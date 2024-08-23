В Тюмени возбуждено уголовное дело против водителя маршрутки за высадку школьника

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, распорядился о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом в Тюмени, где водитель автобуса силой высадил школьника, не смогшего оплатить проезд из-за неисправности платежного терминала.
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Согласно сообщению пресс-службы, информация об этом случае была распространена в интернете. В ней указывается, что водитель, являющийся мигрантом, применил физическую силу, чтобы высадить из автобуса неоплатившего проезд школьника.
В настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит проверку по данному факту и готовит доклад о выявленных обстоятельствах инцидента.
Фото: www. dvidshub. net/Petty Officer 1st Class matthew leistikow (it is in the public domain)
Глава МАГАТЭ Гросси отметил военную активность рядом со станцией
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) столкнулась с временной потерей связи с последней действующей резервной линией электропередачи, что произошло на фоне усиливающейся военной активности в регионе.
Армянская полиция разыскивает мужчину, бросившего яблоко в Пашиняна
В Ереване произошел инцидент с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, когда во время его визита к родственнику, неизвестный бросил предмет, предположительно яблоко, из окна многоэтажного здания.
Мария Погребняк рассказала о необычном подарке отца её маме
Мария Погребняк показала родителей и выяснила у отца, какой подарок он преподнёс жене.
Юрист Остапенко: за неуплату кредитов может грозить до двух лет лишения свободы
Юрист Ярослав Остапенко напомнил россиянам о необходимости своевременной выплаты кредитов, поскольку за злостное уклонение от погашения долга может грозить до двух лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено, если у должника есть возможность платить, но он этого не делает.