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Повреждения и разрушения произошли в ряде сел Белгородской области из-за атак ВСУ
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Шесть населённых пунктов Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ

Повреждения и разрушения произошли в ряде сел Белгородской области из-за атак ВСУ

В результате действий ВСУ в Белгородской области пострадали шесть населённых пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Атаке подвергся Шебекинский район (сёла Ржевка и Муром, город Шебекино), Борисовский район (село Байцуры), Валуйский район (село Кукуевка) и Волоконовский район (село Тишанка).

В селе Ржевка при повторном обстреле повреждена стена одного частного дома и выбиты окна в двух других.

В селе Муром разрушена пристройка к одному из частных домов.

В Шебекино повреждена кровля одного частного дома.

Село Байцуры вновь подверглось атаке дронов, второй раз за сутки. Один из дронов вызвал пожар в здании, повреждены крыши двух домов.

В селе Кукуевка выбило окна дома, повреждён забор и пробита крыша хозяйственной постройки.

В селе Тишанка повреждено два легковых автомобиля.

Пока что информация о последствиях уточняется. По предварительной информации, жертв нет. Оперативные службы начнут свою работу после согласования с Министерством обороны РФ.

Фото: commons.wikimedia.org

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