Долгое пребывание в статичном сидячем положении часто сопровождается ощущением скованности в верхней части спины и плечах. Для коррекции положения корпуса без использования оборудования и без длительного времени на восстановление подходят шесть простых упражнений, предложенные Сэмми Фит, лицензированным врачом физической терапии со степенью бакалавра в области спортивной науки.

Основная задача этих движений — проработка грудного отдела позвоночника, грудных мышц и лопаток, чтобы снять напряжение и восстановить нейтральное положение шеи.

Разгибание в грудном отделе

Сядьте на стул, ноги на ширине плеч, стопы плотно стоят на полу. Руки положите за голову, локти направьте вперёд. Плавно и контролируемо отклоняйтесь назад, опираясь на спинку стула, до ощущения растяжения в передней части тела и спине. Затем плавно вернитесь в исходное положение. Повторите несколько раз.

Растяжка грудных мышц в позиции "90/90"

Сохраняя исходное положение, опирайтесь одним локтем на верхнюю часть спинки стула. Туловище поверните в сторону, противоположную опоре, чтобы сфокусироваться на глубоком растяжении груди и передней части плеча. Задержитесь, затем поменяйте сторону.

Сведение лопаток

Сядьте прямо. Опусти плечи вниз, отводя их от ушей. Медленно сведите лопатки, как будто хотите удержать между ними карандаш вдоль позвоночника. Задержитесь в этом положении, затем расслабьтесь. Повторяйте мягкие сокращения.

Вращения грудного отдела

Держитесь за спинку и боковую часть стула. Совершите поворот туловища, представляя, что вы отжимаете позвоночник, как полотенце. Задержитесь, затем вернитесь в центр и повторите движение в другую сторону.

Упражнение "Whatevers" (безразличие)

Поднимите руки перед собой под углом 90 градусов, ладонями вверх, как будто держите поднос с напитками. Локти прижмите к корпусу. Разверните ладони в стороны, имитируя жест безразличия. В этот момент сведите лопатки, задержитесь и вернитесь в исходное положение.

Низкая растяжка грудных мышц

Поместите одну руку низко на ножку стула. Сохраняя прямое положение руки, отклонитесь в сторону, противоположную опоре, чтобы усилить растяжку. Не забудьте выполнить упражнение с обеих сторон.

Рекомендуемый режим: выполните каждое упражнение 6-8 раз с каждой стороны или удерживайте позицию в течение 60 секунд, сделав 2 подхода. Двигайтесь медленно, сохраняя контроль над плечами, спиной и грудью. Следите за тем, чтобы шея и взгляд оставались в нейтральном положении, избегая нагрузки на шейный отдел. Слушайте ощущения в теле и прекращайте движение при появлении острой боли, онемения или покалывания.