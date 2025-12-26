Россиян снова пугают шестидневкой: в Госдуме объяснили, есть ли шанс у новой рабочей нормы

Вопрос о возможном возвращении к шестидневной рабочей неделе снова всплыл в публичной повестке, но в парламенте его считают закрытым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Инициатива звучит в экспертной среде, но не в парламенте

Поводом для обсуждения стала позиция академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Он ранее заявил РИА Новости, что России "пора перейти на шестидневную рабочую неделю" и что это якобы не окажет негативного влияния на здоровье граждан.

"Вообще в комитете эта тема не обсуждается, законопроекта по этой теме нет", — сказал Нилов.

Он также напомнил, что в парламентской повестке присутствуют инициативы, направленные в противоположную сторону — на сокращение времени работы, а не на его расширение.

В Госдуме говорят о сокращении рабочего времени

По словам Нилова, сегодня рассматриваются другие предложения: в частности, законопроект о сокращении рабочего дня до шести часов, инициативы о сокращении пятницы, а также отдельные меры для некоторых категорий граждан. Речь идёт о предложениях по смягчению условий труда для многодетных родителей, одиноких и других групп, которым дополнительные часы занятости создают повышенную нагрузку.

Депутат отметил, что шестидневная рабочая неделя не может рассматриваться как нейтральное решение. Он заявил, что вводить такой режим в России нельзя, поскольку это усиливает давление на организм и снижает качество жизни. По его словам, государству следует ориентироваться на модель, где люди больше времени уделяют семье, здоровью и досугу, что в перспективе может отражаться на демографии и снижении заболеваемости.