Скачки давления считают ерундой — а зря: так начинается путь к диагнозу

Жизнь без диагноза "гипертония" возможна, если вовремя обратить внимание на образ жизни и повседневные привычки. К такому выводу приходят врачи, отмечая, что в ряде случаев повышенное давление не является хроническим заболеванием, а возникает как реакция организма на внешние факторы. Об этом рассказал врач общей практики и кардиолог, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев в беседе с "Известиями".

Откуда берутся скачки давления

По словам специалиста, эпизодическое повышение артериального давления встречается у большинства людей. Чаще всего такие состояния связаны не с заболеванием, а с образом жизни и воздействием внешней среды. Основными провоцирующими факторами врач называет хронический стресс, злоупотребление солёной пищей, алкоголь и курение.

Организм реагирует на эти нагрузки повышением давления, и при регулярном воздействии подобных факторов риск развития артериальной гипертензии существенно возрастает. При этом многие игнорируют первые сигналы, считая скачки давления временным явлением.

"Эпизоды повышения давления, как симптоматическая форма, бывают практически у всех, но иногда достаточно убрать провоцирующие факторы, чтобы снизить риски развития артериальной гипертензии", — уверен врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

Роль образа жизни и привычек

Кардиолог подчёркивает, что отказ от вредных привычек и контроль массы тела способны значительно снизить вероятность формирования устойчивой гипертонии. Здоровое питание, умеренная физическая активность и снижение уровня стресса играют ключевую роль в профилактике заболевания.

Особое внимание специалист рекомендует уделять потреблению соли и алкоголя. Их избыток напрямую влияет на сосудистый тонус и работу сердечно-сосудистой системы. Курение, в свою очередь, усугубляет состояние сосудов и повышает нагрузку на сердце.

Почему важно реагировать вовремя

По словам Прокофьева, чем раньше человек начнёт фиксировать эпизоды повышенного давления и искать их причины, тем выше шансы избежать хронического диагноза. Регулярные измерения давления и обращение к врачу при отклонениях позволяют выявить проблему на ранней стадии.

Кардиолог напомнил, что при постановке диагноза специалисты ориентируются на базовый показатель артериального давления — 120 на 80. Отклонения от этой нормы, особенно повторяющиеся, требуют внимания и медицинской оценки.

Гипертония как предотвратимый риск

Эксперт подчёркивает, что в ряде случаев гипертония не является неизбежным возрастным заболеванием. Она формируется постепенно, на фоне игнорирования сигналов организма и накопления факторов риска. Изменение образа жизни способно не только снизить давление, но и предотвратить развитие болезни.

Таким образом, контроль привычек, веса и уровня стресса остаётся одним из самых эффективных способов сохранить нормальное давление и избежать серьёзных сердечно-сосудистых проблем в будущем.