Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Интервальные тренировки
Интервальные тренировки
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:30

Почему одни убирают живот за месяц, а другие годами ждут результата

Университет Нью-Мексико сообщил, как часто тренировать мышцы кора

Те, кто начинает тренироваться ради красивого рельефного пресса, часто задаются вопросом: когда же появятся заветные кубики? Можно часами выполнять упражнения на пресс, но результат будет зависеть не только от количества подходов и повторений. На скорость формирования "кубиков" влияют сразу несколько факторов — от уровня жира в организме до генетики.

Сначала убери лишнее

Чтобы мышцы живота стали заметными, недостаточно качать только пресс. Главная задача — избавиться от слоя жира, закрывающего их. Локально убрать жир с живота невозможно: он уходит комплексно, по всему телу. Для этого необходимо тратить больше калорий, чем поступает с пищей. Принято считать, что для сжигания 1 фунта жира нужно потратить около 3500 калорий. Уменьшив рацион на 500 калорий в день, можно терять примерно по 0,5 кг в неделю без вреда для здоровья.

Согласно Physical Activity Guidelines for Americans, минимальная норма активности для снижения веса — 150 минут умеренных нагрузок или 75 минут интенсивных кардиотренировок в неделю. Плавание, бег, езда на велосипеде или энергичные тренировки помогут ускорить процесс. Для визуализации пресса ориентироваться стоит на уровень жира: у мужчин он должен составлять 6-13 %, у женщин — 14-20 %.

Регулярность важнее всего

Пресс не любит отговорок и нерегулярности. Если ограничиться несколькими подходами скручиваний в неделю, ждать рельефа бессмысленно. Чтобы мышцы становились крепче и заметнее, нужна системная и интенсивная работа. При этом важно грамотно подбирать нагрузку: силовой акцент даёт результат быстрее, чем многократные "холостые" повторения.

ACE Fitness рекомендует использовать отягощения для формирования объёма и выраженности мышц. Вес подбирается так, чтобы можно было сделать не больше 8-15 повторений за подход. Для тренировки выносливости используют минимальные веса или собственное тело, выполняя больше повторений. Оптимальная частота занятий — 3-5 раз в неделю с обязательными днями отдыха, чтобы мышцы успевали восстанавливаться и расти.

Не только пресс

Частая ошибка новичков — сосредоточенность исключительно на упражнениях для передней части живота. На деле "кубики" — это лишь часть большой системы мышц кора. Сюда относятся не только прямые и косые мышцы живота, но и поясница, ягодицы, бёдра. Если пренебречь этой зоной, фигура будет смотреться непропорционально.

Для полноценного результата в программу стоит включать:
• планку и боковую планку;
• гиперэкстензию для спины;
• боковые наклоны;
• упражнения с фитболом, например подтягивание коленей;
• приседания и их вариации.

Такая комплексная работа формирует не только красивую линию талии, но и крепкий, устойчивый корпус.

Генетика играет роль

Даже при правильном питании и тренировках срок, за который появится рельефный пресс, у разных людей различается. Многое зависит от наследственности. Генетика определяет не только скорость набора мышечной массы, но и то, где именно организм откладывает жир. Кто-то может иметь в целом низкий процент жира, но при этом сохранять "подушку" в области живота или бёдер.

У одних мышцы быстро увеличиваются в объёме и становятся заметными, у других — сначала развивается выносливость, и только потом проявляется форма. Поэтому сроки достижения результата индивидуальны и зависят от сочетания усилий и особенностей организма.

Чтобы добиться рельефного пресса, мало делать сотни скручиваний. Важен комплексный подход: кардио для сжигания жира, силовые тренировки для роста мышц и регулярность занятий. Добавьте сюда правильное питание и немного терпения — и результат не заставит себя ждать. Но нужно помнить: у каждого свой темп, и гены в этом процессе играют не меньшую роль, чем упорство.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Том Биггарт: ежедневные отжимания могут вызвать боль в плечах и шее сегодня в 1:30

Одно упражнение, которое может превратить спорт в хроническую боль

Отжимания считаются универсальным упражнением, но ежедневная практика может замедлить прогресс и привести к травмам. Разбираем, как избежать ошибок.

Читать полностью » Косые мышцы живота: какие упражнения формируют стройную талию сегодня в 1:18

Всего 15 минут — и боковой пресс горит: этот комплекс меняет фигуру быстрее бега

Интенсивная 15-минутная программа для бокового пресса помогает укрепить талию, развить выносливость и придать фигуре спортивный рельеф.

Читать полностью » Учёные из Ace Fitness подтвердили эффективность аб-роллера как замену скручиваний сегодня в 1:10

Одно движение с аб-роллером — и мышцы получают нагрузку, сравнимую с тяжёлой тренировкой

Колесо для пресса кажется простым, но оно способно превратить обычную тренировку в серьёзное испытание для всего тела. В чём секрет его эффективности?

Читать полностью » American Heart Association назвала правила разминки и заминки перед 5K сегодня в 0:50

Пять километров, которые меняют жизнь: секрет дистанции для каждого

Пробежать 5 километров не так сложно, как кажется. Узнайте, сколько времени занимает подготовка и какие шаги помогут дойти до финиша без травм.

Читать полностью » Учёные сравнили эффективность отжиманий и жима штанги для роста мышц сегодня в 0:30

Два движения, но разный результат: какой выбор меняет тело быстрее

Отжимания или работа с гантелями и штангой — что выбрать для гармоничного развития тела? Оба варианта имеют плюсы и минусы, и выбор зависит от ваших целей.

Читать полностью » Для пробежки 1,5 мили за 10 минут нужно чередовать длинные и скоростные тренировки сегодня в 0:10

Как одна привычка в беге ломает все планы на рекордное время

Узнайте, как правильно сочетать выносливость, скорость и восстановление, чтобы приблизиться к непростой цели — пробежать 1,5 мили за 10 минут.

Читать полностью » Методы Лагри и Пилатеса: различия в интенсивности и подходах к тренировкам вчера в 23:54

Осанка против рельефа: в чём различие между Пилатесом и Лагри

Пилатес и Лагри похожи на первый взгляд, но различаются по целям, оборудованию и интенсивности. Разбираем, какой метод подойдёт именно вам.

Читать полностью » Эксперты: хроническое напряжение в спине может быть связано с неправильным дыханием вчера в 23:47

Сутулость начинается не в мышцах: виновато ваше дыхание

Неправильное дыхание портит осанку и провоцирует боль. Узнайте, как длинный выдох и диафрагмальное дыхание восстанавливают тело и снижают стресс.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Коэффициент силы к весу: данные College Sports Scholarships
Питомцы

Уход за щенком золотистого ретривера в первый год жизни: рекомендации ветеринаров
Еда

Фаршированный судак, запечённый в духовке, сохраняет нежность мяса
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли назвала драму Кутюр самым личным фильмом в карьере
Красота и здоровье

Невролог Екатерина Демьяновская напомнила о пользе дневного сна для взрослых
Еда

Фисташковый кофейный торт с кардамоном и йогуртом: рецепт Мелиссы Грей-Стритт
Дом

Эксперты рассказали, как ухаживать за комнатными растениями осенью
Наука и технологии

В Финляндии построили крупнейшую в мире песчаную батарею для хранения энергии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet