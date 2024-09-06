Скандал Volkswagen: экс-руководитель Audi получил условный срок, слушания Винтеркорна продолжаются

В прошлом году один из руководителей Audi концерна Volkswagen получил условный срок, признав себя виновным в скандале с использованием незаконного программного обеспечения для манипуляции с выбросами дизельных автомобилей. Это программное обеспечение активировало контроль загрязнений только во время проверок, в результате чего автомобили выбрасывали чрезмерное количество токсичных оксидов азота, вызывающих заболевания дыхательной системы.
Скандал выявил скрытые риски дизельных технологий и побудил власти Европы ужесточить стандарты качества воздуха и продвигать электромобили, снизив долю дизелей с более чем 50% до 13%. Volkswagen согласился выплатить 15 миллиардов долларов в США для урегулирования исков и финансирования экологических проектов.
В Германии продолжается судебный процесс против четырёх руководителей компании, включая экс-главу Мартина Винтеркорна. Судебные слушания по делу Винтеркорна запланированы до сентября 2025 года. Протесты продолжаются, с требованиями наказания за ущерб, причиненный экологии и людям.
Фото: commons.wikimedia.org/Ralf Roletschek
Чехия лоббирует альтернативный маршрут поставкам газа через Украину
Газотранспортная система Чешской республики нарастила хорошую мощность для замещения транзита голубого топлива из России через Украину в страны Восточной Европы, украинский маршрут будет всё таки перекрыт, считает министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.
Спецпрокурор США обвинил министра ВМС в нарушении закона заявлением о Байдене
Министр Военно-морских сил Соединенных Штатов Карлос Дель Торо нарушил действующее законодательство, публично поддержав переизбрание Джо Байдена и подвергнув критике его ключевого соперника, бывшего президента США Дональда Трампа, заявили в пресс-службе аппарата федерального спецпрокурора страны.
Александра Трусова официально сменила фамилию на "Игнатова"
17 августа состоялась долгожданная свадьба фигуристки Александры Трусовой и ее коллеги Макара Игнатова.
Мама Волочковой испытала неловкость за дочь в поезде: "Как же маме стыдно"
Анастасия Волочкова устроила представление на перроне поезда, прощаясь с матерью.