Полицейские из Нижнего Тагила стали виновниками скандала, попав на видео в пьяном состоянии танцующими под воровские песни

В Нижнем Тагиле проводится проверка после того, как в интернете было опубликовано видео, на котором стажеры Центра профессиональной подготовки регионального управления МВД запечатлены во время развлекательного мероприятия, где они пели песни на криминальную тематику.
Издание URA. RU сообщает, что будущие правоохранители были в состоянии алкогольного опьянения. Руководство управления пообещало разобраться в ситуации и выяснить, имеют ли запечатлённые на видео лица отношение к региональному отделению полиции.
На видеозаписи запечатлена большая группа курсантов, которые, вероятно, отмечали какое-то событие. Молодые люди и девушки были одеты в форму сотрудников МВД и пели песни, в том числе композиции группы "Бутырка", тексты которых имеют криминальную направленность.
Несмотря на то, что на видео не видно алкогольных напитков, источник издания утверждает, что будущие полицейские распивали спиртные напитки на территории учебного центра.
Источник выразил обеспокоенность по поводу произошедшего, отметив, что подобное поведение курсантов вызывает сомнения в качестве их подготовки и вызывает вопрос о целесообразности доверия им в сфере поддержания правопорядка.
Фото: Материал из Викисклада/ Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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