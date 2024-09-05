Перед смертью в Махачкале женщина сообщила, что нападавшие скрылись на черной приоре

В Махачкале обнаружено тело 31-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ.

Тело женщины было найдено около 22:00 4 сентября на пересечении улиц Энергетиков и Медовая в Махачкале. Сотрудники ДПС обнаружили умирающую женщину на улице. Перед смертью она успела сообщить, что на неё напали двое мужчин, которые скрылись на чёрной «Приоре».

По информации СМИ, на теле потерпевшей было обнаружено множество колото-резаных ран. В настоящее время следователи ведут поиск подозреваемых и проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следователи управления СК РФ по Дагестану призывают всех, кто может помочь в расследовании, обратиться в соответствующие органы власти. Ведётся расследование обстоятельств убийства, и будут приняты все необходимые меры для задержания подозреваемых.

Фото: Wikimedia Commons/ Игорь Филиппов (Creative Commons 3.0 )