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Пользователи соцсетей дали негативную оценку фоторепортажу скандального выступления австралийского брейкера на Играх в Париже
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"Она не заслуживает признания" - в соцсетях появился фоторепортаж о скандальном выступлении австралийского танцора на Играх-2024

Пользователи соцсетей дали негативную оценку фоторепортажу скандального выступления австралийского брейкера на Играх в Париже

Даррен Пирсон, известный под псевдонимом Dariustwin, создал фоторепортаж в калифорнийской пустыне в честь спортсменки по брейк-дансу из Австралии Рейчел Ганн, которая запомнилась зрителям на Играх в Париже скандальным выступлением.

Используя свет, фтограф воссоздал 44 изображения-движения Рэйчел Ганн, далее смонтировал в видео, наложив на кадры настоящий звук с ее выступления в Париже.

После своего скандального выступления в Париже Ганн столкнулась с призывами принести публичные извинения. Многие пользователи соцсетей недоумевали, как она с такой подготовкой смогла пройти отбор в сборную Австралии.

Австралийка в ответ написала, что не ожидала такой волны ненависти и рада тому, что смогла принять участие на Играх в Париже.

Фото: Freepik/kstudio

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