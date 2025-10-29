Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Друзья смеются вместе
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:01

Язык сходит с ума: как главное слово 2025 года не имеет смысла, но диктует тренды

Dictionary.com назвал словом года выражение "шесть-семь"

Иногда самые странные и на первый взгляд бессмысленные выражения становятся символом целого поколения. Так произошло с "шесть-семь" — фразой, которая буквально захватила школы и соцсети подростков поколения альфа. Именно её платформа Dictionary.com назвала словом 2025 года, обойдя десятки других претендентов, включая сложные термины и даже эмодзи.

Как всё началось

История "шесть-семь" уходит корнями в интернет-культуру, где шутки и мемы распространяются быстрее, чем можно понять их смысл. Всё началось с композиции рэпера Skrilla под названием "Doot Doot (6 7)", вышедшей в декабре 2024 года. В ней фраза "six-seven" звучала многократно, как ритмический крючок. Именно она стала основой вирусного тренда, который позже обрел собственный жест.

Решающим моментом стал ролик, опубликованный школьной футбольной командой Overtime Elite. В видео один из игроков пробует напиток из "Старбакса", а его друг просит оценить вкус по шкале от 1 до 10. Юноша задумывается и отвечает: "Наверное, 6… 6… 6-7", — взвешивая руки в воздухе, будто выбирает между вариантами. Этот момент мгновенно разошёлся по TikTok, породив волну подражаний.

Когда "шесть-семь" стало манией

Выражение быстро переросло из интернет-мема в часть школьного быта. Подростки начали выкрикивать его при любом упоминании чисел 6 или 7 — на уроках, в коридорах, в чатах. Учителя признаются, что сдержать лавину энтузиазма было невозможно.

"Это похоже на чуму — вирус, который завладел разумом этих детей. Вы не можете произнести ни одну из цифр 6 или 7 без того, чтобы хотя бы 15 детей не закричали "шесть-семь!"", — сказал учитель естествознания Гейб Данненбринг из Южной Дакоты.

Видеоролики с подобными сценами набирали миллионы просмотров. Фраза стала не просто шуткой — она превратилась в способ принадлежать к поколению, своеобразный пароль для "своих".

Почему Dictionary.com выбрал именно это выражение

Ежегодно специалисты Dictionary.com анализируют огромные массивы данных: новости, соцсети, поисковые запросы, разговорные тренды. Цель — понять, какое слово лучше всего отражает дух времени. Летом 2025 года частота упоминаний "six-seven" выросла в шесть раз. Это стало решающим фактором — интернет-явление превратилось в культурный феномен.

По словам представителей платформы, "шесть-семь" символизирует не просто мимолетный тренд, а целую эру цифровой коммуникации, где смысл часто подменяется эмоцией, а слова живут внутри мемов.

Другие претенденты на звание "слова года"

В шорт-лист Dictionary.com вошли и другие яркие слова, которые характеризовали 2025 год. Среди них — agentic, aura farming, broligarchy, clanker, gen Z stare, kiss cam, overtourism, tariff, tradwife, а также эмодзи динамита, которым обозначают звездную пару Тейлор Свифт и Тревиса Келси.

Сравнение с прошлыми годами

Год Слово года Краткое описание
2022 woman Символ феминистского движения и обсуждения гендерных ролей
2023 hallucinate Слово, отражающее влияние технологий искусственного интеллекта
2024 demure Центр модного и культурного мема "very mindful, very demure"
2025 six-seven Вирусная фраза, ставшая маркером поколения альфа

Что скрывается за феноменом "шесть-семь"

1. Новая форма самоидентификации

Для поколения альфа, выросшего на коротких видео и стримах, язык стал игрой. "Шесть-семь" — не просто фраза, а символ единства, не требующий объяснений. Это то, что отличает "их" от "взрослых".

2. Роль соцсетей

Без TikTok и YouTube фраза вряд ли получила бы такую известность. Алгоритмы мгновенно подхватили тренд, а подростки из разных стран начали копировать манеру произношения и жест. Даже бренды и инфлюенсеры включили "six-seven" в свои видео, превращая шутку в маркетинговый инструмент.

3. Психологический эффект

Фраза вызывает мгновенную реакцию и ощущение веселья. Это своеобразный способ снять напряжение, проявить спонтанность. Психологи отмечают, что подобные феномены помогают подросткам формировать чувство принадлежности к группе — особенно в эпоху цифровой изоляции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: взрослые игнорируют подростковые тренды, считая их бессмысленными.

  • Последствие: теряется контакт между поколениями, молодёжь уходит в собственные "мемные миры".

  • Альтернатива: воспринимать такие явления как часть языка будущего и использовать их для диалога — например, в образовательных платформах и медиа.

Часто задаваемые вопросы

— Что означает "шесть-семь"?
Конкретного смысла нет. Это шутливое восклицание, которое используют подростки в разных ситуациях, чаще всего ради смеха.

— Кто придумал фразу?
Она появилась в песне Skrilla "Doot Doot (6 7)", а затем стала популярной благодаря видео с игроком команды Overtime Elite.

— Почему это слово стало словом года?
Dictionary.com признал, что выражение стало отражением духа времени и символом цифрового поколения, которое общается мемами.

Мифы и правда о "шесть-семь"

  • Миф: выражение придумали маркетологи.
    Правда: оно возникло спонтанно в подростковой среде.

  • Миф: тренд существует только в США.
    Правда: мем распространился по всему миру, включая Европу и Азию.

  • Миф: фраза не имеет значения.
    Правда: значение у неё есть — просто эмоциональное, а не лексическое.

Интересные факты

  1. В августе 2025 года TikTok зарегистрировал более миллиарда упоминаний "six-seven".

  2. Некоторые школы в США даже просили детей не выкрикивать фразу на уроках.

  3. Рэпер Skrilla признался, что не ожидал, что его песня станет "саундтреком целого поколения".

Исторический контекст

Слова года всегда были зеркалом эпохи. В 2010-х это были термины вроде selfie или climate emergency. В 2020-х — уже мемы и интернет-сленг. "Шесть-семь" идеально вписывается в эту эволюцию.

