Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Встреча в кафе
Встреча в кафе
© pixabay.com by TungArt7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:50

Производительность выросла, а мы всё работаем как в прошлом веке: в Госдуме назвали это ошибкой

Госдума рассмотрит закон о 6-часовом рабочем дне — Афонин

Рабочий день в России предлагают сократить до шести часов — при пятидневке это означает 30-часовую неделю вместо нынешних 40 часов. Об этом пишет РИА Новости. Инициаторами выступили депутаты фракции КПРФ Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный, которые намерены внести законопроект в Госдуму в среду.

Что именно предлагают закрепить в законе

Суть инициативы сформулирована как изменение "нормальной продолжительности" рабочего времени: не более 30 часов в неделю. В пояснительной записке отдельно уточняется конструкция для стандартной пятидневной недели — не более шести часов в день.

Помимо общего правила авторы предлагают расширить перечень случаев сокращенного рабочего времени. Для отдельных категорий работников, включая детей, инвалидов I и II групп, женщин, занятых в сельской местности, а также учителей, предлагается установить предел в 24 часа в неделю.

Какие аргументы приводят авторы инициативы

Депутаты связывают сокращение рабочего времени с несколькими ожидаемыми эффектами. В числе заявленных целей — рост производительности труда, повышение уровня жизни, снижение стресса и выгорания, а также позитивное влияние на демографическую ситуацию. Логика инициативы строится на том, что экономические и технологические условия менялись, а нормы рабочего времени оставались прежними.

Юрий Афонин в комментариях подчеркивает, что с момента введения 40-часовой рабочей недели прошло более 30 лет, а за это время выросла производительность труда и в производство внедрялись новые технологии, включая искусственный интеллект. На этом основании он называет 30 часов в неделю "нормальной продолжительностью" для современного человека.

Что будет с инициативой дальше

На текущем этапе речь идет о внесении законопроекта в Госдуму: это означает старт парламентской процедуры, но не гарантирует принятия изменений. Дальнейшая судьба документа будет зависеть от рассмотрения в профильных комитетах и последующего голосования. Публично описанная конструкция затрагивает именно нормальную продолжительность рабочего времени и отдельные категории, для которых предлагается более короткая неделя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стоимость проезда для пенсионеров может составить 50% от тарифа — Слуцкий сегодня в 9:16
Не 100%, а 50%: планка стоимости проезда для пенсионеров может быть законодательно закреплена

Пенсионерам могут установить единые скидки на проезд по всей стране: обсуждают федеральный стандарт вместо региональных правил. Как изменятся цены?

Читать полностью » Анна стала самым популярным именем для девочек в Москве — данные ЗАГС сегодня в 9:06
Родители не идут на поводу у моды: Михаил третий год подряд — главное имя для мальчиков в столице

В Москве обновился рейтинг детских имен за 2025 год: у девочек лидирует Анна, у мальчиков третий год подряд — Михаил. Кто еще в топе?

Читать полностью » Школьники скупают конфеты с алкоголем через маркетплейсы — Baza вчера в 13:24
Сладости с алкоголем — новый тренд среди школьников: что скрывает опасная мода на новогодние конфеты

Российские школьники массово покупают конфеты с алкоголем через маркетплейсы. Как это влияет на их здоровье и безопасность?

Читать полностью » Московский суд признал законным второй приговор для маньяка Душителя — ТАСС вчера в 10:09
Новая жизнь в тюрьме: второе пожизненное для душителя Миргорода

Мосгорсуд оставил в силе второй пожизненный приговор серийному убийце Владимиру Миргороду, который был признан виновным в убийствах женщин и мужчин в Москве.

Читать полностью » Молодые педагоги Амурской области получат 500 тыс. рублей вчера в 10:09
Стипендия вместо бедности: как Амурская область делает педагогику привлекательной для молодежи

В Амурской области значительно увеличили выплаты для выпускников педагогических специальностей, обучавшихся по целевым договорам. Меры направлены на привлечение молодых специалистов в регион.

Читать полностью » Путин утвердил призыв запасников на военные сборы в 2026 году 08.12.2025 в 23:50
Россия готовит резерв к новому циклу: военные сборы 2026 года станут самыми масштабными за последние годы

Путин подписал указ о плановых военных сборах запасников на 2026 год: документ определяет ведомства, где россияне пройдут подготовку, и подтверждает ежегодный характер программы.

Читать полностью » Бастрыкин заявил о бессмысленности попыток 08.12.2025 в 19:32
Схемы рушатся одна за другой: следствие получает инструменты, от которых не уйдет ни один рубль

Бастрыкин заявил о бессмысленности попыток скрывать незаконные активы и рассказал, как технологии и профилактика усиливают возможности следствия в борьбе с коррупцией.

Читать полностью » Игнорирование личностного роста замедляет карьеру — хедхантер Кантемирова 08.12.2025 в 19:08
Работаете идеально, но стоите на месте? Возможно, вы застряли в уютной ловушке

Хедхантер рассказала MosTimes, какие ошибки в поведении и мышлении мешают карьерному росту, и почему репутация и нетворкинг важнее резюме.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Медкабинеты должны быть в каждой школе постоянно — Миронов
Экономика
Банки запускают акции для привлечения ликвидности — Елин
Культура и шоу-бизнес
Первый фестиваль вертикального кино пройдет в Петербурге — Никитин
Туризм
Расходы россиян на осенние поездки выросли на 30% — Охорзин
Мир
Экспорт кофе из Вьетнама вырос на 53% в октябре — ICO
Экономика
Рост доходов 70% семей возможен в 2026 году — Епифанова
Спорт и фитнес
Мягкие тренировки помогают уменьшить жир на животе после 60 лет — Aufeminin
Недвижимость
Разрыв цен новостроек и вторички достиг 84% в ЦФО — Пыпин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet