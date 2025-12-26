Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нило
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нило
© commons.wikimedia.org by Mir official is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:22

Россиян снова пугают шестидневкой: в Госдуме объяснили, есть ли шанс у новой рабочей нормы

В Госдуме не обсуждают переход на шестидневную рабочую неделю — Ярослав Нилов

Вопрос о возможном возвращении к шестидневной рабочей неделе снова всплыл в публичной повестке, но в парламенте его считают закрытым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Инициатива звучит в экспертной среде, но не в парламенте

Поводом для обсуждения стала позиция академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Он ранее заявил РИА Новости, что России "пора перейти на шестидневную рабочую неделю" и что это якобы не окажет негативного влияния на здоровье граждан.

"Вообще в комитете эта тема не обсуждается, законопроекта по этой теме нет", — сказал Нилов.

Он также напомнил, что в парламентской повестке присутствуют инициативы, направленные в противоположную сторону — на сокращение времени работы, а не на его расширение.

В Госдуме говорят о сокращении рабочего времени

По словам Нилова, сегодня рассматриваются другие предложения: в частности, законопроект о сокращении рабочего дня до шести часов, инициативы о сокращении пятницы, а также отдельные меры для некоторых категорий граждан. Речь идёт о предложениях по смягчению условий труда для многодетных родителей, одиноких и других групп, которым дополнительные часы занятости создают повышенную нагрузку.

Депутат отметил, что шестидневная рабочая неделя не может рассматриваться как нейтральное решение. Он заявил, что вводить такой режим в России нельзя, поскольку это усиливает давление на организм и снижает качество жизни. По его словам, государству следует ориентироваться на модель, где люди больше времени уделяют семье, здоровью и досугу, что в перспективе может отражаться на демографии и снижении заболеваемости.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

РЖД запустят посадку в поезда без паспорта по биометрии — РЖД сегодня в 5:44
Бумажные документы отходят в сторону: РЖД готовят пассажирам новый формат поездок

В I квартале 2026 года пассажиры "Ласточек" на ряде маршрутов смогут протестировать посадку в поезд по биометрии без паспорта.

Читать полностью » Степашин призвал ужесточить ответственность нотариусов после дела Долиной — Сергей Степашин сегодня в 5:44
Сделку заверили, деньги ушли, ответственность ищут: история с квартирой получила продолжение

После дела о квартире Ларисы Долиной в России могут ужесточить ответственность нотариусов и изменить порядок сделок с недвижимостью.

Читать полностью » Просрочка по ипотеке на новостройки выросла почти вдвое с начала 2025 года — Долговой Консультант сегодня в 5:17
Кредиты брали охотно, платить стало сложно: ипотечные долги на первичке выходят из-под контроля

Просрочка по ипотеке на новостройки за год выросла почти на 90%, усилив риски на первичном рынке жилья.

Читать полностью » Покупательная способность сбережений россиян продолжит снижаться — экономист Михаил Хазин сегодня в 5:17
Деньги есть, а покупательной силы всё меньше: тревожный тренд становится устойчивым

Экономист Михаил Хазин заявил, что обесценивание сбережений россиян связано с искусственным дефицитом денег в экономике и кредитной политикой.

Читать полностью » Совет Федерации отменил ежегодные декларации доходов чиновников — РИА Новости сегодня в 5:17
Декларации уходят в прошлое: доходы чиновников теперь будут проверять по новым правилам

В России меняется система контроля доходов чиновников: ежегодные декларации отменяются, а надзор переходит в цифровой формат через "Посейдон".

Читать полностью » 57% россиян тратят премию сразу после получения — HR Lab сегодня в 3:54
Премия мелькнула в банковском приложении и исчезла в списке обязательных платежей

Большинство россиян тратят премию сразу после получения, чаще — на повседневные расходы и долги, а не на крупные покупки.

Читать полностью » Школьные психологи могут снизить стресс при подготовке к ЕГЭ — Игорь Мурог сегодня в 3:39
Выпускники на грани перегруза: как подготовка к ЕГЭ превращается в марафон на выживание

В Совете Федерации предложили усилить психологическую помощь школьникам, чтобы снизить стресс и тревожность во время подготовки к ЕГЭ.

Читать полностью » Пятимесячный ребенок умер от истощения в многодетной семье Норильска — StarHit сегодня в 3:39
Пока старшая ходила в школу, младший умирал: история, которую слишком долго не замечали

В Норильске пятимесячный ребенок умер от истощения в многодетной семье. Трагедия вскрыла серьезные вопросы к работе соцслужб.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Экосбор на шины увеличивает издержки производителей — автоэксперт Васильев
Общество
Минздрав потребовал выдать льготникам лекарства до конца декабря — Михаил Мурашко
Туризм
Туристические поездки по России выросли на 7% в 1 полугодии 2025
ЮФО
Детские праздники в Крыму заказывают с крокодилами — организатор Оленица-Божко
ЮФО
Крупный нефтяной бизнес может прийти в Крым — глава республики Аксёнов
ЮФО
BMW с откидными номерами заметили в Крыму
Еда
Еда правильного цвета помогает не переедать— диетолог Сюракшина
Садоводство
Доломитовая мука замедляет работу червей в компосте — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet