Снижение прибыльности западного автопрома: избыток запасов и рост дефолтов в Германии

Как сообщил независимый специалист в области транспорта Алексей Тузов, основным фактором снижения прибыльности крупных автопроизводителей стали накопленные запасы нереализованных автомобилей. В частности, в США уровень таких активов превысил 3 миллиона единиц.
"Когда предложение новых авто превышает спрос, это сказывается на продажах и прибыли. В результате продавцам приходится снижать цены, чтобы привлечь клиентов", — отметил эксперт.
Консалтинговая компания Creditreform указала, что Германия, как ведущая автомобильная страна ЕС, испытывает резкий рост неплатежеспособности крупных рыночных игроков. По данным Creditreform, проблемы в экономике могут привести к значительному увеличению дефолтов, превышающему уровень 2021 года, когда в Германии наблюдался пик банкротств — более 11 000 случаев по сравнению с 7500 три года назад.
Вице-президент Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра заявил, что нельзя возлагать вину только на производителей, поскольку кризис затрагивает всю мировую экономику. Volkswagen AG разработала антикризисный план и рассматривает оптимизацию затрат, включая заработные платы и производство продукции.
Фото: commons.wikimedia.org/Hello today 2014 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Baijiahao: Путин лишил Китай многомиллиардного контракта
Китайские журналисты из Baijiahao сообщили о решении Владимира Путина отказаться от сотрудничества с Поднебесной в проекте по строительству высокоскоростной ж/д между Москвой и Петербургом.
Армия Израиля ЦАХАЛ зафиксировала запуск 15 снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля ЦАХАЛ зафиксировала запуск 15 боеприпасов по северным районам страны из Ливана. Израильские военные заявили, что обстрел направлен на приграничную Малькию, где ранее ревела воздушная тревога. Снаряды упали в незаселённой местности, не причинив урона.
Google прекращает работу BigQuery в России с 9 сентября
Google прекратит в России использование облачного сервиса BigQuery для работы с большими данными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании Softline, пользователи уже получили уведомления об этом изменении, которое вступит в силу с 9 сентября.
Собчак оценила интервью Илона Маска с Дональдом Трампа: "Люблю, когда корёжит"
Ксения Собчак объяснила, чем ей понравилось интервью Илона Маска с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.