Производительность выросла, а мы всё работаем как в прошлом веке: в Госдуме назвали это ошибкой

Рабочий день в России предлагают сократить до шести часов — при пятидневке это означает 30-часовую неделю вместо нынешних 40 часов. Об этом пишет РИА Новости. Инициаторами выступили депутаты фракции КПРФ Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный, которые намерены внести законопроект в Госдуму в среду.

Что именно предлагают закрепить в законе

Суть инициативы сформулирована как изменение "нормальной продолжительности" рабочего времени: не более 30 часов в неделю. В пояснительной записке отдельно уточняется конструкция для стандартной пятидневной недели — не более шести часов в день.

Помимо общего правила авторы предлагают расширить перечень случаев сокращенного рабочего времени. Для отдельных категорий работников, включая детей, инвалидов I и II групп, женщин, занятых в сельской местности, а также учителей, предлагается установить предел в 24 часа в неделю.

Какие аргументы приводят авторы инициативы

Депутаты связывают сокращение рабочего времени с несколькими ожидаемыми эффектами. В числе заявленных целей — рост производительности труда, повышение уровня жизни, снижение стресса и выгорания, а также позитивное влияние на демографическую ситуацию. Логика инициативы строится на том, что экономические и технологические условия менялись, а нормы рабочего времени оставались прежними.

Юрий Афонин в комментариях подчеркивает, что с момента введения 40-часовой рабочей недели прошло более 30 лет, а за это время выросла производительность труда и в производство внедрялись новые технологии, включая искусственный интеллект. На этом основании он называет 30 часов в неделю "нормальной продолжительностью" для современного человека.

Что будет с инициативой дальше

На текущем этапе речь идет о внесении законопроекта в Госдуму: это означает старт парламентской процедуры, но не гарантирует принятия изменений. Дальнейшая судьба документа будет зависеть от рассмотрения в профильных комитетах и последующего голосования. Публично описанная конструкция затрагивает именно нормальную продолжительность рабочего времени и отдельные категории, для которых предлагается более короткая неделя.