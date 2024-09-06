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Судебные разбирательства по делу о дизельном скандале Volkswagen продолжаются
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Скандал Volkswagen: экс-руководитель Audi получил условный срок, слушания Винтеркорна продолжаются

Судебные разбирательства по делу о дизельном скандале Volkswagen продолжаются

В прошлом году один из руководителей Audi концерна Volkswagen получил условный срок, признав себя виновным в скандале с использованием незаконного программного обеспечения для манипуляции с выбросами дизельных автомобилей. Это программное обеспечение активировало контроль загрязнений только во время проверок, в результате чего автомобили выбрасывали чрезмерное количество токсичных оксидов азота, вызывающих заболевания дыхательной системы.

Скандал выявил скрытые риски дизельных технологий и побудил власти Европы ужесточить стандарты качества воздуха и продвигать электромобили, снизив долю дизелей с более чем 50% до 13%. Volkswagen согласился выплатить 15 миллиардов долларов в США для урегулирования исков и финансирования экологических проектов.

В Германии продолжается судебный процесс против четырёх руководителей компании, включая экс-главу Мартина Винтеркорна. Судебные слушания по делу Винтеркорна запланированы до сентября 2025 года. Протесты продолжаются, с требованиями наказания за ущерб, причиненный экологии и людям.

Фото: commons.wikimedia.org/Ralf Roletschek

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