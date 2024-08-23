Шесть населённых пунктов Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ

В результате действий ВСУ в Белгородской области пострадали шесть населённых пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Атаке подвергся Шебекинский район (сёла Ржевка и Муром, город Шебекино), Борисовский район (село Байцуры), Валуйский район (село Кукуевка) и Волоконовский район (село Тишанка).
В селе Ржевка при повторном обстреле повреждена стена одного частного дома и выбиты окна в двух других.
В селе Муром разрушена пристройка к одному из частных домов.
В Шебекино повреждена кровля одного частного дома.
Село Байцуры вновь подверглось атаке дронов, второй раз за сутки. Один из дронов вызвал пожар в здании, повреждены крыши двух домов.
В селе Кукуевка выбило окна дома, повреждён забор и пробита крыша хозяйственной постройки.
В селе Тишанка повреждено два легковых автомобиля.
Пока что информация о последствиях уточняется. По предварительной информации, жертв нет. Оперативные службы начнут свою работу после согласования с Министерством обороны РФ.
Фото: commons.wikimedia.org
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