания физической активности, общеоздоровительная нагрузка. Скандинавской ходьбой можно заниматься от получаса до полутора часов легко, сколько времени есть у человека", — пояснил Минаев.

Он добавил, что мотивация к занятиям у молодежи и взрослых отличается: первым чаще важен контроль веса, вторым — поддержание подвижности и безопасность при ходьбе. По словам инструктора, палки помогают увеличить устойчивость и комфорт, а также делают выход на тренировку психологически проще.

"Чтобы больше пройти, легче пройти. Врачи рекомендуют ходить, двигаться. Нужно, чтобы кровь ходила по телу. Нужно, чтобы не было застоев, дышать воздухом. Палки помогают пожилым людям, легче выйти на улицу, легче начать заниматься скандинавской ходьбой", — подчеркнул инструктор.

Минаев напомнил, что любой вид спортивной активности в пожилом возрасте нужно обсудить с доктором, чтобы не навредить своему здоровью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование зафиксировало усиление мозговых процессов при кетозе — life.ru сегодня в 11:58
Когда углеводы исчезают, просыпается нечто древнее: кетоз запускает в мозге процессы, о которых молчали

Учёные обнаружили, что кетогенная диета способна усиливать кровоток и активность нейронов уже через три недели, что делает её перспективной для защиты мозга.

Читать полностью » Заклеивание рта ухудшает дыхание во время сна — Виктория Радько сегодня в 11:58
Закрытый рот — открытая опасность: ночная практика из соцсетей запускает пугающий эффект

Популярная практика заклеивания рта на ночь ради борьбы с храпом может вызвать гипоксию, раздражение кожи и проблемы с челюстью, предупреждает ортодонт.

Читать полностью » Центр Гамалеи выпустил три валидационные серии мРНК-препарата — Александр Гинцбург сегодня в 11:58
Тайное оружие против онкологии вышло в свет: мРНК-вакцины готовы перейти от эксперимента к пациентам

В центре Гамалеи запущено производство первых серий мРНК-вакцины против рака, а технология получила полный пакет разрешений для применения у пациентов.

Читать полностью » Рост заболеваемости гриппом превысил 23 тысячи случаев — Life.ru сегодня в 11:58
Декабрь приносит не праздник, а жар — грипп разгоняется по стране с пугающей скоростью

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России быстро растёт, а штамм A(H3N2) становится доминирующим, формируя очередную сезонную волну инфекции.

Читать полностью » Пострадавшие зафиксировали боли и ухудшение самочувствия после детокса — Life.ru сегодня в 11:58
Обещали лёгкость, а пришли боли: популярный детокс становится источником странных недугов

Пользовательницы детокс-курсов "На соках" сообщают о резких нарушениях здоровья и готовят коллективную жалобу, обвиняя создательницу в игнорировании претензий.

Читать полностью » Медкабинеты должны быть в каждой школе постоянно — Миронов сегодня в 9:43
Школьный медкабинет — не для галочки: как отсутствие врача рядом с детьми создаёт угрозу

"Справедливая Россия" требует медкабинеты во всех школах: формально они есть в 85%, но врач часто приезжает лишь пару раз в неделю.

Читать полностью » Голубая тушь снова вошла в моду на лето — визажист Пэт МакГрат сегодня в 8:10
Лицо дышит, но сияет: формула макияжа, которая работает даже в жару

Лето — идеальное время для экспериментов с макияжем. Один яркий акцент способен полностью изменить образ, добавив свежести и лёгкости.

Читать полностью » Два учёных доказали, что старение — это не угасание, а гиперфункция – Aging сегодня в 6:38
Организм работает на повышенных оборотах: внутри запускается режим, который тайно ускоряет старение

Две научные идеи, возникшие в России, изменили мировое понимание старения и рака, связав гормональную регуляцию мозга с молекулярными путями роста.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Российские конфеты признаны самыми удачными подарками за границу — Артур Мурадян
Красота и здоровье
Новый год в одиночестве помогает восстановить равновесие — психолог Абравитова
Туризм
Погодные риски на высотах Эльбруса признаны причиной происшествий — Минэкономразвития
Авто и мото
Расходники и аксессуары для автомобилей всё чаще покупают в Китае — автоэксперты
Еда
Беляши с картофельной начинкой запекаются в духовке при 180 °C около 40 минут — кулинары
Дом
Посудомоечная машина сохраняет пар и повышает риск конденсата — Bild
Общество
Этикет запрещает использовать эмодзи в официальных сообщениях — эксперт Грохотова
Туризм
Посольство предупредило о высоких ценах на медпомощь в Таиланде — Евгений Томихин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet