Кокосовые конфеты
Кокосовые конфеты
© Designed by Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:59

Дорогой алкоголь или сладости — что из 6 привычных продуктов может подвести вас после 30

Диетолог предупреждает: 6 продуктов, которые стоит избегать после 30

После 30 лет организм начинает иначе реагировать на привычные продукты и напитки. Диетолог Лорен Манакер составила список из шести категорий, которые стоит ограничить или вовсе исключить ради здоровья и хорошего самочувствия.

Дешёвый алкоголь

Манакер отмечает, что с возрастом печень и нервная система хуже справляются с переработкой алкоголя. Похмелье становится более продолжительным, а сон — менее качественным. Поэтому после 30 лет лучше отказаться от дешёвых спиртных напитков и отдавать предпочтение алкоголю более высокого качества, но в умеренных количествах.

Энергетические напитки

По словам специалиста, организм в зрелом возрасте тяжелее переносит высокие дозы сахара и кофеина. Такие напитки могут давать кратковременный прилив энергии, но затем вызывают резкий упадок сил, а в долгосрочной перспективе — повышают давление и вредят сердцу. В качестве альтернативы диетолог рекомендует зелёный чай или безсахарные энергетики с растительными компонентами.

Сладкие конфеты

Мармеладные мишки и другие подобные сладости Манакер называет "чистым сахаром", который не несёт организму никакой пользы. Избыток сладкого после 30 лет ведёт к резким скачкам энергии, набору веса и проблемам с обменом веществ. Вместо этого лучше перекусывать фруктами или небольшим кусочком тёмного шоколада.

Искусственные подсластители

Исследования показывают, что регулярное употребление подсластителей, например, в диетических газированных напитках, повышает риск развития диабета 2-го типа. Кроме того, они могут негативно влиять на микрофлору кишечника. Манакер советует максимально ограничить их в рационе, напоминая, что "чудесной замены сахару" не существует.

Диетическая газировка

По словам диетолога, напитки, содержащие фосфорную кислоту, мешают усвоению кальция и могут ослаблять кости. При этом никакой питательной ценности у них нет. Если отказаться от газировки сложно, лучше выбрать напитки без искусственных добавок, но с пребиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника.

Замороженные блюда

Популярные среди студентов и молодых специалистов полуфабрикаты удобны, но не полезны. Они содержат слишком много соли и мало питательных веществ. Диетолог считает, что после 30 лет лучше готовить дома — даже пиццу можно сделать с нуля, контролируя состав продуктов.

После 30 лет стоит внимательнее относиться к тому, что попадает в рацион. Дешёвый алкоголь, энергетики, сладости, искусственные подсластители, диетическая газировка и замороженные блюда — продукты, которые лучше оставить в прошлом. Умеренность и осознанный выбор пищи помогут сохранить здоровье и энергию надолго.

