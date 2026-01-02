Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Измерение давления дома
Измерение давления дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:46

Скачки давления считают ерундой — а зря: так начинается путь к диагнозу

Повышенное давление может исчезнуть после отказа от вредных привычек — врач

Жизнь без диагноза "гипертония" возможна, если вовремя обратить внимание на образ жизни и повседневные привычки. К такому выводу приходят врачи, отмечая, что в ряде случаев повышенное давление не является хроническим заболеванием, а возникает как реакция организма на внешние факторы. Об этом рассказал врач общей практики и кардиолог, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев в беседе с "Известиями".

Откуда берутся скачки давления

По словам специалиста, эпизодическое повышение артериального давления встречается у большинства людей. Чаще всего такие состояния связаны не с заболеванием, а с образом жизни и воздействием внешней среды. Основными провоцирующими факторами врач называет хронический стресс, злоупотребление солёной пищей, алкоголь и курение.

Организм реагирует на эти нагрузки повышением давления, и при регулярном воздействии подобных факторов риск развития артериальной гипертензии существенно возрастает. При этом многие игнорируют первые сигналы, считая скачки давления временным явлением.

"Эпизоды повышения давления, как симптоматическая форма, бывают практически у всех, но иногда достаточно убрать провоцирующие факторы, чтобы снизить риски развития артериальной гипертензии", — уверен врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

Роль образа жизни и привычек

Кардиолог подчёркивает, что отказ от вредных привычек и контроль массы тела способны значительно снизить вероятность формирования устойчивой гипертонии. Здоровое питание, умеренная физическая активность и снижение уровня стресса играют ключевую роль в профилактике заболевания.

Особое внимание специалист рекомендует уделять потреблению соли и алкоголя. Их избыток напрямую влияет на сосудистый тонус и работу сердечно-сосудистой системы. Курение, в свою очередь, усугубляет состояние сосудов и повышает нагрузку на сердце.

Почему важно реагировать вовремя

По словам Прокофьева, чем раньше человек начнёт фиксировать эпизоды повышенного давления и искать их причины, тем выше шансы избежать хронического диагноза. Регулярные измерения давления и обращение к врачу при отклонениях позволяют выявить проблему на ранней стадии.

Кардиолог напомнил, что при постановке диагноза специалисты ориентируются на базовый показатель артериального давления — 120 на 80. Отклонения от этой нормы, особенно повторяющиеся, требуют внимания и медицинской оценки.

Гипертония как предотвратимый риск

Эксперт подчёркивает, что в ряде случаев гипертония не является неизбежным возрастным заболеванием. Она формируется постепенно, на фоне игнорирования сигналов организма и накопления факторов риска. Изменение образа жизни способно не только снизить давление, но и предотвратить развитие болезни.

Таким образом, контроль привычек, веса и уровня стресса остаётся одним из самых эффективных способов сохранить нормальное давление и избежать серьёзных сердечно-сосудистых проблем в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Высокий холестерин ухудшает кровообращение в организме – Futura-Sciences вчера в 1:40
Холестерин копится годами и бьёт внезапно: 6 тревожных сигналов, которые подаёт тело заранее

Ругательства принято считать вредной привычкой, но исследования показывают: в стрессовых ситуациях они могут повышать выносливость и концентрацию.

Читать полностью » Тонкие прокладки с гелевым слоем обеспечивают высокую впитываемость — гинеколог 31.12.2025 в 20:44
Прокладки на весь цикл — ошибка: выбирайте разные для разных дней, чтобы чувствовать себя комфортно всегда

Как правильно выбрать прокладки и избежать распространённых ошибок? Простые советы для женщин, чтобы обеспечить максимальный комфорт в дни менструации.

Читать полностью » Термическая обработка продуктов снижает риск отравлений — инфекционист Чуланов 31.12.2025 в 18:00
Один праздничный стол — десятки рисков: где скрываются инфекции, о которых не принято думать

Праздники — время повышенных рисков для здоровья. Инфекционист Минздрава напомнил, какие простые меры помогут избежать заболеваний.

Читать полностью » Электролиты восстанавливают водно-солевой баланс после алкоголя — врач Мельникова 31.12.2025 в 17:53
Утро после застолья бьёт по всему телу: с чего начинать восстановление

Обезвоживание, слабость и головная боль — типичные спутники похмелья. Врач объяснила, какие продукты и напитки действительно помогают восстановиться.

Читать полностью » Выдвижение челюсти включает мышцы шеи и овала лица — Healthy 31.12.2025 в 16:14
Овал лица поплыл и шея выдала возраст — делаю это упражнение по минуте в день и вижу разницу

Простое и незаметное упражнение для овала лица и шеи: как задействовать нужные мышцы, снизить напряжение и поддержать чёткий контур без сложных практик.

Читать полностью » Диетолог предупредила о рисках, связанных с доеданием новогодних салатов утром - Лента.ру 31.12.2025 в 14:40
Эти остатки салатов вам не покажутся съедобными — но лучше отказаться, чем рисковать здоровьем

Врач-диетолог предупредила, чем грозит привычка доедать новогодние салаты на следующий день. Сохранение еды при неправильной температуре может привести к отравлению.

Читать полностью » Екатерина Титова: чипсы и картофель фри увеличивают риск диабета и других заболеваний 31.12.2025 в 14:40
Не просто калории: что на самом деле происходит с вашим организмом, когда вы едите чипсы и картошку фри

Чипсы и картофель фри оказывают серьезное влияние на печень и поджелудочную железу, а также повышают риск развития диабета. Как избежать негативных последствий — читайте внутри.

Читать полностью » Спрос на детокс-услуги в России вырос в разы на фоне новогодних праздников - Mash 31.12.2025 в 14:40
Эти капельницы кажутся привычными — но именно они заполнили медицинские графики на Новый год

В период праздников спрос на детокс-услуги взлетел, и стоимость процедур значительно увеличилась. Почему так популярны капельницы и кто в группе риска?

Читать полностью »

Новости
Общество
Учёба во время каникул допустима не чаще трёх раз в неделю — ТАСС
Туризм
Барбадос в январе попадает в сухой сезон и подходит для пляжного отдыха — Daily Express
Общество
Зарплаты с окладом в январе выплатят в полном объёме — РИА Новости
Общество
Работающим пенсионерам после увольнения вернут все пропущенные индексации — ТАСС
Еда
Рецепт чизкейка без выпечки без сахара и муки подходит для безглютенового рациона — кулинары
Наука
Кавалерия была основой византийской армии — Стамули
Авто и мото
Коррозия кузова ускоряется из-за реагентов и влаги — автоспециалисты
Дом
Лак для волос снимает статическое электричество с одежды — Technotion
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet