В Махачкале обнаружено тело 31-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ.
Тело женщины было найдено около 22:00 4 сентября на пересечении улиц Энергетиков и Медовая в Махачкале. Сотрудники ДПС обнаружили умирающую женщину на улице. Перед смертью она успела сообщить, что на неё напали двое мужчин, которые скрылись на чёрной «Приоре».
По информации СМИ, на теле потерпевшей было обнаружено множество колото-резаных ран. В настоящее время следователи ведут поиск подозреваемых и проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Следователи управления СК РФ по Дагестану призывают всех, кто может помочь в расследовании, обратиться в соответствующие органы власти. Ведётся расследование обстоятельств убийства, и будут приняты все необходимые меры для задержания подозреваемых.
Фото: Wikimedia Commons/ Игорь Филиппов (Creative Commons 3.0 )
В Польше рыболов выудил пакет с гранатами
В польском городе Бытом, расположившемся на южных землях Силезского воеводства, произошел необычный инцидент. Местный рыболов, коротавший время у одного из городских прудов, выудил из водной глади не серебристую рыбешку, а зловещий полиэтиленовый пакет. Внутри пакета находился арсенал: гранаты, детонаторы и патроны.
Ана Писонеро рассказала о финансировании балканских государств
Представитель Еврокомиссии Ана Писонеро, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, обозначила ключевые критерии, определяющие доступ балканских государств к финансовой поддержке из фонда ЕС, предназначенного для стимулирования развития региона. В частности, она подчеркнула, что одним из непременных условий является гармонизация внешнеполитического курса этих стран с генеральной линией Евросоюза, а также неукоснительное соблюдение санкционного режима, введенного Брюсселем. Таким образом, Писонеро косвенно ответила на вопрос о том, могут ли тесные связи балканских стран с Россией стать препятствием для получения европейских средств.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.
Константин Богомолов обратился к дочери в день рождения девочки: "Люблю тебя"
Режиссёр Константин Богомолов перечислил сильные стороны дочери Анны, которой исполнилось 14 лет.