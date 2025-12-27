Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:32

Скандалам в школах прописали сценарий: каждый конфликт теперь разбирают по шагам

Конфликтные ситуации в школах теперь предлагается разбирать по единому алгоритму. Минпросвещения утвердило инструкцию для руководителей образовательных организаций, регламентирующую порядок действий при спорах и инцидентах с участием учеников. Документ уже направлен в регионы, сообщает РБК.

Пятиэтапная схема разрешения конфликтов

Согласно утвержденным правилам, инструкция включает пять последовательных этапов, на каждый из которых отводится от одного до трех дней. Первый шаг предполагает обязательное информирование руководителя образовательной организации о случившемся. На этом этапе фиксируются обстоятельства инцидента и устанавливаются базовые факты произошедшего.

Далее следует углубленное выяснение деталей. Руководство опрашивает участников конфликта, анализирует их позиции и определяет степень ответственности сторон. При необходимости к работе может быть привлечен школьный психолог, если ситуация затрагивает эмоциональное состояние детей или требует профессиональной оценки.

Роль комиссии и контроль исполнения решений

Третий этап предполагает подключение специальной комиссии. Она рассматривает собранные материалы, анализирует аргументы сторон и выносит письменное решение по конфликту. Этот документ становится основой для дальнейших действий администрации школы.

На четвертом этапе руководство контролирует исполнение принятого решения. Отдельно подчеркивается, что ответственность за соблюдение этого пункта возлагается на администрацию образовательной организации. Детали пятого, заключительного этапа в инструкции не раскрываются.

Дополнительные рекомендации для школ

Как отмечает РБК, помимо пошагового алгоритма документ содержит и общие рекомендации по работе с коллективом. В частности, руководителям предлагается уделять внимание атмосфере внутри школы и предотвращать деструктивные процессы.

"Пресекать интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности, подлости, лицемерия в коллективе", — говорится в документе.

В ведомстве рассчитывают, что единый порядок реагирования на конфликтные ситуации позволит школам быстрее и спокойнее разрешать споры, снижая уровень напряженности и предотвращая их затягивание.

