Гособвинение запросило 22 года заключения для захватчика заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Малика Гандалоева по делу об участии в ИГИЛ*, а также изготовлении и хранении взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС из Южного окружного военного суда.
"По совокупности преступлений путём сложения наказания назначить 22 года лишения свободы со штрафом 600 тыс. рублей. Местом отбывания наказания на срок три года определить тюрьму, оставшееся время — в исправительной колонии строгого режима", — сказал прокурор.
Напомним, что в июне группа содержащихся в СИЗО-1 Ростова-на-Дону взяла в заложники двух сотрудников исправительного учреждения. В результате штурма большая часть преступников была ликвидирована, заложников освободили. В настоящее время по делу проходят двое фигурантов, один из них — Малик Гандалоев.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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