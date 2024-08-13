Снижение прибыльности западного автопрома: избыток запасов и рост дефолтов в Германии

Как сообщил независимый специалист в области транспорта Алексей Тузов, основным фактором снижения прибыльности крупных автопроизводителей стали накопленные запасы нереализованных автомобилей. В частности, в США уровень таких активов превысил 3 миллиона единиц.

"Когда предложение новых авто превышает спрос, это сказывается на продажах и прибыли. В результате продавцам приходится снижать цены, чтобы привлечь клиентов", — отметил эксперт.

Консалтинговая компания Creditreform указала, что Германия, как ведущая автомобильная страна ЕС, испытывает резкий рост неплатежеспособности крупных рыночных игроков. По данным Creditreform, проблемы в экономике могут привести к значительному увеличению дефолтов, превышающему уровень 2021 года, когда в Германии наблюдался пик банкротств — более 11 000 случаев по сравнению с 7500 три года назад.

Вице-президент Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра заявил, что нельзя возлагать вину только на производителей, поскольку кризис затрагивает всю мировую экономику. Volkswagen AG разработала антикризисный план и рассматривает оптимизацию затрат, включая заработные платы и производство продукции.

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