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СК России расследует инцидент с школьником, выгнанным из маршрутки в Тюмени
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В Тюмени возбуждено уголовное дело против водителя маршрутки за высадку школьника

СК России расследует инцидент с школьником, выгнанным из маршрутки в Тюмени

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, распорядился о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом в Тюмени, где водитель автобуса силой высадил школьника, не смогшего оплатить проезд из-за неисправности платежного терминала.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Согласно сообщению пресс-службы, информация об этом случае была распространена в интернете. В ней указывается, что водитель, являющийся мигрантом, применил физическую силу, чтобы высадить из автобуса неоплатившего проезд школьника.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета проводит проверку по данному факту и готовит доклад о выявленных обстоятельствах инцидента.

Фото: www. dvidshub. net/Petty Officer 1st Class matthew leistikow (it is in the public domain)

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